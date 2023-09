Pourquoi Punch, le manager de SZA, a tiré sa performance MTV VMA

Le manager de SZA, Terrence « Punch » Henderson, a révélé qu’il avait retiré sa performance aux MTV VMA parce qu’ils l’avaient snobée pour les nominations d’Artiste de l’année, mais certains fans qualifient cela de « sabotage ».

Cela a été une année épique pour le chanteur de « Kill Bill ». En 2023, SZA a dominé le succès de son premier album CTRL avec SOS Malgré son succès record et ses succès acclamés par la critique, les VMA n’ont pas nommé SZA pour l’Artiste de l’année. Son manager dit qu’il a refusé de la laisser se produire à la cérémonie de remise des prix parce que le camouflet était « irrespectueux ».

De toute évidence, elle a connu l’une des meilleures années, sinon la meilleure, de tous les artistes à ce stade. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas nominée pour l’artiste de l’année. Cela n’avait vraiment aucun sens pour moi. C’est irrespectueux », a-t-il déclaré Le journaliste hollywoodien.

Il pense qu’elle mérite la reconnaissance parmi les autres nominés de cette année, Beyoncé, Shakira, Nicki Minaj, Karol G, Doja Cat et Taylor Swift. Même si Swifties avait probablement encore ses récompenses votées par les fans dans le sac, Punch a exigé qu’ils accordent un certain respect à son nom. Et puis, il a exigé des réponses.

Punch a contacté le réseau pour obtenir des réponses, mais « ils n’ont pas pu donner de réponse claire quant aux raisons pour lesquelles elle n’était pas là ». [nominated]. C’était juste : « Eh bien, elle est nominée pour tous ces autres [awards].’» « Et ils ont fini par dire : ‘OK, eh bien, nous pourrions passer un autre appel’ parce qu’il y avait des gens en ligne. [the call] sur la logistique du spectacle qui n’avait rien à voir avec [the nominations]. Lorsque nous avons essayé d’organiser le deuxième appel, ils ne voulaient pas discuter de l’artiste de l’année, ce qui pour moi était vraiment une gifle », a-t-il poursuivi.

mais il n’a pas tort. ils continuent de récompenser cette femme blanche alors que personne en dehors de son fandom ne connaît sa musique et que les artistes qui ont réellement de la musique connue du GP sont toujours snobés https://t.co/HVW0TBGRu5 – Shane (@shxnep) 15 septembre 2023

Les chiffres ne mentent pas. Après tout, SOS a passé 10 semaines au numéro 1 des 200 albums de Billboard. Il a battu le record du plus long temps en tête des albums R&B/Hip-Hop de Billboard au cours de ce siècle. L’album triple platine de SZA a son cinquième succès dans le top 10 avec « Snooze » actuellement au 7e rang du Hot 100.

« Pourquoi ne serait-elle pas nominée pour l’artiste de l’année ? Même parmi les autres artistes nominés pour l’artiste de l’année, certains d’entre eux étaient même hors cycle. Ils n’avaient pas sorti d’album. Je veux dire, ne manquez de respect ni à eux ni à qui que ce soit d’autre ; tout le monde est génial et tout ça, mais quand même, on ne peut pas discréditer ce qui SOS l’a fait et le fait actuellement », a expliqué Punch.

