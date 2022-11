Pourquoi prononcer correctement les noms est important, ce que vous pouvez faire à ce sujet

Mon nom ressemble à trois syllabes maladroites qui ne sortiront jamais tout à fait de votre langue. C’est Annika, et vous le prononcez en prononçant le nom “Ann”, suivi du nom “Nick” et d’un moment de prise de conscience : “Ah”. Pas Aw-nih-kah, Aw-nee-kah ou toute autre itération à laquelle vous pourriez penser. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j’ai dû expliquer cela à d’autres personnes, seulement pour qu’elles massacrent mon nom la prochaine fois que nous nous rencontrions. Se souvenir de n’importe quel nom est difficile, et c’est plus difficile quand ils sont rares comme le mien, donc je ne les blâme pas toujours. Mais je ne peux toujours pas ignorer la sensation de naufrage dans mon estomac que je ressens lorsque les gens que j’ai corrigés plusieurs fois avant de se tromper, ou lorsque quelqu’un ne semble pas s’en soucier suffisamment pour me demander. Mon nom est étroitement lié à mon identité et les erreurs de prononciation pèsent plus lourdement sur moi que la plupart des gens ne le pensent. Il y a aussi l’embarras et l’anxiété d’interrompre une conversation, une réunion de travail ou un cours de 250 personnes juste pour corriger quelqu’un – si je peux rassembler le courage. C’est quelque chose que j’aimerais que plus de gens comprennent, ou du moins envisagent. J’ai donc décidé de découvrir : Quelle est la fréquence de mon expérience avec un nom inhabituel ? Il s’avère que je ne suis pas le seul à ressentir cela.

C’est une expérience partagée pleine de stress et d’embarras

Avant d’écrire ceci, j’ai posté sur ma story Instagram dans l’espoir de trouver une ou deux autres personnes qui seraient à l’aise de me parler de leur nom peu commun. Vingt-cinq personnes m’ont contacté pour partager leurs expériences, et 21 d’entre elles ont déclaré que les erreurs de prononciation leur avaient été préjudiciables d’une manière ou d’une autre. “[It] se sent toujours embarrassé et déshumanisant, comme si mon nom était un inconvénient pour les autres et n’était pas important pour mon moi et mon identité”, m’a dit Johan Alvarado, assistant éditorial basé à San Francisco pour HarperCollins Publishers. Seize personnes, dont Alvarado, m’ont dit que leur nom était parfois une source de stress ou d’anxiété. Quatorze d’entre eux ont spécifiquement pointé des situations en milieu de travail ou en classe. C’est courant, dit Myles Durkeeprofesseur adjoint de psychologie à l’Université du Michigan. Les gens perçoivent souvent les erreurs de prononciation comme des insultes subtiles, des dénigrements ou des invalidations, dit Durkee. Et qu’elles soient intentionnelles ou complètement accidentelles, ces types de micro-agressions peuvent affecter la santé mentale d’une personne. “Ce sont des facteurs de stress. Cumulativement, ils ont un effet beaucoup plus important sur les individus, ce qui peut entraîner des corrélations négatives avec la santé mentale au fil du temps”, déclare Durkee. Études au cours de la dernière décennie indiquent les conséquences sur la santé mentale des micro-agressions, notamment la faible estime de soi, le stress, l’anxiété et la dépression. C’est en partie pourquoi certaines personnes optent pour d’autres façons de dire leur nom.

Les erreurs de prononciation peuvent pousser les gens à opter pour des alternatives – avec des résultats mitigés

En quatrième année, j’ai laissé ma classe m’appeler Aw-nee-kah pendant toute l’année scolaire. Mon professeur l’a prononcé ainsi lors de l’appel le premier jour, et j’ai paniqué intérieurement à savoir si je devais la corriger. Au lieu de cela, j’ai timidement levé la main pour indiquer que j’étais là. J’ai décidé de ne corriger personne après ce jour. J’avais peur de les confondre, de rendre difficiles leurs interactions quotidiennes avec moi ou de devoir les corriger une douzaine de fois de plus. Rétrospectivement, j’aurais aimé en parler. Cinq personnes à qui j’ai parlé ont décrit avoir opté pour des surnoms. Shefali Raghavan, associée en audit des risques à New York, raccourcit parfois son nom en “Shef”. C’est une alternative facile qui ne suscite pas de questions inconfortables, dit-elle – mais chaque fois qu’elle entend le surnom, elle ne peut s’empêcher de ressentir de la déception et du regret. “J’ai l’impression d’abaisser mes normes pour qui je suis”, dit Raghavan. Certaines personnes adoptent intentionnellement des noms à consonance plus blanche, ce qui peut affecter leur relation avec leur identité culturelle. Xuenan Lily Hu, chef de produit à New York, dit qu’elle choisit souvent d’utiliser “Lily” au lieu de “Xuenan”, mais elle n’aime pas toujours ça. “Mon nom chinois, Xuenan, n’est pas seulement une étiquette de qui je suis. C’est aussi une reconnaissance de la culture dont je viens”, a déclaré Hu. “Quand je choisis de passer par Lily à la place, j’ai l’impression d’abandonner cette partie de mon identité pour m’installer confortablement dans la conformité.” Alors pourquoi le faire ? Commodité, à la fois pour les autres et pour vous-même – économiser l’énergie nécessaire pour corriger à plusieurs reprises les personnes qui vous entourent.

Ce que vous pouvez faire pour aider les gens autour de vous