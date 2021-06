Pourquoi Priyanka Ghose, réalisatrice de « Broken But Beautiful 3 », s’est abstenue de regarder les œuvres de Sidharth Shukla | Nouvelles des gens

New Delhi : La réalisatrice Priyanka Ghose, de la nouvelle série « Broken But Beautiful 3 », dit qu’elle n’a délibérément pas regardé les œuvres précédentes de l’acteur principal Sidharth Shukla avant de le diriger.

« J’avais entendu parler de Sidharth mais je n’avais vu aucun de ses travaux. Dès que j’ai su que je faisais ce projet, je l’ai cherché sur Google et j’ai ainsi pris conscience de sa popularité. Cependant, même s’il y avait de nombreuses vidéos en ligne pour que je puisse consulter son travail, je me suis abstenu », a déclaré Priyanka à IANS.

Priyanka, qui a travaillé auparavant comme assistante réalisatrice dans la série populaire « Aarya », révèle la raison. « Je ne voulais pas être entaché d’une image préconçue de Sidharth pendant que nous rédigions l’histoire et construisions Agastya (le personnage que Sidharth joue dans la série). J’espérais qu’il viendrait me surprendre agréablement avec sa propre interprétation d’Agastya. Mon espoir s’est tourné vers la confiance la première fois que nous nous sommes rencontrés pour sa narration », dit-elle.

« La meilleure partie est qu’il était tellement ancré. Il n’avait aucun air de star et nous avons immédiatement atteint un niveau de confort où nous avons compris l’interprétation de l’autre de l’histoire et du personnage, et étions en fait sur la même longueur d’onde concernant la vision et le esthétique », dit-elle.