Pourquoi préparer vos finances à la récession malgré un solide rapport sur le PIB

L’économie américaine a progressé au troisième trimestre, inversant une tendance négative du premier semestre de l’année – mais la faiblesse se profile sous la surface et les ménages ne devraient pas être bercés par un faux sentiment de sécurité financière, ont déclaré des économistes et des conseillers financiers. “Je pense que les investisseurs devraient continuer à être prudents … et prévoir davantage de perturbations”, a déclaré Winnie Sun, co-fondatrice et directrice générale de Sun Group Wealth Partners, basée à Irvine, en Californie, et membre du conseil consultatif de CNBC. Le produit intérieur brut – une somme de tous les biens et services produits aux États-Unis – a augmenté de 0,6 % de juillet à septembre, selon le Bureau of Economic Analysis estimé Jeudi. Ce chiffre équivaut à une croissance de 2,6 % sur une base annualisée. “Pour l’économie américaine, une économie développée, c’est très respectable, légèrement au-dessus de la moyenne”, a déclaré John Leer, économiste en chef chez Morning Consult, une société de recherche de données.

Pourquoi ce peut être “un hiver froid”

Cette expansion du PIB marque un rebond après une décélération au premier et au deuxième trimestre. Deux trimestres consécutifs de croissance négative répondent à la définition commune d’une récession – bien que le National Bureau of Economic Research, généralement considéré comme l’arbitre des ralentissements, n’en a officiellement déclaré aucun. Néanmoins, de nombreux économistes ne s’attendent pas à ce que la récente croissance persiste. La croissance globale au troisième trimestre a été tirée par des facteurs non nationaux, comme une augmentation des exportations à l’étranger, a déclaré Leer. Mais les États-Unis ne peuvent pas compter sur une forte demande mondiale pour continuer, en partie à cause d’un dollar fort, qui rend les produits américains plus coûteux à l’achat, ainsi que des défis économiques en Europe, d’un ralentissement continu en Chine et des prix élevés des aliments et de l’énergie. à l’échelle mondiale, a ajouté Leer.

Je pense que les investisseurs devraient continuer à être prudents… et prévoir davantage de perturbations. Winnie Soleil co-fondateur et directeur général de Sun Group Wealth Partners

Il a également souligné un ralentissement de l’investissement fixe résidentiel et non résidentiel, qui comprend des choses comme la construction de maisons et la construction de bâtiments commerciaux et d’entrepôts. Et les dépenses de consommation, qui représentent les deux tiers de l’économie américaine, “ont ralenti à leur rythme le plus faible depuis le premier trimestre, lorsque les dépenses ont atteint un mur pour la première fois en réponse à la flambée de l’inflation”, a écrit Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, dans un tweeter. “Bottom Line: C’est peut-être l’impression la plus forte et la seule positive sur la croissance du PIB que nous voyons depuis un certain temps”, a écrit Swonk. « Emmitouflez-vous pour ce qui semble être un hiver froid. Et il y a des inquiétudes au-delà d’une faiblesse sous-jacente dans les données fédérales, ont déclaré les économistes. Cette année, les prix à la consommation ont augmenté à peu près au rythme le plus rapide en quatre décennies, ce qui a exercé une pression sur les finances des ménages. La Réserve fédérale a également augmenté de manière agressive les coûts d’emprunt pour réduire l’inflation. La hausse des taux d’intérêt a déjà poussé la demande de prêts hypothécaires à son plus bas niveau depuis 1997. “La croissance des exportations va bientôt s’estomper et la demande intérieure est écrasée sous le poids de la hausse des taux d’intérêt”, a déclaré Paul Ashworth, économiste américain en chef chez Capital Economics, dans une note de recherche. “Nous nous attendons à ce que l’économie entre dans une légère récession au premier semestre de l’année prochaine.”

Ce que les consommateurs peuvent faire pour se préparer à une récession

