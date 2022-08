Pourquoi prenez-vous une multivitamine ?

Pour la plupart des Américains, une multivitamine quotidienne est une habitude inutile.



Faites-vous partie du seul Américain sur trois qui ingurgite une multivitamine tous les matins, probablement avec une gorgée d’eau ? La vérité sur cette habitude populaire peut être difficile à avaler.

“La plupart des gens feraient mieux de simplement boire un grand verre d’eau et de sauter la vitamine”, déclare le Dr Pieter Cohen, professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School et interniste à la Cambridge Health Alliance, affiliée à Harvard. En plus d’économiser de l’argent, vous aurez la satisfaction de ne pas succomber à des stratagèmes marketing trompeurs.

En effet, pour l’adulte américain moyen, une multivitamine quotidienne n’apporte aucun avantage significatif pour la santé, car noté récemment par l’US Preventive Services Task Force (USPSTF). Leur examen, qui a analysé 84 études portant sur près de 700 000 personnes, a trouvé peu ou pas de preuves que la prise de suppléments de vitamines et de minéraux aide à prévenir le cancer et les maladies cardiovasculaires pouvant entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, ni à prévenir une mort précoce.

“Nous avons de bonnes preuves que pour la grande majorité des gens, la prise de multivitamines ne vous aidera pas”, déclare le Dr Cohen, expert en recherche et réglementation sur les compléments alimentaires.

Qui pourrait avoir besoin d’une multivitamine ou de suppléments individuels ?

Il y a cependant quelques exceptions. Les régimes très restrictifs et les troubles gastro-intestinaux, ou certaines chirurgies de perte de poids qui entraînent une mauvaise absorption des nutriments, sont des exemples de raisons pour lesquelles une multivitamine ou des vitamines individuelles pourraient être recommandées. Un supplément quotidien de vitamine D peut être nécessaire lorsqu’une personne est insuffisamment exposée au soleil. Votre médecin peut vous recommander un supplément de fer si vous avez un faible nombre de globules rouges (anémie).

Pourquoi est-il difficile d’abandonner l’habitude d’une multivitamine quotidienne ?

Les sondages suggèrent les gens prennent des vitamines pour rester en bonne santé, se sentir plus énergiques ou avoir l’esprit tranquille, selon un éditorial qui accompagnait l’examen de l’USPSTF. Ces croyances découlent d’un récit puissant sur les vitamines saines et naturelles qui remonte à près d’un siècle.

“Ce récit plaît à de nombreux groupes de notre population, y compris les végétariens progressistes et aussi les conservateurs qui se méfient de la science et pensent que les médecins ne font rien de bon”, explique le Dr Cohen.

Allégations marketing non prouvées pour les compléments alimentaires

Les vitamines sont très peu coûteuses à fabriquer, de sorte que les entreprises peuvent investir beaucoup d’argent dans la publicité, explique le Dr Cohen. Mais parce que la FDA réglemente les compléments alimentaires comme des aliments et non comme des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, l’agence ne surveille que les allégations concernant le traitement de la maladie.

Par exemple, les fabricants de suppléments ne peuvent pas dire que leur produit “réduit le risque de maladie cardiaque”. Mais leurs étiquettes sont autorisées à inclure des phrases telles que “favorise un cœur sain” ou “soutient l’immunité”, ainsi que de vagues promesses sur l’amélioration de la fatigue et de la faible motivation.

“Les fabricants de suppléments sont autorisés à commercialiser leurs produits comme s’ils avaient des avantages alors qu’aucun avantage n’existe réellement. C’est inscrit dans la loi”, explique le Dr Cohen. Il est sage de noter la clause de non-responsabilité requise par la loi sur chaque produit : “Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.”

Mais même le langage fort de cette clause de non-responsabilité – “non destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir” – ne semble pas affecter la façon dont les gens perçoivent les allégations marketing.

Bien que les multivitamines ne soient pas utiles, au moins elles ne sont pas nocives. Mais l’argent que les gens y consacrent pourrait être mieux dépensé pour acheter des aliments sains, explique le Dr Cohen.