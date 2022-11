Pourquoi Poutine se battra pour Kherson: eau douce et pont terrestre vers la Crimée

Jeudi, des soldats de l’unité ukrainienne de Karlson ont tiré une roquette Grad sur une position russe dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. (Heidi Levine pour le Washington Post)

RÉGION DE KHERSON, Ukraine – Ici, dans la région côtière boueuse de Kherson, qui se dresse comme un chapeau froissé au sommet de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, les soldats se préparent pour ce qui pourrait devenir la plus grande bataille de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine, et peut-être la seule meilleur test pour savoir si Moscou finit par gagner un territoire important de son invasion ou est forcée de battre en retraite les mains vides.

Les responsables ukrainiens ont signalé qu’un assaut contre la ville de Kherson – la seule capitale régionale que la Russie a réussi à capturer depuis le début de son invasion le 24 février – pourrait être imminent. Le président Volodymyr Zelensky a dit aux Ukrainiens de “s’attendre à de bonnes nouvelles” de la région, et un autre haut responsable a récemment a dit il compte reprendre la ville d’ici la fin de l’année.





La Russie, cependant, n’a montré aucune indication qu’elle était disposée à abandonner la ville, ou la région plus large de Kherson, qui revêt une énorme importance stratégique et politique pour le Kremlin.

Les forces armées ukrainiennes a dit la semaine dernière que la Russie avait déplacé 1 000 soldats supplémentaires dans la zone autour de la ville de Kherson, qui comptait environ 300 000 habitants avant la guerre.

Récemment, ici dans la région, une équipe de fusées ukrainiennes a travaillé rapidement, avec un camion éclaboussé de boue se précipitant aux abords d’une ville contestée pour installer un drone de reconnaissance et un autre en retrait pour viser.

Avec un sifflement de poitrine, trois roquettes Grad de l’ère soviétique ont arraché l’arrière du véhicule et dans le ciel.

La cible était un dépôt de réparation de véhicules russe près de la ville de Dudchany. Il était difficile de déterminer les dommages causés par la grève de jeudi, la deuxième en trois jours.

Des soldats ukrainiens, d’une unité de volontaires appelée Karlson, étaient dans la région depuis quelques semaines. Ce qu’ils avaient espéré être une marche rapide vers la ville occupée de Kherson a été retardé par les fortifications russes et par un autre adversaire : la féroce boue d’automne.

“Les Russes ont de très bonnes positions bien préparées dans cette zone, il est donc difficile de les repousser”, a déclaré le commandant de Karlson, qui utilise l’indicatif d’appel Playboy. “Pour l’instant, ils restent sur place.”

“Même si vous tirez avec précision avec de l’artillerie, vous pourriez tuer des soldats russes, mais d’autres reviennent simplement à ces positions”, a déclaré Playboy. “Pour avancer, nous avons besoin de beaucoup de chars, [armored personnel carriers] et les ressources humaines.

Au milieu des signes à la fin de l’été que l’Ukraine prévoyait une contre-offensive majeure à Kherson, la Russie a déplacé des unités militaires vers le sud, contribuant au succès rapide d’une autre offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv au nord-est. Mais la poussée de l’Ukraine vers le sud a été lente et a entraîné de lourdes pertes.

Les efforts pour libérer les villes de Kherson ont encore ralenti ces derniers jours, car les pluies d’automne ont déjà rendu le sol boueux. Et les défenses russes ne semblent pas s’effondrer comme elles l’ont fait lorsque les forces ukrainiennes ont traversé Kharkiv en septembre.

La région de Kherson forme le dernier élément crucial du «pont terrestre» de la Russie continentale à la Crimée que Poutine convoite depuis que Moscou a envahi la péninsule et l’a annexée illégalement en 2014. Et l’impossibilité d’atteindre la Crimée par la route était l’une des principales raisons pour lesquelles Poutine a passé 4 milliards de dollars pour construire le pont de Crimée sur le détroit de Kertch.



La région de Kherson forme le dernier élément crucial du «pont terrestre» de la Russie continentale à la Crimée que Poutine convoite depuis que Moscou a envahi la péninsule et l'a annexée illégalement en 2014. Et l'impossibilité d'atteindre la Crimée par la route était l'une des principales raisons pour lesquelles Poutine a passé 4 milliards de dollars pour construire le pont de Crimée sur le détroit de Kertch.

En février, lorsque Poutine a ordonné une invasion à grande échelle, les forces russes en Crimée ont afflué dans le sud de l’Ukraine via Kherson.

Aujourd’hui, la ville reste le seul point d’ancrage majeur de Moscou sur la rive ouest du Dniepr. S’il tombait, les forces ukrainiennes pourraient continuer, en entourant potentiellement les forces russes.

Début octobre, les troupes ukrainiennes avançaient sur la ville de Kherson par le nord et l’ouest. Les responsables installés par la Russie disent avoir déplacé jusqu’à 70 000 civils et bureaux administratifs sur la rive est du Dniepr avant un assaut ukrainien prévu.

Mais plutôt que d’abandonner la ville, les Russes semblent renforcer leurs positions et se préparer pour la grande bataille à venir, bien que personne ne sache si cela se produira avant ou après l’hiver.

Alors que la confrontation se profile, les conditions dans la ville de Kherson continuent de se détériorer. Les personnes qui ont fui la capitale disent que les lignes de communication ont pratiquement été coupées. Même les cartes SIM russes que de nombreux habitants de Kherson ont commencé à utiliser dans leurs téléphones portables après l’invasion russe début mars ne fonctionnent souvent plus.

« Il n’était pas possible de survivre dans les conditions de l’occupation », a déclaré Tetiana Kartanovych, 51 ans, une enseignante qui a fui la ville de Kherson il y a un mois et qui se trouve maintenant à Kyiv.

Au départ, l’occupation était ordonnée, a déclaré Kartanovych. Il y avait peu de points de contrôle et les soldats russes étaient raisonnablement professionnels. Mais au fil du temps, les Russes ont commencé à « terroriser » les gens, fouillant dans leurs voitures et forçant les hommes, les garçons et, parfois, les femmes à se déshabiller pour qu’ils puissent vérifier les tatouages ​​suggérant des sympathies avec l’armée ukrainienne.

Bientôt, Kartanovych a commencé à voir des soldats tirer des gens hors des transports en commun et les emmener, a-t-elle déclaré.

Son mari et ses fils jumeaux de 17 ans ont traversé du côté est de la rivière dans l’espoir qu’il y aurait moins de harcèlement, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, les Russes ont pris d’assaut la maison où ils résidaient et ont forcé tout le monde à terre sous la menace d’une arme. Ils ont battu son mari jusqu’à ce que ses côtes se cassent et ont pointé un pistolet sur la tête de l’un des jumeaux pendant qu’ils fouillaient la maison, a déclaré Kartanovych. Son mari a été détenu pendant deux jours avant d’être relâché. Son histoire, qui n’a pas pu être vérifiée rapidement et de manière indépendante, concorde avec les rapports de la ville de Kherson et d’autres lieux sous occupation russe.

Kartanovych a déclaré qu’elle s’inquiétait maintenant pour sa mère âgée, qui est restée derrière. La communication est difficile et les services d’eau et d’électricité sont intermittents, a-t-elle déclaré. Certaines personnes ont de l’argent sur des cartes bancaires mais ne peuvent pas les utiliser, tandis que l’argent liquide est presque introuvable.

Zelensky a juré de libérer Kherson puis de pénétrer en Crimée, une ligne rouge pour Poutine, qui a mis en garde à plusieurs reprises contre toute action militaire visant à reprendre la péninsule.



Également situé à Kherson se trouve un canal crucial de l’ère soviétique, qui a longtemps fourni un approvisionnement vital en eau douce à la Crimée. L’Ukraine l’a bloqué en 2014, ce qui a coûté à Moscou des centaines de millions de dollars. L’une des premières actions de la Russie après le début de l’invasion en février a été de s’emparer du canal et de renouveler les débits d’eau.

Le barrage et la centrale hydroélectrique de Kakhovka sont devenus un sujet de discussion clé ces dernières semaines, Zelensky affirmant que des «terroristes russes» prévoient de le détruire. Les responsables russes ont accusé l’Ukraine de comploter pour faire de même, mais aucune des parties n’a fourni de preuves.

Quoi qu’il arrive à Kherson, cela prendra probablement un certain temps à se dérouler.

La ligne de front n’a pas beaucoup bougé au cours des trois dernières semaines, selon une demi-douzaine de soldats de Karlson. L’unité de volontaires a commencé au début de la guerre en tant qu’équipe de reconnaissance aérienne qui utilisait divers types de drones pour identifier les cibles à attaquer par d’autres forces ukrainiennes. Il porte le nom d’un personnage de dessin animé suédois populaire en Ukraine qui a une hélice sur le dos.

“Le personnage de dessin animé convient parfaitement à notre travail”, a déclaré Playboy, pointant son écusson Karlson. Lui et de nombreux hommes de l’unité étaient amis dans la ville ukrainienne centrale de Dnipro avant la guerre. Aucun n’avait d’expérience militaire. Playboy a produit de l’engrais. Un autre dirigeait une entreprise de nutrition sportive. L’un était un combattant professionnel des arts martiaux.

Avec une combinaison de dettes et de dons, Karlson a progressivement constitué son propre petit arsenal, dont trois camions capables de tirer des Grads. Les roquettes de l’ère soviétique avaient été abandonnées par des soldats russes lors d’un retrait, a déclaré Playboy.

Playboy et un pilote de drone avec l’indicatif d’appel John se sont rendus à Dudchany pour surveiller les dégâts causés par les roquettes, qui pouvaient être visées avant le lancement mais ne pouvaient pas être guidées en plein vol.

Un grand soldat portant un chapeau de seau surnommé Borsuk est resté pour lancer les Grads depuis l’arrière d’un autre camion, qu’il a rapidement fait demi-tour avant de se retirer pour éviter une frappe de représailles. Sa hâte était un autre signe des capacités de la Russie dans cette région.

“Nous partons en quelques secondes”, a déclaré Playboy. « C’est le plus important car dans cette zone, les Russes ont des radars. Ils connaîtront rapidement la position [from which] nous tirons.

L’unité de 60 personnes avait subi trois pertes : un ami de Playboy a été tué dans une frappe d’artillerie cet été, et deux autres ont été grièvement blessés par une mine antichar lorsque les forces ukrainiennes sont entrées dans cette zone début octobre.

Les fortes pluies ont rendu plus difficile le déplacement de gros véhicules, comme les véhicules blindés de transport de troupes et les chars, a-t-il déclaré. Même leurs camions à quatre roues motrices étaient recouverts de boue. Mais les hommes ont déclaré qu’ils pensaient qu’une décision de reprendre la ville de Kherson avant l’hiver était encore plus probable qu’improbable.