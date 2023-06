Pourquoi Poutine est maintenant le frère à problèmes de Pékin

Reznikov l’a dit ainsi aux délégués du Shangri-La. Vous êtes chez vous dans votre cuisine lorsqu’un intrus entre par effraction, assassine votre mère et viole votre sœur. Vous asseyez-vous avec lui et discutez-vous de la paix alors qu’il souille encore votre maison et votre famille ?

Le coup d’État avorté du week-end, en affaiblissant davantage Poutine, a rendu le dirigeant russe encore plus dépendant de son grand frère à Pékin. « Poutine est désormais une marchandise endommagée, sans aucun doute », déclare Peter Tesch, ancien ambassadeur d’Australie à Moscou et ancien chef de la stratégie au ministère australien de la Défense.

Tesch souligne que lors du bras de fer tendu entre Poutine et le mutiné Yevgeny Prigozhin, « personne dans les élites russes, personne dans la docile Douma [parliament]personne dans l’arène de la sécurité n’a réellement pris une position publique officielle » en faveur de son président.

« Les rangs en uniforme n’ont pas formé un cordon à travers la M4 » pour bloquer l’avancée de Prigozhin sur Moscou. « Ils se sont mis de côté. » Au lieu de cela, les ouvriers du bâtiment ont reçu l’ordre de creuser de grands trous et des tranchées dans l’autoroute dans le but désespéré d’arrêter le convoi. » Au milieu de cette vaste structure de pouvoir byzantine de Poutine, des pieds d’argile sont soudainement visibles. Poutine n’est certainement pas hors jeu, mais c’est un jeu beaucoup plus compliqué maintenant.