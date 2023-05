Pourquoi posséder les Sénateurs d’Ottawa est un ticket chaud pour les célébrités

Ryan Reynolds, Snoop Dogg et, semble-t-il, The Weeknd ont créé une guerre d’enchères propulsée par des stars dans le but de posséder les Sénateurs d’Ottawa.

Tout d’abord, l’acteur hollywoodien d’origine canadienne Ryan Reynolds a largement fait connaître son intérêt.

Au cours de la semaine dernière, l’industrie de la musique est intervenue avec deux interprètes récents du Super Bowl: le rappeur légendaire Snoop Dogg a rejoint une offre et l’artiste canadien The Weeknd en aurait rejoint une autre sur la base d’un rapport de Postmedia samedi.

Ottawa n’est pas connue pour attirer les vedettes du divertissement. Les épouses de deux anciens sénateurs sont probablement les plus connues pour avoir été liées à l’équipe – l’épouse de Mike Fisher, Carrie Underwood, et l’épouse de Dion Phaneuf, Elisha Cuthbert.

Hilary Duff sortait également avec Mike Comrie lorsqu’il jouait pour Ottawa à la fin des années 2000.

L’intérêt soudain est plutôt un signe positif pour la LNH, a déclaré le commissaire Gary Bettman Le podcast de Bob McCown la semaine dernière.

« Je pense en fait que nos franchises vont devenir de plus en plus précieuses qu’elles ne le sont maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elles avaient été sous-évaluées jusqu’à présent.

« Cela devrait dire à tous les partisans d’Ottawa que cette franchise aura un très bel avenir à Ottawa… la capitale nationale suscite énormément d’intérêt chez un éventuel propriétaire de la LNH.

La LNH maintient qu’elle veut que le processus de vente reste hors de la vue du public pour assurer l’équité.

REGARDER | Snoop Dogg raconte à ESPN son intérêt pour les Sens :

Snoop Dogg discute de l’adhésion des Sénateurs à l’offre « First Take » d’ESPN Snoop Dogg s’est entretenu avec Stephen A. Smith, animateur de l’émission « First Take » d’ESPN le mardi 2 mai 2023, au sujet de sa candidature pour devenir propriétaire des Sénateurs d’Ottawa de la LNH. (ESPN)

Pas vraiment à propos d’Ottawa

Pas pour faire éclater les ballons des fans qui pensent que leur équipe est devenue la pièce maîtresse d’une guerre d’enchères entre célébrités, mais au moins un expert dit que ce n’est pas du tout la ville qui compte.

« Ils ne sont pas vraiment intéressés par les Sénateurs d’Ottawa. Ils sont intéressés à posséder une franchise sportive professionnelle », a déclaré Moshe Lander, professeur d’économie à l’Université Concordia.

Il n’y a que 124 équipes sportives professionnelles dans les quatre grandes ligues sportives d’Amérique du Nord, qui ne sont pas mises en vente très souvent, a déclaré Lander.

« Si vous voulez vous impliquer, vous devez le faire quand vous le pouvez », a-t-il expliqué.

Les équipes, bien qu’extrêmement chères, » montrent une énorme appréciation et la valeur en très peu de temps », a déclaré Mosher, ce qui en fait un excellent retour sur investissement, même s’il ne s’agit que d’un petit pourcentage de propriété.

REGARDER | Ryan Reynolds parle de vouloir faire partie de l’équipe :

Lié à Ottawa, Ryan Reynolds confirme son intérêt à acheter les Sénateurs La superstar hollywoodienne Ryan Reynolds a grandi dans le quartier Vanier d’Ottawa et a maintenu des liens depuis lors, faisant un don à la Banque alimentaire d’Ottawa et diffusant des messages pour Santé publique Ottawa.

Il y a aussi d’autres avantages.

Reynolds a acheté le Wrexham Association Football Club pataugeant mais historique en 2021 avec son collègue acteur Rob McElhenney de Il fait toujours beau à Philadelphie notoriété.

La série documentaire sur l’équipe de football galloise, Bienvenue à Wrexhamest quelque chose que Postmedia rapporte que Reynolds aimerait reproduire avec les Sénateurs.

Posséder une équipe de la LNH pourrait également attirer davantage l’attention sur « l’espace très, très compétitif » des médias sociaux, a déclaré Lander.

REGARDER | Celebrity Sens n’enchérit pas sur l’équipe, affirme le professeur :

Celebrity Sens n’enchérit pas sur l’équipe, soutient le professeur Moshe Lander, professeur d’économie à l’Université Concordia, a déclaré que les célébrités qui ont exprimé leur intérêt à posséder les Sénateurs d’Ottawa sont probablement motivées par les avantages financiers de posséder une franchise sportive professionnelle.

Peu importe qui remportera la candidature, Ottawa sortira gagnant, a déclaré le maire Mark Sutcliffe.

« Si les célébrités et les artistes célèbres voient un potentiel à Ottawa, c’est incroyablement valorisant », a-t-il déclaré à CBC.

« Je pense que c’est formidable en termes de marketing de la ville et cela signifie qu’Ottawa fait parler d’elle à l’échelle internationale et qu’il y a un énorme potentiel ici, donc je pense que seules de bonnes choses peuvent en découler. »

Le processus de vente de l’équipe a commencé en novembre, plusieurs mois après le décès du propriétaire Eugene Melnyk. Les nouveaux propriétaires devraient être annoncés dans les prochaines semaines.