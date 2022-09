Pourquoi Porto Rico n’a pas d’électricité et les inondations catastrophiques causées par l’ouragan Fiona

Porto Rico connaît actuellement des “inondations potentiellement mortelles et catastrophiques” après que l’ouragan Fiona a touché terre sur l’île ce week-end en tant que tempête de catégorie 1. C’est une situation dangereuse pour un territoire qui se remet encore de l’ouragan Maria, qui a déchiré l’île en 2017.

Personne sur l’île n’avait l’électricité dimanche soir. Et la tempête – qui passe maintenant devant la République dominicaine – a déversé plus de deux pieds de pluie dans certaines régions, où des rivières en crue ont anéanti au moins un pont. Un décès a été signalé et les équipes d’urgence ont secouru environ 1 000 personnes.

Tout cela à partir d’une tempête classée uniquement dans la catégorie 1.

Il est facile de supposer que ce qui rend un ouragan dangereux est la force de ses vents, qui détermine la catégorie de gravité dans laquelle il tombe (une tempête de catégorie 1 a des vents maximums soutenus compris entre 74 et 95 milles à l’heure, le plus bas de tous les ouragans) . Mais la vitesse du vent ne dit pas tout, et l’ouragan Fiona montre comment ce système de catégories peut échouer.

Il y a des raisons météorologiques pour lesquelles cette tempête a déversé autant de pluie sur l’île. Un bien plus grand coupable, cependant, est l’infrastructure endommagée du territoire, qui était défaillante bien avant que Fiona ne frappe.

“L’ampleur de la catastrophe n’est pas fonction de l’ampleur de l’événement mais de la vulnérabilité de la communauté”, a déclaré Marla Pérez-Lugo, professeur de sociologie et d’études sur les catastrophes à l’Université du Texas Rio Grande Valley. “A Porto Rico, tout était à genoux.”

Plus d’un pied de pluie est tombé dans des parties de l’île qui sont normalement sèches

L’ouragan Fiona a touché terre à Porto Rico dimanche, avec des vents soutenus atteignant 90 milles à l’heure. Bien que des rafales à ces vitesses puissent causer de graves dégâts, ce sont les précipitations de la tempête qui ont été – et continuent d’être – particulièrement extrêmes.

La région de précipitations la plus intense s’est située dans la partie orientale de la tempête, qui est la partie exacte qui a traversé l’île, a déclaré Paul Miller, professeur adjoint d’océanographie et de sciences côtières à la Louisiana State University. “La majeure partie de l’île”, a-t-il dit, se trouvait sous “la zone de pluie la plus intense de Fiona”.

De plus, les vents de Fiona ont provoqué des averses torrentielles dans la partie sud du territoire, a-t-il déclaré. Les rivières ont tendance à être plus étroites et il y a moins de végétation pour absorber toute cette eau, de sorte que les inondations peuvent se former plus facilement, a déclaré Miller.





“L’une des raisons pour lesquelles vous constatez davantage d’impacts d’une tempête de catégorie 1 est que le côté sec de l’île est maintenant, tout d’un coup, saturé de toute cette pluie”, a déclaré Miller. “C’est un bon exemple de la façon dont vous n’avez pas toujours besoin d’un ouragan Maria pour avoir des impacts majeurs.”

Une vidéo particulièrement alarmante montre des inondations emportant un pont à Utuado, une ville de montagne du centre de Porto Rico. Le pont a été construit après l’ouragan Maria en tant que structure temporaire, a déclaré Pérez-Lugo, et il n’a jamais été mis à jour ni rendu permanent.

Une grille prête à échouer

Il ne faut pas beaucoup de vent ou d’eau pour couper l’électricité à Porto Rico depuis l’ouragan Maria. La tempête de 2017 a complètement décimé le réseau électrique du pays, provoquant la deuxième plus longue panne d’électricité au monde, qui a duré plusieurs mois. Même de petites tempêtes dans Porto Rico peut plonger quelques centaines de milliers de personnes dans l’obscurité.

“Le système électrique était vraiment faible”, a déclaré Pérez-Lugo, lorsque l’ouragan Fiona a frappé l’île. “Il est structuré de manière vulnérable”, a-t-elle ajouté.

L’un des problèmes est que toutes les centrales électriques se trouvent dans la partie sud de l’île, mais que la majeure partie de la consommation d’électricité se situe dans le nord, a déclaré Pérez-Lugo. Cela signifie que les lignes électriques parcourent des kilomètres et des kilomètres à travers les montagnes, où elles sont exposées au vent, aux glissements de terrain et à d’autres impacts alimentés par les tempêtes. “C’est la recette du désastre”, a-t-elle déclaré.

Si ces lignes tombent en panne, les grandes entreprises et les zones résidentielles denses perdent leur électricité. Une solution consiste donc à créer un réseau plus distribué, où l’électricité est générée plus près de ceux qui l’utilisent.

Il y a beaucoup de reproches à faire pour le réseau défaillant, même si une grande partie incombe à une société privée canado-américaine appelée LUMA Energy. En 2020, la société énergétique a remporté un contrat de 15 ans pour exploiter le système de transmission et de distribution de Porto Rico (les centrales électriques du territoire appartiennent toujours au gouvernement).

“Les gens étaient tellement désespérés d’avoir un meilleur système électrique”, a déclaré Pérez-Lugo. “Tout ce qui pouvait apporter une alternative à un monopole géré par le gouvernement était perçu comme bon.”

Mais la privatisation a apporté ses propres problèmes, notamment un manque de transparence et de responsabilité, selon Fernando Tormos-Aponte, expert en réponse aux catastrophes et professeur adjoint de sociologie à l’Université de Pittsburgh. Et à la fin de la journée, la grille n’a pas pu résister à un ouragan relativement faible même cinq ans après Maria.

“Nous voulons que nos clients sachent que LUMA a travaillé et continuera de travailler 24 heures sur 24 pour rétablir le courant à Porto Rico après la panne à l’échelle de l’île qui a commencé dimanche après-midi”, a déclaré Abner Gómez, responsable de la sécurité publique de LUMA Energy. déclaration lundi. “Nous continuerons à travailler sans arrêt jusqu’à ce que chaque client soit rétabli et que l’ensemble du réseau soit redynamisé.” La société a déclaré avoir rétabli le courant à plus de 100 000 clients.

Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que les coupures de courant sont une cause majeure de décès lors d’événements météorologiques extrêmes. Une grande partie des quelque 3 000 décès de Maria, par exemple, sont attribués au manque d’électricité, qui peut perturber les services de santé.

Les pannes peuvent également perturber les systèmes qui fournissent de l’eau. “L’électricité ne peut pas être séparée de l’eau”, a déclaré Tormos-Aponte, mentionnant que de nombreuses pompes à eau ont besoin d’électricité pour fonctionner. “Vous avez des centaines de communautés qui dépendent d’aqueducs communautaires qui sont actuellement hors tension et qui n’ont aucun moyen de fournir de l’eau.”

Comment rendre Porto Rico plus résilient

Les responsables des urgences évaluent toujours les dégâts à Porto Rico, et il pourrait s’écouler des jours avant que le courant ne soit complètement rétabli. Lundi après-midi, presque tous les clients de LUMA suivis par le site Web de panne PowerOutage.us – soit plus de 1,3 million – étaient sans électricité.

En attendant, l’attention se tourne vers la manière d’éviter un résultat similaire après la prochaine tempête. Du bon côté, il y a beaucoup de fruits à portée de main.

Alors que l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a mis des milliards de dollars à la disposition de Porto Rico après l’ouragan Maria, une grande partie de cet argent n’a pas encore été dépensée pour la réparation des infrastructures, a déclaré Pérez-Lugo.

“J’aimerais voir un gouvernement plus réactif et plus à l’écoute des besoins de sa population”, a déclaré Pérez-Lugo.

Les experts plaident également pour plus de surveillance et de transparence autour de LUMA, la société privée qui exploite le système énergétique de Porto Rico, et le service public d’énergie central du territoire, la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA).

“Nous avons besoin de politiques en place pour assurer la transparence et la responsabilité”, a déclaré Tormos-Aponte. “Nous avons besoin d’un suivi de la façon dont l’argent est utilisé, mais cela ne doit pas se faire au détriment d’une action rapide.”

Davantage d’investissements dans les énergies renouvelables seraient également utiles, tels que des panneaux solaires sur les toits et des réseaux à petite échelle qui ne s’arrêtent pas même lorsque les centrales électriques tombent en panne, a déclaré Sergio Marxuach, directeur des politiques du centre de réflexion basé à Porto Rico. Nouvelle économie. Cela aiderait également à rendre le réseau électrique de l’île « plus intelligent » et capable de détecter automatiquement où, exactement, une coupure s’est produite.

Ce qui est peut-être le plus frustrant pour les experts, c’est que Porto Rico sait depuis des années ce qu’il doit faire. “Nous avons déjà des plans pour restructurer et moderniser le réseau”, a déclaré Marxuach. “Nous savons exactement ce qui doit être fait.”