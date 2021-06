PORTLAND est la ville la plus grande et la plus peuplée de l’État de l’Oregon.

La ville abrite l’équipe NBA Portland Trail Blazers, Portland Timbers de la MLS et le Portland Thorns FC de la National Women’s Soccer League.

La ville de Portland est souvent appelée la ville des roses Crédit : Getty

Pourquoi Portland s’appelle Rip City ?

Le surnom de Rip City est généralement utilisé dans le contexte de l’équipe NBA de la ville, les Trail Blazers.

Le terme a été estampillé par l’annonceur de l’équipe, Bill Schonely, lors d’un match contre les Lakers de Los Angeles en février 1971.

Avant la création de la ligne à trois points, le gardien des Blazers Jim Barnet a pris un tir à longue distance peu judicieux qui est miraculeusement entré – donnant aux Blazers une victoire sur les puissants Lakers.

Hystérique, Schonely a crié « Rip City Baby! » inaugurant un nouveau surnom pour la ville de Portland.

Le surnom Rip City est synonyme de l’équipe NBA de la ville, le Portland Trail Blazer Crédit : Getty

« J’étais juste là au milieu du terrain », a déclaré Schonely à Sports Illustrated, « et il s’est littéralement arrêté devant notre spot de diffusion, et pourquoi je ne le saurai jamais … mais le ballon était en vol.

« Je l’ai regardé jusqu’au bout, et j’en suis sorti avec… pourquoi, je n’en ai aucune idée… ‘RIP CITY, D’accord !’

«Nous allons à la publicité, et je m’assieds à ma chaise pour me détendre pendant une minute ou deux, et les gars de la rangée de la presse ont dit:« Rip City? J’ai dit ‘Ouais' », a ajouté Schonely.

Depuis l’appel, le nom est devenu synonyme de l’équipe et de la ville de Portland.

Quels autres surnoms porte Portland ?

La ville de Portland est aussi communément appelée la ville de Roses ou Rose City.

La première référence connue à Portland comme la ville des roses a été faite par les visiteurs d’une convention de l’église épiscopale de 1888.

Rip City est devenu synonyme des Trail Blazers et de la ville grâce à l’annonceur de l’équipe Bill Schonely Crédit : Getty

En 1889, la Portland Rose Society a été fondée et encouragée à planter des roses sur 20 miles de rues de Portland avant l’Exposition du centenaire de Lewis et Clark de 1905.

Le surnom a gagné en popularité après l’exposition, où le maire Harry Lane a suggéré que la ville avait besoin d’un « festival des roses ».

D’autres surnoms Portland est connu par comprend, Stumptown, Beervana, PDX et City of Churches.