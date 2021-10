Pourquoi Porsha Williams a décidé de quitter ‘RHOA’ après 9 saisons dans l’émission

Porsha Williams est sur des pâturages plus verts après avoir appris qu’elle ne reviendrait pas au Les vraies femmes au foyer d’Atlanta la saison prochaine, une source a déclaré EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife.

Prenez les souvenirs. Laissez la pêche. Porsche Williams dit au revoir à la franchise de téléréalité qui a fait d’elle un nom connu sur les écrans de télévision à travers le pays afin d’explorer de nouvelles opportunités qui se dirigeaient vers elle, a déclaré une source EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie. « Elle a travaillé dur pendant si longtemps et mérite de mettre son énergie et de se concentrer là où elle veut parce que tout simplement, elle l’a mérité », a déclaré notre source. «Elle est enthousiasmée par son avenir et les autres projets sur lesquels elle met son attention et sa passion maintenant. Il est temps pour le prochain chapitre.

L’acteur de longue date de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a annoncé jeudi 30 septembre sur Instagram qu’elle quittait la franchise après avoir passé près d’une décennie à renverser du thé chaud dans l’émission et à remuer le pot dans lequel il était préparé. Porsha, 40 ans, aurait pris la décision par elle-même accord, surtout après certaines expériences négatives avec d’autres camarades de la série, notamment Kenya Moore, a déclaré une source.

« C’est devenu vraiment toxique avec le Kenya et Kandi [Burruss] est son seul véritable ami qui reste dans le casting. La décision était la sienne et elle l’a prise il y a quelques mois. des sources ont déclaré à HollywoodLife. La nouvelle fait suite à un autre vétéran du casting, modèle Cynthia Bailey, qui a également annoncé qu’elle quitterait la série. «Merci à mes camarades de Real Housewives of Atlanta pour onze des années les plus incroyables de ma vie; et les souvenirs les plus incroyables et INOUBLIABLES », a déclaré Cynthia sur son Instagram le lundi 27 septembre.

Alors, quelle est la prochaine étape pour la mère d’un enfant nouvellement fiancée qui est prête à affronter plus de monde ? Qui sait, mais nous ne serions pas surpris que la personnalité médiatique se lance dans plus de projets d’hébergement maintenant que son emploi du temps est vacant. Pendant huit ans, Porsha a été animatrice de l’émission de radio populaire d’actualités sur les célébrités et de potins. Plat Nation, dirigé par un diffuseur légendaire Smiley Rickey. « Porsha n’est plus dans le drame et le spectacle n’était pas aussi amusant pour elle qu’au début », a déclaré notre source. «Elle veut faire son propre truc et elle s’est vraiment lancée dans l’hébergement. Elle sait qu’elle peut porter un spectacle alors elle se concentre sur d’autres projets.

Quoi qu’il en soit, l’avenir s’annonce radieux pour Porsha. Maintenant qu’elle est fiancée à son fiancé Simon Guobadia, restaurateur et ex-mari de l’ex RHOA co-vedette Falynn Guobadia, il pourrait y avoir des plans pour agrandir sa famille en cours de route. « Elle n’a jamais été aussi heureuse et elle veut agrandir sa famille. Elle n’a pas non plus besoin de l’argent de la série », a déclaré une source. Et on ne pourrait pas être surpris si Porsha finissait par ramasser sa pêche tant convoitée. « Porsha ne peut pas prédire l’avenir ; beaucoup de membres de la distribution des franchises sont partis et certains sont même revenus après un certain temps », a déclaré notre source. « Donc, personne ne sait jamais comment l’histoire se terminera. Mais pour l’instant, elle se sent excitée et attend avec impatience un congé bien mérité de RHOA et aller dans une autre direction.