Pourquoi Pochettino est-il déjà sous pression à Chelsea ?

Depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont finalisé leur rachat de Chelsea en mai dernier, le club a dépensé plus d’un milliard de livres sterling au cours de trois fenêtres de transfert pour certains des meilleurs jeunes talents du monde. Ils ont également adopté un modèle qui encourage les joueurs à signer des contrats à long terme – dans de nombreux cas, d’une durée de six, sept ou huit ans.

Après avoir accepté de signer Moisés Caicedo pour un montant pouvant atteindre 115 millions de livres sterling en provenance de Brighton en août, le milieu de terrain a signé les termes d’un contrat de huit ans avec une option pour une neuvième saison. Les goûts de Mykhaïlo Mudryk (62 millions de livres sterling, plus 26,5 millions de livres supplémentaires) et Enzo Fernández (106,8 millions de livres sterling) ont également des contrats s’étendant jusqu’en 2031, tandis que 24 des 30 hommes du club sont engagés jusqu’en 2027 au moins, selon Marché de transfert.

Cette approche est sans précédent dans le football. Il y a eu des cas d’isolement dans le passé : Saúl Ñíguez a signé un contrat de neuf ans avec l’Atletico Madrid en 2017, Cesc Fabregas a signé pour huit ans avec Arsenal en 2006 (bien qu’il soit parti pour Barcelone après cinq ans), tandis que le dernier contrat de Harry Kane avec Tottenham était un accord de six ans – mais il n’y a jamais eu une équipe entière rassemblée à une écrasante majorité grâce à cette méthode.

Boehly détient une participation de 20 % dans les Dodgers de Los Angeles de la MLB et il est probable que l’approche de Chelsea soit au moins en partie influencée par le baseball, où il n’y a pas de plafond salarial strict et où les contrats d’une durée de près d’une décennie sont plus courants. Les Bleus ont également été piqués par la perte de joueurs de premier plan lors de transferts gratuits – plus récemment lorsque les défenseurs Antonio Rüdiger et Andreas Christensen ont conclu leurs contrats pour rejoindre respectivement le Real Madrid et Barcelone – et ont voulu réduire les risques de répétition.

En outre, l’approche de Chelsea s’inspire du respect des règles du fair-play financier (FFP) de l’UEFA, dans la mesure où les frais de transfert totaux peuvent être répartis sur toute la durée du contrat d’un joueur selon un processus connu sous le nom d’« amortissement », c’est-à-dire les frais initiaux de 100 millions de livres sterling de Caicedo. entrera dans les livres à 12,5 millions de livres sterling par an au cours de son contrat.

Cet été, L’UEFA a mis en place une règle restreignant l’amortissement à un maximum de cinq ans, mais la Premier League n’a pas encore emboîté le pas. Cela devrait se produire, même s’il n’y a pratiquement aucune chance que la règle soit appliquée rétrospectivement.

Chelsea a clairement placé sa confiance dans cette génération de joueurs, dépensant beaucoup pour former une équipe qui, selon eux, grandira ensemble au cours des saisons à venir pour devenir une force puissante dans le football anglais. Mais l’effet d’entraînement est que cela accroît la surveillance à court terme du manager, dont le travail consiste à créer l’alchimie requise.

Mauricio Pochettino a prospéré en formant des équipes de jeunes à Southampton puis à Tottenham, emmenant ce dernier au bord des titres de Premier League et de Ligue des Champions. Il reste l’un des managers les plus appréciés du jeu, même si sa récolte de trophées ne comprend qu’un seul titre de Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions après une période largement frustrée au Paris Saint-Germain.

Boehly et le copropriétaire de Chelsea, Behdad Eghbali, sont déterminés à soutenir leur manager sur le long terme, mais cela était également vrai pour le prédécesseur permanent de Pochettino : Graham Potter. Les deux hommes ont parlé en privé de leur insensibilité à toute turbulence immédiate, convaincus que Potter surmonterait tout problème initial avant de ramener Chelsea au sommet du football anglais. Il a été limogé sept mois plus tard.

Incroyable, Mauricio Pochettino est déjà sous pression à Chelsea après un début de saison poussif. IAN KINGTON/AFP via Getty Images

Pochettino a disputé sept matches jusqu’à présent, mais en a déjà perdu trois et fait match nul, le club étant 14e de la Premier League, à 13 points du leader Manchester City. Le huitième aura lieu mercredi soir lors de la Coupe Carabao, contre une équipe de Brighton affichant un style de football qui fait l’envie de beaucoup malgré le choix de déplacer plusieurs de ses joueurs vedettes pour un énorme profit.

En fait, il est tentant de se demander pourquoi Boehly et Eghbali n’ont pas simplement acheté Brighton étant donné les raids répétés sur le club de la côte sud : Caicedo a suivi le gardien Robert Sánchez et l’arrière gauche Marc Cucurella à Stamford Bridge dans un chemin également emprunté par co -le directeur sportif Paul Winstanley, le manager Potter, son assistant Billy Reid, les entraîneurs Bjorn Hamberg et Bruno Saltor (qui a quitté Chelsea lundi), l’entraîneur des gardiens Ben Roberts et l’analyste Kyle Macaulay.

Pochettino ne sera pas jugé sur sa victoire à la Coupe Carabao, mais une élimination au troisième tour à Stamford Bridge soulèverait d’autres questions sur son impact. L’ampleur du changement à Chelsea – à tous les niveaux du club – est si grande que l’Argentin mérite plus de temps que d’habitude pour former une équipe. Il est franchement absurde qu’il y ait des murmures dans ce sens si tôt dans la saison étant donné que les Bleus sont totalement méconnaissables par rapport à l’équipe qui a débuté la campagne précédente.

Pourtant, Pochettino a deux problèmes flagrants immédiats qui rendent les choses particulièrement délicates pour lui.

Le premier est une sensation familière à leurs difficultés actuelles. Sous Potter, Chelsea a sous-performé ses objectifs attendus (xG) de 7,4 au cours de son règne – le pire différentiel de toutes les équipes depuis sa nomination en septembre de l’année dernière (21 buts sur 28,4 xG).

Lors des six matches de Chelsea en Premier League cette saison, ils n’ont marqué que cinq buts. Leur xG est de 11,61. Avec 66,8 %, les Blues ont enregistré un taux de possession plus élevé que n’importe quelle autre équipe de Premier League (Manchester City est suivant avec 65,7 % ; Arsenal troisième avec 63,1 %). Et, défensivement, ils n’ont accordé que 22 tirs cadrés – le quatrième meilleur de la ligue après City (14), Arsenal (15) et Crystal Palace (19).

En bref, Chelsea domine le jeu mais ne parvient pas à marquer, tout en concédant des buts bon marché à l’autre bout. Les optimistes diraient qu’il s’agit d’un changement de chance, mais cette combinaison est exactement ce qui a vu Potter limogé et Pochettino doit rapidement briser le cycle.

Deuxièmement, l’absence de progrès immédiats est inconfortablement juxtaposée à ce qui se passe à Londres dans son ancien club de Tottenham.

jouer 0:51 Ogden : Chelsea a l’air en désordre Mark Ogden décortique les problèmes de Chelsea après leur match nul 0-0 contre Bournemouth.

Ange Postecoglou n’a pas hérité du même niveau de bouleversement, mais néanmoins, passer de la sortie de Harry Kane au Bayern Munich pour 86,4 millions de livres sterling a été une tâche gigantesque et en six matches, l’ancien manager de l’Australie et du Celtic a mis en œuvre un style nettement différent qui a donné des résultats encourageants, dont une victoire 2-0 contre Manchester United et le match nul 2-2 dimanche à Arsenal.

Le calendrier offre peu de répit à Pochettino, notamment après la prochaine trêve internationale en octobre. Auparavant, ils devront se rendre à Fulham – où Chelsea a perdu la saison dernière – et à Burnley. Ensuite, leur calendrier début décembre se lit comme suit : Arsenal (h), Brentford (h), Tottenham (a), Man City (h), Newcastle (a), Brighton (h), Man Utd (a).

Il est urgent d’obtenir des signes de progrès plus urgents. Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses six premiers matches de championnat et si cette mauvaise série continue – aussi ridicule soit-elle – Boehly et Eghbali seront confrontés à un autre test précoce et indésirable de leur engagement dans la planification à long terme.

Après tout, si quelque chose doit changer et que vous vous êtes déjà engagé envers une équipe de joueurs sous des contrats à long terme, tout en remaniant le personnel en coulisses et les cadres également, où d’autre regardez-vous que le manager ?