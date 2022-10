Pourquoi plus de 7 millions d’emprunteurs étudiants pourraient manquer le pardon

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que sa demande de remise de prêt étudiant, qui devrait être mise en ligne dans quelques jours, sera Facile.

Pourtant, les défenseurs des consommateurs affirment que toute bureaucratie autour de l’allégement est susceptible de faire passer à côté des millions d’emprunteurs.

“Ceux qui en ont le plus besoin ne l’obtiendront pas, et cela rendra la politique plus régressive”, a déclaré Thomas Gokey, co-fondateur du Dette collective, une union nationale de débiteurs. “Il y aura un pourcentage plus élevé de personnes gagnant 124 000 $ par an qui postulent que de personnes gagnant 30 000 $.”