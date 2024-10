Pourquoi photographier avec un objectif 24 mm est si difficile

Expérimenter différentes distances focales peut amener votre travail dans des directions inattendues. Si vous êtes habitué à un objectif 35 mm, passer à un angle plus large peut sembler un changement radical, mais c’est là que la créativité se produit.

Venant de chez vous Sean Daltoncette vidéo captivante plonge dans les subtilités de l’utilisation d’un objectif 24 mm pour la photographie de rue. Normalement à l’aise avec son objectif 35 mm, Dalton a décidé de changer les choses en utilisant un objectif 24 mm pour remettre en question son style habituel. Il a emmené l’objectif au marché de Bedugul à Bali, où l’environnement est animé et plein de chaos visuel. C’est le cadre idéal pour tester les forces et les faiblesses d’un objectif grand angle. Dalton s’est retrouvé confronté à une nouvelle série de défis de composition : essayer d’isoler les sujets dans une scène qui veut tout montrer.

L’utilisation d’un objectif 24 mm modifie votre approche de la composition. Dalton souligne qu’avec des angles plus larges, vous ne pouvez pas simplement exclure des éléments de votre monture comme vous le feriez avec un objectif 35 mm ou 50 mm. Vous êtes obligé de réfléchir davantage à ce que vous incluez et à la manière dont vous organisez tout cela dans la photo. Cela peut être frustrant, surtout si vous préférez les compositions épurées et minimalistes. Dans la vidéo, Dalton explique à quel point il était difficile de cacher les éléments gênants dans un marché aussi animé. Cependant, c’est aussi ce qui rend cette distance focale puissante : elle capture davantage l’environnement, offrant ainsi un contexte plus profond à votre sujet.

Les défis liés à l’utilisation d’un objectif 24 mm deviennent évidents lorsque l’on tente d’atteindre cet équilibre parfait. Dalton avait du mal à garder ses compositions bien rangées, car le large champ de vision encombrait souvent le cadre d’éléments qu’il préférait omettre. Mais c’est là que le 24 mm brille. Il ne s’agit pas seulement d’isoler un sujet ; il s’agit d’incorporer des couches et de raconter une histoire plus large. Lorsqu’il est bien utilisé, il peut mettre en valeur un sujet tout en montrant l’environnement qui façonne l’histoire qui l’entoure. Dalton le montre dans ses photos en capturant l’énergie trépidante du marché et de ses habitants. Chaque plan semble riche en contexte, avec plusieurs couches contribuant au récit global.

L’un des points à retenir les plus précieux de la vidéo est la discussion de Dalton sur l’adaptation de votre état d’esprit à l’objectif. Il souligne à quel point la prise de vue large vous oblige à ralentir et à réfléchir davantage à chaque image. Vous devez être plus intentionnel, qu’il s’agisse de trouver comment placer votre sujet dans une scène chaotique ou de trouver des moyens d’incorporer des éléments de premier plan pour créer une impression de profondeur. Cela contraste fortement avec l’utilisation d’un objectif plus étroit, où l’élimination des distractions consiste à zoomer ou à se rapprocher.

Si vous avez toujours opté pour des distances focales plus serrées, expérimenter avec un 24 mm peut être à la fois humiliant et inspirant. C’est un excellent moyen de découvrir davantage le monde qui entoure vos sujets et de vous dépasser de manière créative. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Dalton.