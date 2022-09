Pourquoi Phil Collins a-t-il arrêté de jouer de la batterie ? Les soucis de santé du musicien l’ont amené à arrêter de jouer de la batterie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Phil Collins est un musicien à succès qui est connu pour ses percussions impressionnantes et énergiques. Malheureusement, en raison de problèmes de santé, Collins ne peut plus jouer de la batterie comme il le pouvait autrefois.

Collins a eu plus d’une blessure au fil des ans qui ont affecté son jeu de batterie. En 2007, il a subi une blessure à la colonne vertébrale qui l’a laissé avec des lésions nerveuses.

“Mes vertèbres ont écrasé ma moelle épinière à cause de la position dans laquelle je tambourine”, Collins a déclaré au Daily Mail en 2009.

“Cela vient d’années de jeu. Je ne peux même pas tenir les bâtons correctement sans que ce soit douloureux, j’avais même l’habitude de coller les bâtons sur mes mains pour passer”, a-t-il poursuivi.

LILY ET PHIL COLLINS SONT-ILS LIÉS ? COMMENT L’ACTRICE EST PASSÉE DE LA FILLE DU CÉLÈBRE BATTEUR À LA STAR D’EMILY IN PARIS

Il a de nouveau parlé de ses problèmes de santé lors d’une interview en 2021 sur Petit-déjeuner BBC.

“Je peux à peine tenir un bâton avec sa main, donc il y a certaines choses physiques qui gênent”, a-t-il déclaré.

Même si ses problèmes de santé l’ont empêché de jouer de la batterie, il a continué à chanter lors de ses concerts ces dernières années, au lieu d’être à la batterie.

Pourquoi Phil Collins a-t-il quitté Genesis ?

Collins a rejoint Genesis en 1970, lorsque le groupe était dirigé par le chanteur Peter Gabriel. En 1975, Gabriel a quitté le groupe et Collins a pris la relève en tant que chanteur principal et visage du groupe.

LILY COLLINS ÉCRIT UN HOMMAGE TOUCHANT À PAPA PHIL COLLINS À L’OCCASION DE SON 71E ANNIVERSAIRE : “J’AI TOUJOURS BESOIN DE VOUS”

En 1996, Collins a quitté le groupe pour poursuivre une carrière solo, bien qu’il ait eu un énorme succès en solo dans les années 1980. Son premier succès solo a été la chanson “In the Air Tonight”, qui est toujours l’une de ses chansons les plus célèbres à ce jour.

Au cours de sa carrière solo, il a également écrit la chanson “You’ll Be in My Heart” pour le film d’animation de Disney “Tarzan”. Collins a remporté un Oscar pour la chanson.

En 2007, Collins est parti en tournée avec Genesis pour la tournée “Turn It On Again Tour”, puis lors de la dernière tournée du groupe, “The Last Domino?” Le fils de Collins, Nic, jouait de la batterie pour le groupe tandis que son père couvrait le chant.

Lors du dernier spectacle de la tournée 2022, Collins a annoncé que ce serait la dernière représentation du groupe.

PHIL COLLINS RESTE ASSIS PENDANT LES MOIS DE CONCERT DE BERLIN APRÈS AVOIR RÉVÉLÉ QU’IL NE PEUT PLUS JOUER DE LA TAMBOUR

“Ce soir est une soirée très spéciale. Bien sûr, nous jouons à Londres. C’est la dernière étape de notre tournée, et c’est le dernier concert de Genesis”, a-t-il déclaré lors du concert. “C’est difficile pour nous de croire que tu es encore venu le voir. Je suppose qu’après ce soir, nous devons tous trouver de vrais emplois.”

Quelles sont les chansons les plus populaires de Phil Collins ?

Collins a sorti beaucoup de musique au fil des ans, à la fois en tant qu’artiste solo et en tant que membre de Genesis. Il a également remporté de nombreux prix pour sa musique, dont huit Grammy Awards, deux Golden Globes et un Academy Award.

Beaucoup des chansons les plus populaires de Collins sont sorties dans les années 80, mais il a sorti des albums jusqu’en 2010, quand il a sorti “Going Back”. Il sort son premier album solo, “Face Value”, en 1981.

La chanson la plus populaire de Collins était son premier single solo, “In the Air Tonight”, sorti en janvier 1981. Même toutes ces années plus tard, elle reste l’une des chansons les plus célèbres du musicien à ce jour. Les autres morceaux de Collins incluent “Everyday”, “I Can’t Stop Loving You”, “Separate Lives”, “You Can’t Hurry Love”, “Something Happened on the Way to Heaven”, “Easy Lover”, “Against All Odds”, “A Groovy Kind of Love”, “One More Night”, “Sussudio”, “Two Hearts” et “Do You Remember?”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Collins a également contribué à la bande originale du film d’animation Disney de 1999 “Tarzan”, qui comprenait les chansons “Two Worlds” et “You’ll Be In My Heart”, une chanson pour laquelle Collins a remporté un Oscar.

“Tarzan” n’était pas le seul film d’animation pour lequel Collins avait produit de la musique. Il a également travaillé sur la bande originale du film d’animation “Brother Bear” de 2003, qui comprenait les chansons “Look Through My Eyes”, “No Way Out” et “On My Way”.