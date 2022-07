Pourquoi personne ne veut de Cristiano Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo pourrait être contraint à un demi-tour embarrassant à Manchester United

Le marché se rétrécit pour Cristiano Ronaldo après que le Bayern Munich soit devenu la dernière grande équipe à exclure un déménagement pour la légende portugaise alors que la star en fuite continue de s’agiter pour s’éloigner d’Old Trafford.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Ronaldo veut quitter le club qui a établi ses références sur la scène mondiale. Cette fois, cependant, il ne semble pas y avoir de Real Madrid attendant dans les coulisses pour exploiter les talents de l’un des footballeurs les plus prodigieusement talentueux de sa génération.

Le retour de Ronaldo à Manchester United il y a un peu moins d’un an était censé représenter la dernière pièce du puzzle d’un club qui a eu du mal à sortir de l’ombre considérable de son ancien patron Alex Ferguson.

Ses 24 buts dans toutes les compétitions la saison dernière ont montré que même à l’approche de son 38e anniversaire, l’instinct de buteur de Ronaldo reste indemne des ravages de l’âge.

Mais malgré tous ses buts, les efforts de Ronaldo n’ont guère fait plus que dissimuler les fissures des efforts turgescents d’Ole Gunnar Solskjaer et, plus tard, de Ralf Rangnick : deux hommes qui semblaient totalement mal équipés pour un travail de cette ampleur.

Bien qu’il ait initialement donné sa bénédiction au nouveau régime d’Erik ten Hag à Manchester United, Ronaldo a changé de vitesse quelques semaines plus tard lorsqu’il a informé le club qu’il voulait rompre avec eux.

C’était la deuxième fois de sa carrière qu’il faisait cela. La première fois, il a accusé le club de le traiter comme un “esclave”. Il n’y avait pas une telle démagogie cette fois-ci; plus une accusation selon laquelle United n’est plus le type de club capable de réaliser ses ambitions pour l’argenterie.

Mais cela a conduit à un dilemme inattendu : les clubs capables d’étancher la soif de succès de Ronaldo ne veulent aucune partie de lui.

Tout d’abord, Chelsea a exclu une décision pour Ronaldo, car le nouveau propriétaire américain du club, Todd Boehly, a décidé de ne pas accepter ce qui aurait été une aubaine marketing pour son nouvel empire à Stamford Bridge.

Ronaldo portant du bleu aurait vendu beaucoup de chemises aux États-Unis – un marché que le club a décidé de cibler de manière agressive sous son nouveau propriétaire après qu’il a été décidé que Roman Abramovich n’était pas près de tirer le meilleur parti des liens commerciaux là-bas.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a préféré Raheem Sterling à Ronaldo, et c’est là que l’argent de Boehly est allé.

Le Bayern Munich était un autre point d’atterrissage potentiel, mais ils ont nié à plusieurs reprises s’intéresser à Ronaldo, même en dépit de la perte du tireur d’élite Robert Lewandowski à Barcelone.

L’exécutif du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré à propos de Ronaldo: “Autant j’apprécie Cristiano Ronaldo comme l’un des plus grands, autant un transfert ne rentrerait pas dans notre philosophie.”

Pourtant, les médias ont poussé le récit de Munich et cela a conduit à une situation étrange où les champions d’Allemagne ont de nouveau réitéré leur position, cette fois du directeur sportif du club Hasan Salihamidzic.

“J’ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière,” il a dit.

“Mais encore une fois : c’était et ce n’est pas un sujet pour nous.”

Puis il y a eu des liens étranges, comme une équipe saoudienne offrant à Ronaldo un contrat de 250 millions de livres sterling sur deux ans – qui aurait été refusé.

Où d’autre? Manchester City n’est pas une option, étant donné qu’ils ont recruté Erling Haaland – sans doute un meilleur buteur que Ronaldo et DIX-SEPT ans plus jeune.

Un transfert à Liverpool provoquerait des émeutes à Manchester. Arsenal ne voudrait pas de son salaire. Real Madrid? Pas intéressé. Juventus ? J’y suis allé, c’est fait.

Même le Paris Saint-Germain, le club français pour qui l’argent n’est pas une option, a jusqu’à présent résisté à l’envie d’associer Ronaldo à Lionel Messi dans son attaque.

Le désir de Ronaldo pour le football de la Ligue des champions lui a laissé des options limitées. Il veut le football d’élite, mais est-ce que le football d’élite le veut ? Les directeurs sportifs à travers l’Europe sont sûrs d’avoir vu l’implosion de Manchester United après avoir essayé et échoué en grande partie à intégrer Ronaldo dans leur équipe.

Bien sûr, les objectifs viendront – mais à quel prix ?

Plus cette rancœur dure longtemps, plus il semble que Ronaldo ait surjoué sa main à United. Un homme avec son ego considérable n’aurait probablement pas pensé qu’il n’y aurait pas de marché pour un joueur de sa réputation, d’autant plus qu’il ne se considère clairement pas comme un joueur de la Ligue Europa.

Plus cette rancœur perdure, plus il est probable que Ronaldo soit contraint à une descente embarrassante de son poste et à un retour à United où, ne l’oublions pas, il reste sous contrat pour une saison supplémentaire.

Il existe un scénario pas impossible où Ronaldo doit se contenter de jouer en dehors de la meilleure compétition de clubs d’Europe dans un club où il ne veut pas être, et pour un manager qui – malgré les proclamations publiques du contraire – ne veut pas de lui.

Comment en est-on arrivé là ?