Aussi bienveillants que soient leurs objectifs, les gouvernements occidentaux ont ruiné la confiance du public avec leurs tentatives de contrôle narratif.

Au cours de la semaine dernière, les médias ont mis en garde contre la dernière variante du Covid-19, la dernière d’une longue liste. Il semble que les gens n’écoutent plus.

Dans l’esprit d’une grande partie du public, la pandémie est terminée depuis longtemps et appartient désormais au passé. La dernière chose que la plupart des gens souhaitent, c’est un nouveau voyage dans le terrier des restrictions, des confinements, des masques et des vaccinations, les dernières années ayant sérieusement miné la crédibilité des gouvernements et la confiance du public dans leur capacité à prendre les bonnes décisions. Et les gouvernements occidentaux n’ont plus la volonté politique ni l’intérêt d’oser prendre des décisions impopulaires, même si certains tirent la sonnette d’alarme.

À bien des égards, la pandémie a marqué un tournant dans les relations gouvernementales-publiques dans les pays occidentaux, précisément parce qu’elle a été la première épidémie d’une telle ampleur à se produire à l’ère de la culture des médias sociaux de masse, où les gens, plus connectés que jamais, ont la capacité illimitée d’exprimer ses propres opinions, d’entendre celles des autres et, ainsi, d’exprimer sa dissidence contre les gouvernements et leurs politiques. L’ère des médias sociaux a déjà posé de nombreux défis importants aux structures étatiques actuelles, les gouvernements occidentaux se démenant pour réaffirmer une «contrôle narratif» sur leurs populations qu’ils ont depuis perdues.

La liberté des médias sociaux a joué un rôle crucial – voire directement provoqué – dans les résultats qui ont choqué les élites, qu’il s’agisse de l’élection de Donald Trump aux États-Unis ou du Brexit en Grande-Bretagne. Par la suite, les classes dirigeantes occidentales ont accru la censure et la police narrative sur les plateformes de médias sociaux en dénonçant les points de vue qu’elles n’aiment pas comme de la « désinformation » ou même comme de la propagande malveillante de la part d’acteurs étrangers comme la Chine ou la Russie. La pandémie de Covid-19 a ainsi été le théâtre de l’une des campagnes de censure les plus complètes jamais entreprises par les gouvernements occidentaux (au moins avant celle du conflit en Ukraine), en particulier lorsqu’il s’agissait de ceux qui cherchaient à remettre en question ou à contester la nécessité des vaccins. Les gouvernements ont tenté de réaffirmer de manière agressive leur contrôle narratif, en étouffant la dissidence contre leurs opinions, diffusée par les médias de l’establishment.

Il serait insensé de nier que les vaccins ont été importants dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, voire essentiels pour sauver des vies, en particulier parmi les personnes âgées et vulnérables, mais la manière dont cette question a été gérée par les gouvernements a suscité une méfiance généralisée à l’égard de l’autorité au niveau national. grand. Ce n’est pas parce que les vaccins sont « mauvais », mais parce que les gens ont vu les bénéfices engrangés par leurs grands producteurs pharmaceutiques, ont vu avec quelle agressivité les gouvernements faisaient pression pour leur mise en œuvre et étaient sceptiques quant à savoir si tout cela servait réellement « l’intérêt public ». » En d’autres termes, la méthode (propagande et censure) a fait échouer l’objectif (introduire des vaccins pour sauver des vies).

Les grandes sociétés pharmaceutiques, bien entendu, font référence à un groupe de sociétés multinationales productrices de médicaments qui exercent suffisamment d’influence et de relations politiques pour pouvoir orienter le discours public vers l’approbation de leurs propres produits et qui exercent donc un monopole sur les solutions perçues pour remédier à la situation. une crise ou un problème de santé. Ces entreprises ont largement profité de la pandémie et ont, dans une certaine mesure, influencé les politiques gouvernementales sur cette question. Mais plus précisément, le discours visait à affirmer que les vaccins du Pfizer et Moderne étaient les seuls que vous devriez utiliser, les concurrents chinois et russes recevant souvent une couverture négative ciblée.

Par conséquent, au fur et à mesure, les critiques du public à l’égard des politiques liées à la pandémie se sont multipliées, car il est désormais plus largement admis que ces entreprises, armées des médias, exercent une « campagne alarmiste » pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Combiné à l’influence des médias sociaux, cela a créé une méfiance à grande échelle, malgré toutes les preuves de la nocivité et de la mort des premières formes de Covid, en particulier pour les malades et les personnes âgées, et du nombre important de décès liés au Covid. signalé à ce jour. En conséquence, continuer à tirer la sonnette d’alarme sur les nouveaux variants et la propagation de la maladie fait plus de mal que de bien, car cela renforce l’impression que les médias tentent d’effrayer les populations avec quelque chose qui ne constitue pas une menace réelle.

La pandémie a eu un effet politiquement épuisant qui s’est également accompagné d’un retour difficile à la « vraie » vie. Le public n’est pas intéressé à faire à nouveau des sacrifices au nom d’une maladie qui est déjà perçue comme « disparue », surtout quand on pense qu’il y a un programme derrière cela – pas seulement celui des grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi celui de la centralisation du pouvoir. la censure et le contrôle narratif par les gouvernements. La pandémie et le conflit ukrainien ont marqué une partie d’un changement par lequel les États occidentaux ont cherché à réaffirmer le pouvoir perdu à l’ère des médias sociaux, mais n’ont obtenu que l’effet inverse.