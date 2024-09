Pourquoi Perry Farrell et Dave Navarro de Jane’s Addiction se sont battus lors d’un concert

Après qu’une bagarre a éclaté sur scène entre le chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, et le guitariste Dave Navarro, le groupe a présenté des « excuses sincères » à ses fans.

Dans une story Instagram partagée depuis le compte officiel du groupe le 14 septembre, le groupe a assumé la responsabilité de l’incident du 13 septembre et a déclaré qu’il annulerait son prochain concert qui serait remboursé aux clients.

« Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses pour les événements survenus hier soir », peut-on lire dans le message. « En conséquence, nous annulerons le spectacle de demain soir à Bridgeport. »

Le message continuait ainsi : « Les remboursements seront effectués lors de votre achat », avant de partager des détails supplémentaires sur le remboursement.

Jane’s Addiction a présenté ses excuses après son concert du 13 septembre qui s’est terminé brusquement après une bagarre entre membres du groupe sur scène. @janesaddiction / Instagram

L’altercation entre les membres du groupe Jane’s Addiction, Farrell et Navarro, a conduit à la fin abrupte du concert du 13 septembre au Leader Bank Pavilion à Boston. Dans une vidéo de fan partagé sur les réseaux sociauxOn voit Farrell cogner Navarro sur l’épaule pendant le concert, puis crier au visage du guitariste avant d’être retenu et retiré de la scène.

TODAY.com a contacté les représentants de Jane’s Addiction et de Farrell et Navarro pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

L’altercation est survenue quelques mois seulement après que les membres originaux du groupe se soient réunis pour la première fois depuis plus de trois décennies pour leur nouvelle chanson « Imminent Redemption » sortie en juillet 2024, selon Pierre roulante.

Le groupe a connu une histoire tumultueuse, notamment une séparation au début des années 90, suivie de retrouvailles ultérieures et de nouvelles séparations entre les membres du groupe.

Voici tout ce que nous savons sur l’incident entre Farrell et Navarro lors d’un récent concert de Jane’s Addiction.

Que s’est-il passé au concert de Jane’s Addiction à Boston ?

Jane’s Addiction était en plein concert à Boston lorsqu’une altercation éclata entre le chanteur principal et le guitariste.

Une vidéo de fans sur les réseaux sociaux a montré que l’incident s’était produit alors que le groupe interprétait sa chanson « Ocean Size ». Vers la fin de la chanson, Farrell s’est précipité plusieurs fois en avant dans la direction de Navarro avant de finalement s’approcher de lui sur scène et de le heurter avec son épaule.

L’altercation a continué à dégénérer. Après le coup d’épaule, Farrell a reculé un instant avant de s’approcher à nouveau de Navarro, le fixant du regard alors qu’il s’approchait du guitariste. Les membres de l’équipe ont commencé à intervenir lorsque Farrell a semblé crier au visage de Navarro, tout en levant le bras pour mettre de la distance entre lui et le chanteur.

Au moment où les membres de l’équipe s’approchaient, Farrell a essayé de frapper Navarro avant qu’il ne soit retiré. On a pu entendre un membre de l’équipe dire à Farrell d’arrêter, mais il semblait agité et a essayé de se libérer de son emprise. Finalement, d’autres membres de l’équipe sont entrés sur scène alors que les lumières s’éteignaient pour tenter de retenir davantage Farrell et de le faire sortir de scène.

Qu’est-ce qui a conduit à l’altercation entre Perry Farrell et Dave Navarro ?

Le lendemain de l’incident, l’épouse de Farrell, Etty Lau Farrell, a publié une vidéo de l’altercation sur Instagram 14 septembre et a utilisé la légende pour expliquer le « récit à la première personne » de ce qui s’est passé « plutôt que de spéculer ».

« Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique », a écrit Etty Lau Farrell. « Eh bien, la dynamite était allumée. Perry s’est levé pour affronter Dave et lui a fait une mise en échec. »

Elle a écrit que la « frustration de son mari s’était accrue, nuit après nuit ». Elle a ajouté qu’il avait l’impression que le volume de la scène était trop fort ce soir-là et que « sa voix était couverte par le groupe ».

« Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs », a-t-elle ajouté à propos de la santé de son mari. « Mais lorsque le public au premier rang a commencé à se plaindre et à insulter Perry en lui disant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne l’entendaient pas, Perry a perdu la tête. »

Etty Lau Farrell a déclaré que les choses ont dégénéré lorsque le groupe a commencé à interpréter « Ocean Size » avant que son mari ne soit prêt. Elle a ajouté : « Le volume de la scène était si fort à ce moment-là que Perry ne pouvait plus entendre à part le bruit et la vibration des instruments et à la fin de la chanson, il ne chantait plus, il hurlait juste pour être entendu. »

Elle a également déclaré qu’après l’altercation, son mari « était devenu une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi » et qu’il « ne s’est pas calmé, mais s’est effondré et a pleuré et pleuré ».

Qu’ont dit les fans à propos de l’incident ?

Les fans sur les réseaux sociaux ont eu beaucoup à dire sur l’incident, avec un utilisateur sur X en plaisantant : « Certaines personnes ont payé pour Jane’s Addiction mais ont eu Oasis à la place. »

Le chanteur d’Oasis, Liam Gallagher, a même pesé le pour et le contre de la situation, en répondant à une vidéo de l’altercation sur X avec, « Leur attitude pue. »

« Je crois que je viens de voir le dernier spectacle de Jane’s Addiction », a spéculé un autre fan sur les réseaux sociaux.

Un autre fan ajouté« Eh bien… tant pis pour les retrouvailles de Jane’s Addiction. »

Dans les jours précédant le concert de Boston, les fans qui avaient assisté aux premières dates de la tournée avaient exprimé leur inquiétude à propos de Farrell et de l’avenir du groupe.

« J’ai probablement vu le dernier spectacle de Jane’s Addiction ce soir à New York », a écrit un fan sur X 10 septembre. « Perry Farrell est complètement incohérent, le groupe est clairement furieux contre lui. Tous les autres, en revanche, sonnent mieux que les enregistrements live que j’ai entendus à leur apogée. »

Est-ce que quelqu’un de Jane’s Addiction a été blessé ou arrêté ?

On ignore si des blessés ont été infligés lors de l’altercation entre les membres de Jane’s Addiction. Pour le moment, les représentants du groupe n’ont pas confirmé si des arrestations ont eu lieu.

La tournée Jane’s Addiction est-elle annulée après leur combat à Boston ?

Aucune annonce n’a été faite concernant l’avenir de la tournée Jane’s Addiction.

Après avoir joué à de nombreuses dates en août et début septembre, le groupe devrait se produire à l’amphithéâtre Hartford Healthcare à Bridgeport, Connecticut, le 15 septembre.

Le groupe a des dates réservées jusqu’à la fin du mois de septembre et à la mi-octobre, la tournée devant se terminer au YouTube Theatre de Los Angeles.

TODAY.com a contacté Nation en direct pour voir si les fans seraient remboursés pour le spectacle et si les futures dates de tournée seraient annulées, mais je n’ai pas eu de réponse au moment de la publication.