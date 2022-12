Pourquoi perdre face à Meta devant un tribunal pourrait toujours être une victoire pour les régulateurs antitrust

Depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, les dirigeants de la Federal Trade Commission et de la division antitrust du ministère de la Justice ont porté des affaires risquées qui utilisent de nouveaux arguments juridiques pour arrêter les fusions d’entreprises et favoriser la concurrence. Leur objectif est d’étendre les utilisations de la loi antitrust au-delà de la manière dont elle a été appliquée pendant des décennies, y compris contre les plus grandes entreprises technologiques.

Compte tenu de la nouveauté de l’argument de la FTC, il n’est pas clair si l’agence réussira à bloquer l’accord de Meta. Mais l’agence peut déjà considérer l’affaire comme une victoire. En avril, Mme Khan a déclaré lors d’une conférence que s’il y a “violation de la loi” et que les agences “pensent que la loi actuelle pourrait rendre difficile l’accès, il y a un énorme avantage à continuer d’essayer”.

Elle a ajouté que toute perte de salle d’audience signalerait au Congrès que les législateurs devaient mettre à jour les lois antitrust pour mieux s’adapter à l’économie moderne. “Je ne suis certainement pas quelqu’un qui pense que le succès est marqué par un casier judiciaire à 100%”, a-t-elle déclaré.

Sous l’administration Biden, le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour bloquer huit fusions et une alliance entre American Airlines et JetBlue sans annoncer de règlement, tandis que la FTC a déposé huit poursuites contestant des fusions d’entreprises, y compris l’accord de réalité virtuelle de Meta. Au cours de la même période de l’administration Trump, le ministère de la Justice a annoncé une contestation d’une fusion sans règlement et la FTC en a annoncé cinq, selon un décompte du New York Times. (Les entreprises s’arrangent parfois avec l’agence plutôt que d’aller en justice, ou abandonnent les accords lorsqu’il est clair que les agences envisagent d’intenter une action en justice.)

Au moins plusieurs de ces affaires testent les limites de la législation antitrust. L’un – où la FTC a tenté d’empêcher Illumina, un fabricant de produits de séquençage génétique, d’acheter une petite entreprise qui fabrique un test de détection du cancer – était inhabituel car les deux sociétés ne se faisaient pas directement concurrence. Une autre – l’objection du ministère de la Justice à l’achat de l’éditeur Simon & Schuster par Penguin Random House – s’est concentrée sur les auteurs qui fournissent des livres aux éditeurs plutôt que sur les consommateurs, qui sont souvent au centre des contestations de fusion.

Dans une autre affaire, le ministère de la Justice a tenté d’empêcher UnitedHealth Group d’acheter une entreprise au motif qu’elle acquerrait des tonnes de données numériques qui pourraient être utilisées contre des concurrents. Les régulateurs s’inquiètent depuis longtemps de la valeur croissante des informations personnelles pour les entreprises technologiques, mais il est inhabituel que ces données soient l’argument central dans une affaire antitrust.