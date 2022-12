Pourquoi Peppa Pig et Thomas the Tank Engine, les favoris des enfants, ont été redémarrés pour un tout nouveau public

Les enfants réfugiés UKRAINIENS au Royaume-Uni et sur tout le continent peuvent désormais regarder leurs émissions préférées dans leur langue maternelle.

L’industrie britannique de la télévision a uni ses forces pour créer la chaîne YouTube à but non lucratif Sunflower TV, où des succès tels que Peppa Pig et Thomas The Tank Engine seront doublés en ukrainien.

AFP

L'industrie britannique de la télévision a uni ses forces pour créer une chaîne YouTube à but non lucratif

Les créateurs de chaque série ont fourni leur contenu gratuitement et ont payé le doublage.

En outre, la chaîne proposera des émissions réalisées par des producteurs ukrainiens, avec des titres tels que Brave Bunnies et Eskimo Girl.