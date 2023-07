Pourquoi Pep Guardiola de Manchester City double sur quatre défenseurs centraux

« Si nous devons jouer avec des arrières larges, de haut en bas, comme 99 % des équipes jouent, nous ne pouvons pas le faire ; nous n’avons pas de joueurs pour le faire en ce moment », a déclaré Pep Guardiola avant la victoire en quart de finale de la FA Cup de son équipe de Manchester City contre les visiteurs du championnat Burnley en mars. « Nous n’avons pas cette qualité, donc nous devons nous adapter. »

On a ensuite demandé à Guardiola si, en ce qui concerne le marché des transferts cet été, City chercherait des joueurs avec ces qualités. Il n’attendit même pas la fin de la question pour répondre.

« Ouais », affirma-t-il. « C’est tellement important pour l’avenir, ouais. »

L’intention, à l’époque, était de trouver quelque chose de différent cet été; peut-être pour revenir à la fenêtre correspondante en 2017, après la première saison de Guardiola en charge, lorsque City visait à recruter quatre arrières latéraux forts, rapides et offensifs.

Fondamentalement, il parlait des premiers jours de la renaissance de l’après-Coupe du monde qui a amené City à son triplé.

Guardiola avait expérimenté ses arrières latéraux depuis la sortie de Joao Cancelo en janvier, avec Bernardo Silva, Rico Lewis et John Stones apparaissant au milieu de terrain aux côtés de Rodri. Dans le match qui a précédé cette rencontre avec Burnley, lié à la promotion, ils ont gagné 7-0 contre le RB Leipzig à domicile en huitièmes de finale de la Ligue des champions ; c’était leur meilleure performance depuis des mois.

City a ensuite battu Burnley à six reprises et a dévasté Liverpool (4-1) une semaine plus tard, Stones s’épanouissant en tant qu’arrière droit faisant un pas en avant. À partir de là, Stones s’est imposé dans ce rôle, et soudain Guardiola a utilisé quatre défenseurs centraux comme ligne arrière : Stones, Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Ake.

Cela lui a valu des comparaisons avec Tony Pulis, le vétéran gallois célèbre pour le football de première ligne qui aimait faire de même avec ses équipes de Stoke City et de West Bromwich Albion dans les années 2010.

Cela lui a également valu un triplé historique, bien sûr, et Guardiola dit que la plus grande différence entre l’équipe de City de cette saison – quand ils ont remporté le lot (enfin, à part la Coupe Carabao) – et les précédentes est cette modification de la défense.

« Je dirais qu’avec quatre défenseurs centraux, nous défendons correctement dans notre surface », a déclaré Guardiola sur le terrain, juste après la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. « C’est la plus grande étape. Maintenant, nous aimons défendre, et même si nous faisons des erreurs, j’ai le sentiment que nous sommes des défenseurs.

À tel point que, non, City n’est pas sur le marché des arrières latéraux « hauts et bas » sur le marché des transferts de cet été après tout : le plan pour la saison prochaine est maintenant de continuer avec cette approche à quatre défenseurs centraux.

Guardiola ne s’en tiendra jamais au même plan pour chaque match, cependant, surtout au début d’une saison, quand il y a un élément d’essais et d’erreurs, et cela signifie Lewis et Kyle Walker (s’il reste, malgré l’intérêt du Bayern Munich) auront des opportunités.

Walker a montré sa valeur continue en particulier lors des deux demi-finales de la Ligue des champions contre le Real Madrid et sera un énorme atout s’il choisit de ne pas partir – mais le fait qu’il ait été absent de l’équipe pendant de longues périodes la saison dernière est un facteur dans son transfert potentiel au Bayern.

Et le principal objectif de transfert de City pour l’été s’inscrit parfaitement dans le plan de l’arrière central à l’arrière : Josko Gvardiol, l’international croate de 21 ans ; grand et fort, capable de jouer comme défenseur central et arrière gauche, et excellent en possession. Il a déjà convenu de conditions personnelles avec City. La tâche consiste maintenant à faire de même avec Leipzig, qui veut au moins 100 millions d’euros (86,3 millions de livres sterling, 108,9 millions de dollars) pour un joueur dont le contrat court jusqu’en 2027.



Le gvardiol est testé par Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2022 (Photo : Zhizhao Wu via Getty Images)

Même si Gvardiol n’arrive pas (et City essaiera de s’en assurer), le plan sera de s’aligner le plus souvent avec quatre grands défenseurs enfilés dans le dos.

Et pourquoi pas? Pendant des années, chaque fois que City échouait en Ligue des champions, il était suggéré que le football de Guardiola, riche en possession, était vulnérable à la nature de contre-attaque du football de coupe, en particulier au plus haut niveau. Il y avait d’autres facteurs – erreurs, encaissement de buts en grappes, malchance – mais la suggestion la plus large était que City avait besoin de trop d’occasions de marquer et que ses adversaires dans ces matchs de fin d’affaires n’avaient besoin que de quelques contre-attaques.

Erling Haaland a fourni une solution dès sa signature l’été dernier, mais au cours des deux derniers mois, Guardiola a fait valoir que la plus grande amélioration de City s’était en fait produite à l’autre bout du terrain.

« Dans cette compétition, la Ligue des champions, il faut toujours bien défendre un contre un dans le dernier tiers – vraiment, vraiment, vraiment bien – et gagner les duels », a-t-il déclaré, après avoir battu les visiteurs du Bayern Munich 3-0 en le match aller d’un quart de finale de la Ligue des champions en avril. « Ne soyez pas anxieux, ne soyez pas nerveux à propos de ce qui va se passer. »

Dans ce match contre le Bayern, Stones a fait la transition vers le milieu de terrain depuis l’arrière central plutôt que l’arrière droit, tandis qu’Akanji, Dias et Ake ont fait de fantastiques démonstrations individuelles de « bonne » défense – remportant leurs têtes et faisant des tacles et des blocages.

Avant la finale de la Ligue des champions il y a trois semaines, Guardiola a revisité le thème lors d’une conversation avec l’attaquant d’élite devenu expert de la télévision Thierry Henry : « Vous ne pouvez pas jouer 80, 90 minutes dans la moitié de terrain adverse et concéder à chaque fois que vous perdez le ballon et qu’ils font une transition. . Ce serait idiot.

« Mais maintenant, la différence est qu’Akanji est un bon défenseur, John Stones a toujours une concentration incroyable, Kyle a la capacité de défendre l’un des ailiers les plus dangereux au monde, Vinicius (Junior, du Real Madrid), sans problème. Nous avons Nathan Ake qui dans les duels, un contre un (il gonfle ses joues)… il peut contrôler (Bukayo d’Arsenal) Saka, quel que soit l’ailier droit auquel nous sommes confrontés. Et Ruben a un énorme talent.

« Les gens disent, ‘Oh quelle bonne passe, (ou) bon but’, mais étant un bon défenseur, je le considère comme le plus grand talent du football. Et maintenant, nous avons des joueurs qui aiment défendre, qui aiment dire : « Je te bats », et cette saison, nous en avons plus que par le passé, c’est certain.



Ruben Dias et John Stones célèbrent leur victoire contre le Real Madrid (Photo : Mateo Villalba/Quality Sport Images via Getty Images)

Guardiola s’est rendu compte qu’il est plus facile d’apprendre aux défenseurs à être mieux en possession que d’apprendre aux joueurs qui sont mieux en possession de défendre. Les goûts de Cancelo et Oleksandr Zinchenko ont apporté d’énormes contributions aux récents succès de City, et tous se sont améliorés défensivement pendant leur séjour au club, mais ils ne sont pas aussi formidables en termes de sang et de tonnerre en défense que ceux que Guardiola a mentionnés dans sa réponse ci-dessus.

Il est important de noter qu’à la fin de cette réponse, Guardiola a ajouté : « Mais essayer de contrôler les adversaires, ça a toujours été pareil. » Et après la réponse post-Bayern, il a ajouté : « J’aurais aimé avoir beaucoup plus de possession, car toujours je crois que plus tu as le ballon, moins l’adversaire aura d’actions. »

Henry avait suggéré que Guardiola était moins «fou» avec son approche contre les meilleures équipes, un peu plus prudent face aux menaces d’attaque d’Arsenal au niveau national et de Madrid lors de cette demi-finale, et cela est lié à une suggestion répandue au cours des derniers mois: qu’il a peaufiné son approche pour permettre aux jeux d’être plus de bout en bout, plus ouverts.

La victoire 3-1 de City à Arsenal en février, une nuit où ils n’avaient que 36% de possession de balle, a été citée en exemple, mais Guardiola a ensuite déploré l’incapacité de son équipe à garder le ballon. Dans le match inverse deux mois plus tard, le premier but de City dans une victoire 4-1, via un long ballon en avant de Stones, a été utilisé comme un autre exemple de Guardiola étant plus heureux de mélanger son style, mais il a été vu réprimander le gardien Ederson pour jouer une passe à Stones qui a obligé le défenseur à frapper le ballon longtemps. Même si cela a mené à un but, ce n’était pas ce que voulait Guardiola.

« Quand les gens disent, ‘Pep veut contrôler le ballon (pendant) 90 minutes’, ouais, c’est ce pour quoi je travaille chaque jour, avoir 90 minutes de contrôle du jeu, marquer beaucoup de buts, en concéder peu chances », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur son supposé changement. « Mais en même temps, il faut accepter que parfois ça n’arrive pas parce que l’adversaire joue (bien). »

Donc s’il y a eu moins de contrôle des matches, ce n’est pas par dessein. Le processus d’adaptation de Haaland à leur jeu a affecté la capacité de City à contrôler les matchs comme auparavant, mais ils sont désormais mieux équipés pour faire face à une perte de contrôle que jamais sous Guardiola, car leur attaquant norvégien est une perspective redoutable à la pause et leur les défenseurs savourent les duels pour stopper les contre-attaques qui les faisaient dérailler.

« C’est la qualité des joueurs », dit toujours Guardiola, le fait étant qu’il s’adapte à tout ce qu’il a dans son équipe. Lorsqu’on lui a posé des questions sur les arrières latéraux ce jour-là en mars, personne n’osait même suggérer que City célébrerait un triplé moins de trois mois plus tard, et la question est venue dans le contexte de la façon dont ils s’étaient adaptés au départ de Cancelo.

Beaucoup se demandaient comment City ferait face après avoir largué l’un de leurs deux arrières latéraux seniors à la mi-saison, et pourtant, après quelques expériences, Guardiola a proposé une solution qui a sans doute rendu son équipe meilleure que jamais.

Pas étonnant qu’il s’y tienne pour la saison prochaine.

(Meilleures photos : Getty Images)