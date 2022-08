Pourquoi penser vraiment fort peut donner l’impression de courir un kilomètre, scientifiquement parlant

Rappelez-vous une fois où vous avez regardé votre écran pendant 10 heures pour terminer un rapport de dernière minute pour le travail, un essai de 2 000 mots sur un livre que vous n’avez jamais lu ou toute autre sorte de marathon mental. À la fin de tout cela, vous avez probablement ressenti le besoin de vous dissocier du monde parce que votre cerveau s’était tourné vers Jell-O.

Nous appelons ce sentiment de fatigue mentale — ce n’est pas exactement que nous nous sentons somnolents, mais nos esprits sont faibles et il devient vraiment difficile de faire un raisonnement plus complexe que celui que nous avons déjà. Si nous essayions, nous serions tout simplement malades.

Voici la bonne nouvelle.

Cette sensation cérébrale molle n’est probablement pas simplement dans nos têtes. Selon une étude publié jeudi dans la revue Current Biology, une activité cognitive intense et prolongée provoque littéralement l’accumulation de sous-produits potentiellement toxiques comme un acide aminé appelé glutamate dans notre cerveau. On pense que ces sous-produits ajustent notre prise de décision et nous incitent à cesser de penser si fort et à nous tourner vers des activités plus relaxantes et moins stressantes. Et c’est peut-être la façon dont le corps humain se protège de l’épuisement professionnel.

“Des théories influentes suggèrent que la fatigue est une sorte d’illusion concoctée par le cerveau pour nous faire arrêter tout ce que nous faisons et nous tourner vers une activité plus gratifiante”, a déclaré Mathias Pessiglione de l’Université Pitié-Salpêtrière en France, auteur principal de l’étude, a dit dans un communiqué de presse. “Mais nos découvertes montrent que le travail cognitif entraîne une véritable altération fonctionnelle — accumulation de substances nocives — donc la fatigue serait bien un signal qui nous fait arrêter de travailler mais dans un but différent : préserver l’intégrité du fonctionnement cérébral.”

“Même les joueurs d’échecs professionnels commencent à faire des erreurs, généralement après 4 à 5 heures de jeu, ce qu’ils ne feraient pas s’ils étaient bien reposés”, écrivent les auteurs de l’étude.

Pessiglione et ses collègues chercheurs sont arrivés à leur conclusion après avoir étudié deux groupes de personnes avec une technique appelée spectroscopie par résonance magnétique, qui mesure les changements biochimiques dans le cerveau. Le premier groupe a reçu des tâches cognitives difficiles, comme celles impliquant des décisions stressantes liées à l’économie. Le second devait effectuer des activités beaucoup plus faciles, comme identifier les voyelles et les consonnes avec un temps de pause suffisant entre chaque question.

Les résultats de l’équipe ont montré que le groupe qui devait réfléchir beaucoup plus indiquait une dilatation réduite de la pupille et des niveaux plus élevés de glutamate dans le cerveau. cortex préfrontal, la partie qui influence des choses comme flexibilité cognitive, attention, prise de décision et contrôle des impulsions.

Cela a ensuite conduit les chercheurs à examiner d’autres données pertinentes d’analyse du cerveau et à conclure que la pensée super dure conduit probablement à une accumulation de glutamate dans le cerveau, ce qui rend plus difficile l’activation de notre cortex préfrontal et entrave donc notre contrôle cognitif et d’autres fonctions préfrontales. Notamment, cependant, l’étude met en garde contre le fait de considérer ces découvertes comme causales, déclarant que “nos résultats ne sont que corrélationnels et ne peuvent pas être considérés comme la preuve que ce qui limite l’effort de contrôle cognitif est la nécessité d’empêcher l’accumulation de glutamate”.

Pour confirmer d’une manière ou d’une autre, des tests supplémentaires sont nécessaires. “Néanmoins”, écrit l’étude, “la régulation du glutamate a été signalée comme un élément essentiel du budget énergétique du cerveau et discutée comme une source potentielle de fatigue cognitive”.

OK, alors quelle est la solution, demandez-vous?

Malheureusement, selon Pessiglione, il n’y en a pas, même si le chercheur propose que “j’emploierais de bonnes vieilles recettes : repos et sommeil ! Il existe de bonnes preuves que le glutamate est éliminé des synapses pendant le sommeil.”

En d’autres termes, nous pourrions vouloir considérer notre activité mentale de la même manière que nous considérerions notre activité physique. Pour gravir une montagne, il est généralement préférable de ne pas sprinter, mais plutôt de marcher régulièrement – avec quelques pauses pour la nourriture, l’eau et même une bonne nuit de sommeil.