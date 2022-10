Pourquoi Pékin ne renflouera pas son secteur immobilier

“Les nouvelles séries de mesures dans les semaines et les mois à venir continueront très probablement à se concentrer sur le soutien à l’achèvement des maisons et à la stimulation des ventes de logements”, a déclaré Wu.

Il s’attend à ce que Pékin veuille résoudre progressivement les problèmes de l’immobilier et réduire le rôle de l’industrie dans l’économie. L’immobilier et les secteurs qui y sont liés représentent environ un quart du produit intérieur brut de la Chine.

Total des passifs divulgués par Evergrande , Kaisa et Shimao était de plus de 2,6 billions de yuans à la mi-2021, après quoi les problèmes financiers des trois développeurs se sont aggravés. Ils ne représentent qu’une fraction de l’industrie.

Cela ne tient pas compte du fait que le gouvernement est désormais beaucoup plus à court d’argent qu’il y a trois ans, a-t-il déclaré, soulignant la baisse des revenus provenant des ventes de terrains et des taxes, et l’augmentation des dépenses pour les mesures Covid.

Le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a souligné aux journalistes le mois dernier que les mesures du gouvernement central – des prêts spéciaux pour promouvoir l’achèvement des maisons – visaient à soutenir les villes qui en avaient besoin. Aucun montant n’a été mentionné.

Actuellement, le plus grand défi pour restaurer la confiance reste la faiblesse de l’économie et les freins à l’activité des consommateurs et des entreprises en raison de la politique zéro-Covid.

Dans un exemple de la manière dont les entités étatiques sont censées s’impliquer de plus en plus, L’unité d’Evergrande à Shenzhen a annoncé fin septembre qu’elle coopérerait avec une entreprise publiqueo assurer la livraison à domicile.

Le gouvernement central s’est par ailleurs concentré sur des questions autres que l’immobilier.

Beaucoup s’attendaient au départ à la relance par Pékin d’un outil de prêt de la banque centrale cet automne pour aider les promoteurs à terminer la construction de maisons – mais il s’est avéré que c’était pour les infrastructures, Caixin a rapporté ce mois-ci, citant des sources proches du dossier.

La Banque populaire de Chine n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC.

“Alors qu’un soutien plus énergique aidera [real estate]actuellement, le plus grand défi pour restaurer la confiance reste la faiblesse de l’économie et les freins à l’activité des consommateurs et des entreprises en raison de la politique zéro-Covid”, a déclaré Wu de la Commerzbank.