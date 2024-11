Pourquoi Peanut l’écureuil a-t-il été euthanasié ? La controverse expliquée

Mark Longo, le propriétaire de Peanut, le célèbre écureuil sur Instagram, pleure la perte de son animal de compagnie bien-aimé.

Le 1er novembre, Longo s’est rendu à Instagram pour révéler que Peanut avait été euthanasié, avec son raton laveur de compagnie nommé Fred, par le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York.

« Malgré notre cri passionné de compassion, l’agence a choisi d’ignorer nos appels, nous laissant dans un profond choc et un profond chagrin », a-t-il déclaré en ligne.

À la lumière de l’actualité, Le député Nick Langworthy pris à X pour exprimer sa frustration quant à la façon dont le DEC a géré la situation.

Il a déclaré : « Le DEC de New York a besoin d’une sérieuse vérification de la réalité de ses priorités ridiculement erronées. Au lieu de se concentrer sur des besoins critiques comme l’atténuation des inondations dans des endroits comme le comté de Steuben, où les autorités locales doivent lutter simplement pour obtenir des permis du DEC pour nettoyer les débris. des cours d’eau remplis, ils sont en train de saisir des écureuils de compagnie. Les contribuables de New York méritent mieux.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui est arrivé à Peanut l’écureuil et pourquoi il a été euthanasié.

Qui est Peanut l’écureuil ?

Peanut l’écureuil fait sensation sur Internet. Il est l’animal de compagnie bien-aimé du créateur numérique Mark Longo, qui partageait occasionnellement des vidéos Instagram de Peanut mangeant des friandises, sautant sur ses vêtements et se précipitant dans sa maison tout en effectuant diverses tâches tout au long de la journée.

Cacahuète Compte Instagramdirigé par Longo, compte actuellement plus de 500 000 abonnés. Sur son profil se trouve un lien vers Sanctuaire pour animaux de ferme P’Nuts Freedomun refuge pour animaux nommé d’après son petit ami à quatre pattes.

Selon le site officiel du sanctuaire, Longo a rencontré Peanut il y a sept ans, alors que Peanut était bébé. Ayant perdu « la moitié de sa queue lors d’une grave attaque », Peanut n’était pas assez doué pour vivre dans la nature, alors Longo a décidé de s’occuper de l’écureuil à la maison.

Qui est le propriétaire de Peanut l’écureuil ?

Le créateur de contenu Mark Longo est le propriétaire de Peanut l’écureuil. Dans une interview qu’il a faite sur Elvis Duran et le Morning ShowLongo a expliqué qu’il est également ingénieur et qu’il travaille dans la construction.

L’une de ses passions est de prendre soin des animaux pendant qu’il court un refuge pour animaux à Pine City, New York, qui vient en aide aux animaux blessés ou maltraités qui ont désespérément besoin de soins.

Pourquoi Peanut l’écureuil a-t-il été confisqué ?

Le mercredi 30 octobre, Peanut l’écureuil et l’autre animal de compagnie de Longo, un raton laveur nommé Fred, ont été saisis à son domicile par le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York.

Selon NBC News, le DEC a reçu plusieurs plaintes anonymes concernant Peanut et s’est présenté au domicile de Longo avec « au moins six agents » pour emmener Peanut et Fred.

Dans une déclaration commune, le DEC et le département de la santé du comté de Chemung déclarent qu’ils « se coordonnent pour assurer la protection de la santé publique liée à la possession illégale d’animaux sauvages susceptibles d’être porteurs du virus de la rage ».

Le DEC note également qu’il est illégal de garder de jeunes animaux sauvages comme animaux de compagnie car ils « ne sont pas bien adaptés à la vie en captivité. De plus, ils peuvent être porteurs de maladies qui peuvent être transmises aux humains ».

Après que Peanut et Fred aient été emmenés, Longo a emmené Instagram interpeller les personnes qui ont porté plainte auprès du DEC.

« Eh bien, sur Internet, vous avez GAGNÉ. Vous m’avez enlevé l’un des animaux les plus étonnants à cause de votre égoïsme », a-t-il déclaré en ligne. « Au groupe de personnes qui ont appelé DEC, il y a une place spéciale pour vous en enfer. »

Pourquoi Peanut l’écureuil a-t-il été euthanasié ?

Peanut et Fred ont tous deux été euthanasiés et Longo a déclaré que le DEC avait informé les médias de la mort des animaux avant son organisation à but non lucratif, P’nuts Freedom Farm.

Il dit« Cela démontre un manque inquiétant de respect et d’empathie. Leurs vies étaient précieuses, et nous refusons d’accepter cette perte en silence. »

Selon le DEC et le département de la santé du comté de Chemung, Fred et Peanut ont été euthanasiés après qu’une personne impliquée dans l’enquête ait été mordue par Peanut.

« Pour tester la rage, les deux animaux ont été euthanasiés », ont-ils indiqué dans un communiqué commun. « Les animaux sont soumis à des tests de dépistage de la rage et toute personne ayant été en contact avec ces animaux est fortement encouragée à consulter son médecin. »

Après avoir appris la mort de Peanut et Fred, Longo a pris Instagram dire qu’il était « profondément choqué et chagriné ».

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com