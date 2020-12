Préparer à Paula Abdul pour vous exciter encore plus Le danseur masqué.

Le chanteur de 58 ans est passé par Pop du jour le lundi 21 décembre et a dit à E! co-hôte Justin Sylvester tout sur ce qui va se passer dans la série de concours de télé-réalité, dont elle est panéliste aux côtés Brian Austin Green, Ashley Tisdale et Ken Jeong. Ayant apparu à chaque saison de Le chanteur masqué depuis sa création en 2019, Jeong n’est pas étrangère au concept unique de la série et, selon Abdul, lui a fait sentir comme chez elle sur le spin-off de la danse.

« C’est la vérité et je ne plaisante pas … entre les performances quand la musique joue, ils nous encouragent à nous lever et à danser », le premier Idole américaine juge a commencé. « Alors j’ai mis mon rythme et je bouge, je suis sur le rythme … »

« Mais ensuite à la périphérie à gauche de moi, je vois ça se passer … » continua Abdul en lui faisant meilleur imitation du pire mouvements de danse imaginables.