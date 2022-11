‘Pourquoi pas?’ La remarque impertinente de Rekha sur le mariage d’une femme dans une vieille interview devient virale

Rendez-vous avec Simi Garewal était un talk-show perspicace et les téléspectateurs l’attendaient avec impatience afin d’en savoir plus sur leurs célébrités préférées. Lors de l’apparition de l’actrice vétéran Rekha dans la série, elle n’a pas seulement parlé de son équation avec Amitabh Bachchan, mais a également parlé franchement de ses projets de mariage. Lorsque l’animateur a suggéré à Rekha de revenir dans l’émission la prochaine fois avec un mari, le retour emblématique de la star vétéran a prouvé qu’elle était bien en avance sur son temps.

Rekha a expliqué comment une femme n’a pas besoin de la compagnie d’un homme pour se sentir en sécurité et incomplète dans sa vie, ce faisant, elle a également demandé pourquoi elle ne pouvait pas épouser une femme. La réponse est venue lorsque l’hôte Simi Garewal a demandé à l’actrice si elle prévoyait de se marier dans un avenir possible. Rekha lui a rapidement contre-interrogé : « Tu veux dire avec un homme ? Un Simi Garewal perplexe a ri de la conjecture et a dit: “Eh bien, pas une femme évidemment.” Rekha a rétorqué : « Pourquoi pas ? Quelques instants plus tard, l’actrice a déclaré qu’elle plaisantait tout en révélant qu’elle n’envisageait jamais de se marier. “Je plaisante. Non, je ne pense pas », a déclaré Rekha pour conclure sa réponse.

Un extrait de cette conversation est devenu viral sur Internet, laissant beaucoup de gens louer la vision avant-gardiste de la star vétéran. Un utilisateur a déclaré: “C’est ma version desi des Sept maris d’Evelyn Hugo (un roman emblématique).”

Un autre a commenté : « Elle est géniale. J’aurais aimé qu’il y ait plus de gens comme elle dans le coin.

Une autre partie mise en évidence de la conversation de Rekha, “Ses yeux roulent au mot” mari “et elle dit” ce mot est aussi étranger que le mot père “. Je ne la connais pas encore mais je l’aime déjà.

ses yeux roulent au mot “mari” et elle dit “ce mot est aussi étranger que le mot père” 💅 je ne la connais pas encore mais je l’aime déjà 😭 https://t.co/Cz6nscDRjs — 🎭 (@sapphicthespie) 29 novembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a loué son pouvoir : « Cette femme déborde de pouvoir. Je ne sais pas comment définir cette ambiance.

Au cours de l’interaction, Rekha a affirmé qu’elle était mariée à elle-même, à sa profession et à ses proches et qu’elle n’avait pas besoin d’un homme.

