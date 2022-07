Pourquoi parlons-nous encore du Black Mountain College?

Le sort des femmes à Black Mountain était également compliqué et loin d’être utopique. D’une part, c’était un domaine où les femmes étaient essentiellement libres : faire de l’art, se produire dans l’art des autres, creuser des fossés, cultiver – “ce n’était pas une école de fin d’études”, dit Molesworth. D’autre part, les femmes devaient encore faire face au sexisme lancinant et omniprésent de l’époque : Olson, qui se promenait sur le campus torse nu dans un serape, était connu pour faire des remarques inappropriées – et parfois même pour exclure – ses étudiantes ; Albers, malgré son attitude austère, avait, selon le biographe Charles Darwent, la réputation de ne pas garder ses mains pour lui. Black Mountain, malgré tous ses idéaux progressistes, était toujours piégé dans son moment historique.

Finalement, le collège s’est retrouvé, comme tant d’institutions, embourbé dans des querelles internes et des conflits administratifs, et il a fermé, en 1957, pour la raison de beaucoup : le manque d’argent. Son influence, cependant, se fera longtemps sentir sur les arts de ce pays. Albers, qui a quitté le collège en 1949, a ensuite dirigé le département de design de Yale et formé de nombreux autres jeunes artistes. Asawa, qui est connu pour la plupart comme le créateur de sculptures en fil de fer biomorphes saisissantes, a cofondé l’atelier Alvarado Arts en 1968 – un programme d’éducation artistique qui, à son apogée, était dans plus de 50 écoles publiques de San Francisco – et a aidé à lancer le premier public arts high school, qui porte maintenant son nom, en 1982. Willem de Kooning et Franz Kline ont fait progresser l’esprit de collégialité et de collaboration adopté à Black Mountain en tant que membres fondateurs du Club à New York – un repaire fréquenté par à peu près tout le monde. panthéon d’importants artistes et penseurs du milieu du siècle, tous d’Isamu Noguchi à Hannah Arendt. Et ainsi de suite. Pourtant, sans doute, encore plus important que les artistes individuels que l’école a dispersés était sa philosophie globale. Il offrait un modèle d’expérimentation, d’optimisme et de liberté, associé à la responsabilité sociale, et il a appris à une génération d’artistes à percevoir le monde avec une clarté éthique qui n’est que trop rare aujourd’hui. « Bref, notre enseignement artistique tente d’abord d’enseigner à l’élève à voir au sens le plus large », écrivait Albers en juin 1934, « d’ouvrir les yeux sur les phénomènes qui l’entourent et, surtout, de s’ouvrir à sa propre vie. , être et faire.