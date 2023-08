Pourquoi Paralluelo est la clé pour l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine

SYDNEY – Salma Paralluelo est la Kylian Mbappe du football féminin et l’Angleterre pourrait être sur le point de découvrir que l’attaquant espagnol est devenu une force imparable à la Coupe du monde féminine.

Comme la France et la star du Paris Saint-Germain Mbappe, Paralluelo a un rythme effréné, peut jouer n’importe où sur la ligne avant et vient la finale de dimanche, elle pourrait remporter une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à l’adolescence, tout comme Mbappe l’a fait à 19 ans au Mondial 2018. Coupe en Russie. Elle est destinée à être une superstar qui peut amener son sport à un nouveau niveau.

L’Angleterre ira en finale de la Coupe du monde au Stadium Australia avec le pedigree des champions d’Europe – l’équipe de Sarina Wiegman a battu l’Espagne en quarts de finale à l’Euro 2022 en route pour remporter la compétition – mais, à Paralluelo, l’Espagne possède le joueur qui peut tourner le jeu en un instant.

Le joueur de 19 ans l’a déjà fait deux fois lors de cette Coupe du monde. En quart de finale contre les Pays-Bas à Wellington, elle est sortie du banc des remplaçants pour remporter le match nul avec un superbe but en solo à la 111e minute du match. Quatre jours plus tard, elle a de nouveau apporté une contribution décisive en tant que remplaçante en seconde période en marquant le premier but lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre la Suède à Auckland.

L’Espagnole Salma Paralluelo célèbre après avoir marqué le premier but de la demi-finale de la Coupe du monde féminine 2023 contre la Suède le 15 août 2023. (Photo par Ane Frosaker/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Bien qu’elle ait été nommée dans l’équipe de départ lors des quatre premiers matchs de l’Espagne du tournoi, l’entraîneur Jorge Vilda a depuis utilisé Paralluelo comme remplaçant d’impact et la tactique s’est avérée un succès dévastateur.

« Contre la Suède, le plan était de contrôler le match et d’essayer de les fatiguer », a déclaré Vilda. « Nous savions qu’ils auraient leurs moments et c’est pourquoi nous avons gardé la qualité de Salma pour la seconde mi-temps. Je n’ai pas à expliquer sa qualité, mais elle n’a que 19 ans et personne ne sait quel est son plafond. Nous allons aider à donner lui donne les outils pour aller aussi loin qu’elle le peut. »

Paralluelo a connu une ascension remarquable au cours des 12 derniers mois. A cette époque l’année dernière, elle n’avait même pas fait ses débuts pour La Roja. À ce moment-là, elle avait atteint un carrefour sportif sur l’opportunité de choisir le football ou l’athlétisme.

Né à Saragosse d’un père espagnol et d’une mère équato-guinéenne, Paralluelo a excellé dans les deux sports en tant que jeune et a représenté l’Espagne aux championnats d’Europe d’athlétisme en salle 2019 à l’âge de 15 ans dans la course de 400 m. La même année, elle remporte deux médailles d’or au Festival olympique d’été de la jeunesse européenne sur 400 m et 400 m haies.

Cet INCROYABLE but de Salma Paralluelo a été nominé pour le Prix Puskás de la FIFA 2022 ! 🚀 @SalmaParalluelo | @SefutbolFem — Coupe du Monde Féminine de la FIFA (@FIFAWWC) 22 janvier 2023

Dans le football, elle a signé pour Villarreal la même année et a marqué 23 buts en 37 apparitions, souffrant d’une blessure aux ligaments croisés pendant son séjour au club. Un but spectaculaire contre Barcelone en avril 2022 après son retour de blessure a valu à Paralluelo une nomination pour le prix Puskas 2022 en tant que meilleur but de l’année et a également incité le Barça à faire son choix pour la signer. L’offre de Barcelone a forcé Paralluelo à choisir entre le football et l’athlétisme. Elle a choisi le football et, moins d’un an plus tard, est sur le point de remporter la Coupe du monde. Et quelle année cela a été.

Paralluelo a fait ses débuts dans l’équipe senior d’Espagne en novembre 2022, marquant un tour du chapeau lors d’une victoire 7-0 contre l’Argentine, après avoir marqué deux fois lors de la victoire finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2022 contre le Japon. Elle a également terminé la saison avec 15 buts en 30 matchs et des médailles de vainqueur en Liga F, Supercopa Femenina et en Ligue des champions. La soi-disant mutinerie au sein de l’équipe d’Espagne en octobre dernier, lorsque 15 joueurs – connus sous le nom de « 15 ans » — a écrit à la Fédération espagnole (RFEF) exigeant des changements dans les coulisses au milieu des inquiétudes concernant le style de gestion de l’entraîneur Vilda, a contribué à accélérer le chemin de Paralluelo dans l’équipe nationale en raison de 12 de « 15 ans » a été retirée de l’équipe. Paralluelo a été appelée et, deux jours avant son 19e anniversaire, a explosé sur la scène contre l’Argentine.

Après avoir marqué son premier but en Coupe du monde contre les Pays-Bas, la douce Paralluelo a déclaré que c’était un « moment unique » et « cela signifie tout pour moi ». Lorsqu’elle a marqué contre la Suède, le but a incité la milieu de terrain espagnole Aitana Bonmatí à lui embrasser le pied droit. « Nous savons tous qu’elle a un pied gauche brutal », a déclaré Bonmati. « Mais je lui dis toujours que pour être une joueuse plus complète, elle doit tirer avec la droite.

« De nombreuses fois, elle a la chance, continue sur sa gauche et perd du temps. Quand nous parlons, je dis ‘Essayez [using your right] car cela vous donne plus de ressources, le rival ne saura pas à quoi s’attendre et vous serez un joueur plus complet. On en rigole à l’entraînement parce que, quand elle essaie, je lui dis ‘bravo, Salma, bravo !' »

L’une des joueuses anglaises susceptibles d’être chargées d’annuler la menace posée par Paralluelo est Lucy Bronze, sa coéquipière de club à Barcelone. Et bien que la jeune fille ait pu en surprendre plus d’un avec ses performances jusqu’à présent en Australie et en Nouvelle-Zélande, Bronze dit que Paralluelo se comporte exactement comme elle le fait à Barcelone.

« Écoutez, Salma a été en feu ce tournoi », a déclaré Bronze. « Je joue contre elle tous les jours à l’entraînement, donc je savais de quoi elle était capable avant ce tournoi. Alors en la voyant si bien, je l’ai vu à l’entraînement – ​​c’est contre qui je me suis entraîné tous les jours cette saison. »

Bronze aura besoin de toutes les connaissances qu’elle a accumulées sur Paralluelo pour la contenir dimanche, qu’elle commence depuis le début ou qu’elle sorte du banc. Mais certains joueurs sont trop bons et trop rapides pour s’arrêter lorsqu’ils sont au sommet de leur art et Paralluelo approche de ce niveau.

Bonne nouvelle pour l’Espagne, mais mauvaise nouvelle pour l’Angleterre.