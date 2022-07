Pourquoi Pablo Picasso est-il si célèbre ? Un regard sur le peintre le plus influent du XXe siècle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pablo Picasso est l’un des peintres et sculpteurs les plus influents du XXe siècle, connu pour sa polyvalence artistique et son talent extraordinaire.

Picasso, qui a vécu jusqu’à 91 ans, était célèbre pour avoir changé de techniques et de styles artistiques tout au long de sa vie. Son succès critique sur la scène de l’art moderne lui a valu une masse à la suite de laquelle le monde n’avait jamais vu auparavant.

Pourquoi Picasso est-il si célèbre ?

Né enfant prodige, pendant près de 80 ans, la vision artistique de Picasso a contribué à la création du cubisme vers 1907. Ses œuvres ont également dépeint certains des événements les plus importants du XXe siècle, comme son tableau de 1917 Guernica, un portrait de l’Allemand et Bombardements italiens de Guernica pendant la guerre civile espagnole. De plus, son cubisme du début du XXe siècle utilisait des formes abstraites fragmentées qui lui permettaient de représenter des sujets sous plusieurs points de vue.

LE PICASSO VOLÉ D’UNE VALEUR DE 1 M $ ‘TROUVÉ’ ENTERRÉ EN ROUMANIE PEUT ÊTRE UN CANULAR ÉLABORÉ

Au début de sa carrière, Picasso a maîtrisé les styles artistiques néoclassiques européens traditionnels, mais s’est déplacé dans les années 1920 vers le surréalisme et l’art abstrait. Les critiques ont salué son travail comme prolifique, mais ils étaient controversés et pionniers pour son époque. L’une des peintures surréalistes les plus célèbres de Picasso comprend sa série “La femme qui pleure”, qui utilise son style anguleux infâme pour combiner différentes couleurs pour former le visage d’une femme qui pleure. La pièce est conçue pour critiquer les dommages et la dévastation causés par la guerre.

On estime que Picasso a réalisé plus de 13 000 peintures et 100 000 gravures et estampes avant son décès en 1973.

Combien vaut un tableau de Picasso ?

Le tableau de Picasso le moins cher lors d’une vente aux enchères s’est vendu pour environ 120 000 dollars, tandis que le plus cher s’est vendu à 140 millions de dollars.

LA DÉCOUVERTE DE VAN GOGH : DES DESSINS INCONNUS AUPARAVANT DU MAÎTRE NÉERLANDAIS IDENTIFIÉS

Pourquoi les tableaux de Picasso sont-ils si chers ?

Picasso a consolidé son statut dans le monde de l’art en produisant des œuvres très acclamées pendant plus de sept décennies. De plus, sa popularité n’a fait que croître depuis sa mort, et il demeure le artiste le plus rentable aux enchères dans le monde entier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le statut légendaire de Picasso en tant qu’artiste a contribué au prix élevé de ses œuvres aux enchères, mais ses chefs-d’œuvre se font de plus en plus rares, ce qui entraîne la hausse des coûts de nombre de ses peintures. Les images modernistes les plus vénérées de l’histoire de l’art proviennent des différentes étapes de la carrière de Picasso. Par conséquent, toute peinture de Picasso, quelle que soit l’étape ou l’année où elle a été achevée, est sûre de se vendre pour au moins six chiffres lors d’enchères privées.