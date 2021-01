Mesut Ozil a été officiellement présenté au monde en tant que joueur de Fenerbahce, le club qu’il soutenait quand il était garçon, mercredi après la résiliation de son contrat avec Arsenal.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, où il est né et a grandi par ses parents immigrés turcs, remplissait toutes les conditions pour tout dévoilement d’un joueur décent: il a signé son contrat de trois ans et demi à une table devant une crête géante de son nouveau club, a donné un coup de pouce aux médias rassemblés, a brandi le maillot du club et a exprimé son bonheur d’être à bord.

« Je ne sais pas quoi dire car je suis très excité et très heureux », a déclaré Ozil. « En tant que président de notre club [Ali Koc] dit, c’était un rêve pour Fenerbahce et c’était un rêve pour moi. Ce sera une merveilleuse connexion. Donc je suis très content. J’espère que je serai heureux d’aider l’équipe sur le terrain avec mon talent.

« J’espère que nous aurons une saison réussie en équipe. Je crois en Fenerbahce. J’ai toujours cru en Fenerbahce en tant que fan. »

Les anciens coéquipiers d’Ozil des Gunners avaient déjà décidé qui recevrait son ancien maillot n ° 10 avant même que son avion n’atterrisse à Istanbul la semaine dernière, mais son nouveau numéro est bien moins courant sur le dos des footballeurs.

Serhat Cagdas / Agence Anadolu via Getty Images

Avec l’emblématique n ° 10 porté par le joueur de 32 ans au Real Madrid et Arsenal déjà pris à Fenerbahce par l’attaquant Mbwana Samatta, Ozil a relevé le maillot rayé jaune et bleu du club pour révéler le n ° 67 au dos.

Le numéro est clairement celui qu’Ozil voulait, car il cryptiquement tweeté avec un emoji de cœur plus tôt ce mois-ci, le jour où il s’est rendu dans la ville turque pour terminer sa signature.

6️⃣7️⃣ ❤ – Mesut Özil (@ MesutOzil1088) 17 janvier 2021

Le camp d’Ozil a confirmé à ESPN que ce choix non conventionnel est un clin d’œil à son héritage turc, en particulier à la ville natale de sa famille.

La ville de Zonguldak, située sur la côte de la mer Noire dans le nord de la Turquie, à peu près à mi-chemin entre Istanbul et la capitale Ankara, porte le code postal 67000. Comme insérer cinq chiffres au dos d’un maillot n’est pas vraiment pratique, Ozil a choisi le version raccourcie.

Peu de joueurs se sont appropriés le maillot n ° 67 au fil des ans, mais Ozil sera sans aucun doute ravi de pouvoir jouer à nouveau après ses 10 mois en marge à Arsenal tout en rendant également hommage à sa famille en même temps. .

L’écrivain senior de football ESPN James Olley a contribué à ce rapport