Pourquoi Ozempic n’est pas pour tout le monde, selon les experts

James Corden a déclaré qu’Ozempic ne l’avait pas aidé à perdre du poids car il ne mange pas seulement lorsqu’il a faim.

Ozempic, un nom de marque pour le médicament sémaglutide, agit en supprimant l’appétit.

Mais Ozempic ne s’attaque pas à la cause profonde des comportements alimentaires ni ne les modifie, disent les experts.

James Corden a parlé de son expérience avec Ozempic, un médicament contre le diabète devenu connu ces dernières années grâce à son succès dans le traitement de l’obésité.

S’exprimant dans un épisode récent de son podcast SiriusXM, « This Life of Mine With James Corden », le comédien et acteur britannique de 46 ans, a déclaré qu’il avait essayé de prendre Ozempic pour perdre du poids – mais il semble qu’il n’ait pas récolté les mêmes avantages que d’autres consommateurs de drogues amaigrissantes de haut niveau comme Elon Musk.

L’ancien animateur de « The Late Late Show » a déclaré qu’Ozempic, qui agit en supprimant l’appétit, n’avait pas eu beaucoup d’impact sur lui en raison de sa relation compliquée avec la nourriture.

« J’ai essayé Ozempic, et cela ne vous surprendra pas, quand vous me regardez maintenant, que cela n’a pas vraiment fonctionné », a-t-il déclaré. ditpar Personnes. « J’ai essayé pendant un moment, puis j’ai réalisé que je me disais : ‘Oh non, rien dans mon alimentation n’a rien à voir avec le fait d’avoir faim.' »

« Tout cela ne fait que vous empêcher d’avoir faim », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il « mange très rarement » simplement parce qu’il a faim.

« Vous regardez quelqu’un qui a mangé un lait king size – et quand je dis du lait laitier king size, celui que vous offrez à quelqu’un pour Noël – dans un lave-auto », a-t-il ajouté. « Rien de tout cela n’était du genre : ‘Oh, j’ai tellement faim.’ Ce n’est pas ça, c’est autre chose. »

L’ingrédient actif d’Ozempic est le sémaglutide, un médicament injectable qui aide les gens à se sentir rassasiés en imitant l’hormone GLP-1. Les marques du médicament, telles que Ozempic et Wegovy, ont gagné en popularité ces dernières années.

Les effets secondaires courants liés à la prise de ce médicament comprennent les nausées et la diarrhée, tandis que certaines personnes peuvent également reprendre du poids après l’arrêt du traitement.

Ozempic ne s’attaque pas à la cause profonde des comportements alimentaires ni ne les modifie

Pour ceux qui ont une relation plus complexe avec la nourriture et qui ont peut-être des difficultés à gérer leurs émotions, Ozempic n’est peut-être pas la solution.

Brianna Paruolo, une psychothérapeute agréée basée à New York, a déclaré à Business Insider que, étant donné qu’Ozempic agit principalement en réduisant l’appétit et en ralentissant la digestion, il n’aidera pas quelqu’un dont les problèmes alimentaires proviennent d’un problème émotionnel sous-jacent.

« Pour les personnes qui utilisent la nourriture comme outil d’adaptation émotionnelle, le simple fait de réduire la faim physique (comme le fait Ozempic) ne s’attaque pas à la cause profonde de leurs comportements alimentaires », a déclaré Paruolo.

« L’alimentation émotionnelle est un comportement complexe qui a souvent peu à voir avec les signaux physiques de la faim. Il s’agit d’un mécanisme d’adaptation permettant de gérer les émotions, le stress ou les traumatismes passés », a-t-elle ajouté.



Une alimentation émotionnelle peut également conduire à des troubles de l’alimentation comme la frénésie alimentaire.

Notant que le sémaglutide a été initialement développé pour traiter le diabète de type 2, qui est un trouble métabolique, Sarah Boss, psychiatre clinicienne et directrice de la clinique de rééducation The Balance, a déclaré qu’Ozempic et d’autres médicaments similaires « ont le potentiel de perturber notre métabolisme très délicat ». système. »

Le prendre « risque d’aggraver le problème sous-jacent que rencontre l’individu en raison de ses habitudes alimentaires désordonnées », a déclaré Boss.

« Il est essentiel de s’attaquer à la cause profonde de l’alimentation émotionnelle avec un professionnel de la santé mentale pour s’adapter lentement aux nouveaux comportements plutôt que d’opter pour la solution miracle que tout le monde recherche actuellement dans la société moderne », a-t-elle ajouté.

Paruolo a conseillé aux personnes aux prises avec des crises de boulimie ou des crises de boulimie de recourir à une combinaison de soutien en santé mentale, de conseils nutritionnels et d’autres soins médicaux pour atteindre leurs objectifs de perte de poids.

Les médecins ont également mis en garde contre l’utilisation de médicaments amaigrissants comme Ozempic comme « solution miracle ».

Le directeur médical du National Health Service (NHS) d’Angleterre, Stephen Powis, a déclaré en juin que même si ces médicaments « constitueront un élément puissant de notre arsenal pour lutter contre l’obésité », ils ne devraient « pas être abusés ».

« Les médicaments comme Ozempic et Wegovy ne devraient être utilisés que par les personnes qui leur ont été prescrites pour l’obésité ou le diabète. Je m’inquiète des informations selon lesquelles les gens en abusent – ils ne sont pas destinés à être une solution miracle pour les personnes qui tentent de se préparer à la plage », « , a-t-il ajouté.