Pourquoi Outback Steakhouse est le restaurant le plus populaire au Brésil

SÃO PAULO – Au plus profond de l’étalement urbain de la plus grande ville de l’hémisphère occidental, niché dans un fourré d’autoroutes, se trouve un centre commercial surbaissé qui bénéficie d’une attraction sans égal aux États-Unis. Le géant Outback Steakhouse. Nommé le plus grand Outback du monde en 2018 – et le plus lucratif du monde avant cela – ses dimensions et sa légende depuis n’ont fait que grandir. Le restaurant fait maintenant près de deux fois la taille du plus grand Outback des États-Unis, où le faux australien chaîne a été fondée.

Mais même alors, ce n’est pas assez grand. Pas pour le Brésil, et pas un lundi récent.

L’hôtesse Kalany Nunes, 19 ans, arpente la ligne pour le déjeuner, plusieurs dizaines de profondeur.

« C’est l’Outback », explique-t-elle. « C’est très chic. »

En tant que fils de la banlieue du cœur de l’Amérique, je ne suis pas étranger au circuit culinaire des centres commerciaux. Red Lobster, Olive Garden, TGI Fridays, Chili’s – je les connais et les célèbre tous. Quand je grandissais dans le Wisconsin, l’idée que se faisait ma famille de dîner au restaurant se résumait souvent à Applebee’s ou Pizza Hut. Mais rien ne m’a préparé à la scène qui se déroule maintenant devant moi : une foule de personnes attendant avec enthousiasme leur expérience chic à l’Outback Steakhouse. Et le faire dans un pays où je ne m’y serais jamais attendu.

Peu de choses évoquent plus le Brésil que le bœuf. Le pays abat environ 30 millions de têtes de bétail par an – et son toujours plus de vaches que d’habitants. Il produit plus de boeuf que n’importe où en dehors des États-Unis. La viande grésille partout, tout le temps. Dans les rues urbaines animées. A dos de bateaux. En dehors des banques, à l’intérieur des prisons – aux funérailles. Lorsque des milliers de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont pris d’assaut Brasilia en janvier, un homme a été repéré au milieu du chaos et des gaz lacrymogènes grillant et vendant de la viande.

Malgré cette culture, le riff américain sur le barbecue australien a acquis un cachet extraordinaire au Brésil – une histoire d’amour qui ne fait que s’approfondir.

Pendant cinq années consécutives, la chaîne a été élue restaurant le plus populaire de Rio de Janeiro. Le service de sondage Datafolha l’a nommé le restaurant du centre commercial le plus populaire de São Paulo. Au cours des trois dernières années, alors que la pandémie de coronavirus décimait l’industrie de la restauration au Brésil, Outback s’est rapidement développé ici. Le Brésil maintenant représente 83 % du chiffre d’affaires international de la chaîne.



La frénésie a même déclenché un restaurant contrefait. Outbêco a ouvert ses portes en 2020 et a balayé Rio de Janeiro et São Paulo, malgré ses défis syntaxiques auto-infligés.

Certains jours, il se sentait comme si j’étais l’une des dernières personnes ici à ne pas manger à Outback. Au cours de mes quatre années en tant que chef du bureau de Rio pour le Washington Post, j’avais opté principalement pour le churrasco brésilien traditionnel, qui livrait régulièrement certaines des meilleures coupes de viande que j’ai eues – si bonnes, en fait, que je me suis retrouvé de plus en plus déconcerté par les lignes à l’extérieur de l’Outback.

Comment ce restaurant américain servant un barbecue australien inauthentique en est-il venu à dominer le pays avec peut-être le meilleur churrasco du monde ?

En ce lundi après-midi, j’ai décidé de le découvrir par moi-même. J’ai conduit jusqu’au centre commercial de São Paulo à la recherche du plus grand Outback du Brésil. Le trouvant, j’ai fait la queue et, avec les autres, j’ai attendu d’être admis à l’intérieur.

Se détourner du riz et des haricots

Depuis les premiers jours du Brésil, c’est un pays de riz et de haricots. La combinaison a assemblé une nation au terrain vaste et varié, à la diversité profonde et à l’inégalité sociale prononcée. Riches et pauvres, Noirs, Blancs et Indigènes – cela n’avait pas d’importance. Les Brésiliens mangeaient du riz et des haricots.

Mais au cours des dernières décennies, le régime alimentaire brésilien traditionnel a commencé à changer et à se fracturer d’une classe à l’autre. Comme les exigences de la vie moderne ont laissé moins de temps pour cuisiner, les classes moyennes et supérieures choisissent de plus en plus « des aliments mondiaux moins sains », note un chercheur dans une étude. Au cours des deux dernières décennies, selon l’Association nationale des restaurants, la consommation alimentaire dans les restaurants de restauration rapide a augmenté de 70 %. On estime maintenant que d’ici 2025, le Brésilien typique ne mangera plus de riz et de haricots aussi souvent que cinq jours par semaine.

« Il perd de son importance », a déclaré Fernanda Granado, chercheuse à l’Université fédérale de Minas Gerais. « Et cela n’affecte pas seulement notre santé ; c’est la perte de notre culture.

Les chercheurs notent que les chaînes de restauration américaines ont bénéficié et contribué à renforcer cette transformation alimentaire. McDonalds, avec 2 595 joints de hamburgers, est maintenant la troisième plus grande chaîne du Brésil, selon l’Association brésilienne de la franchise. Subway, avec 1 861 emplacements, est sixième. Et Burger King Brasil, avec 1 255, arrive 11e.

Outback, qui s’approvisionne en grande partie en viande au Brésil, vient d’ouvrir son 150e restaurant au Brésil. Mais son statut ici se mesure mieux en prestige qu’en prévalence.

Le premier Outback au Brésil, qui a ouvert ses portes en 1997, semble avoir été transporté directement de la banlieue américaine – le même toit incliné vert et un grand parking perché le long d’une route très fréquentée. Il s’est ensuite rapidement étendu à São Paulo.

The Bloomin’ Onion, frites au fromage australien, bières dans des chopes glacées : de telles spécialités américaines n’étaient « pas connues avant notre arrivée », se souvient Pierre Berenstein, président d’Outback au Brésil. « Dès le premier jour, les restaurants étaient bondés. »

Mais dans les années qui ont suivi, le restaurant est passé du bord de la route aux halls parfumés du centre commercial brésilien. L’un se trouve maintenant au sommet de Shopping Leblon, le centre commercial le plus chic du quartier le plus animé de Rio de Janeiro. Les repas en famille peuvent facilement dépasser les 100 $ – beaucoup d’argent dans un pays où revenu mensuel moyen est d’environ 340 $.

L’entrée de la chaîne dans le centre commercial – au Brésil, une destination florissante et convoitée – l’a mise en concurrence directe avec les restaurants traditionnels du pays.

L’un était Estrela do Sul. Churrascaria classique, Estrela do Sul se concentre sur les viandes grillées, servies avec du riz, des haricots et des légumes.

« Tout était de qualité », a déclaré le propriétaire Renato Caumo.

Mais Estrela do Sul, avec neuf sites à Rio et São Paulo, se faisait tuer pour affaires. Accablé par les taxes et la hausse des prix de la nourriture, et pressé par une nouvelle concurrence, le restaurant de Caumo semblait soudainement rassis et cher en comparaison avec la chaîne américaine tape-à-l’œil. Il verrait désormais ses habitués dîner à l’Outback.

Pour Caumo, la nourriture n’était pas excellente — « beaucoup de friture et beaucoup de pain » — mais il a reconnu que de nombreux Brésiliens étaient amoureux. Même ses propres enfants lui demandaient d’y aller.

« Outback, c’est du style », a-t-il déclaré. « Il a du glamour. »

Estrela do Sul n’a pas pu concourir. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne commence à fermer des avant-postes. Le dernier récalcitrant, dans un centre commercial de Rio, a fermé ses portes en 2021. Ce restaurant a terminé avec moins de 1 000 avis Google. L’Outback voisin, quant à lui, en a inspiré près de 10 000.

« Une expérience impeccable », dit un critique.

« Sans aucun doute », estime un autre, « le meilleur restaurant ».

Caumo soupira. Estrela do Sul était un restaurant familial. Près de 50 ans d’activité. Une véritable expérience brésilienne. Maintenant, c’est fait.

« Tout », philosophe-t-il, « a un début, un milieu et une fin ».

« Le pays du kangourou »

En entrant dans le plus grand Outback Steakhouse du monde, il me faut quelques instants pour prendre mes repères. L’intérieur est sombre et bruyant et immense. Il y a 550 sièges et plusieurs environnements – la suite VIP, l’aire de jeux pour enfants, un endroit pour amener votre animal de compagnie. Les serveurs chantent aux convives célébrant les anniversaires.

Ce fut un « voyage au pays du kangourou », a déclaré Berenstein à propos de l’expérience de l’Outback. « Un voyage à travers des points importants de la culture australienne. »

De faux crocodiles s’accrochent aux plafonds. L’image d’un koala domine un mur. Des artefacts de provenance apparemment autochtone en ornent un autre. Le menu promet des steaks fraîchement sortis du grill australien et encourage les convives à choisir leur «moment Outback».

Pour un restaurant fondé par quatre hommes d’affaires américains qui intentionnellement évité de visiter Australie parce qu’ils ne voulaient pas risquer de gâcher leur vision avec authenticité, le thème est connu pour irriter les Australiens. « Outback n’a rien à voir avec l’Australie », a déclaré la critique gastronomique australienne Besha Rodell. « Zéro. C’est une invention entièrement américaine.

Mes autres convives, cependant, le mangent.

Dans une cabine se trouve Maurício Godinho, 32 ans. Il se considère comme un connaisseur de l’Outback. Il préfère d’autres emplacements à celui-ci, qui, selon lui, sacrifie le service à la taille. Mais n’importe quel Outback, dit-il, vaut mieux que pas d’Outback. Il mangerait à la chaîne tous les jours s’il le pouvait, dit-il, et ne pense qu’à une seule fois où il l’a regretté. Il était aux États-Unis. Le piquant de l’Outback brésilien était visiblement absent.

« C’était terrible », dit-il. « Pire que mal. »

La décision ce jour-là avait été entre Outback et Cheesecake Factory. Il pense encore à ce qui aurait pu être.

« Je le regrette tellement. »

Quelques tables plus bas se trouve Giovanna Scannerini, 21 ans. Pour arriver ici, elle a parcouru plus d’une heure depuis la ville d’Atibaia, un trajet qu’elle fait au moins une fois par mois. « Ça vaut toujours le coup », dit-elle. C’est un nouveau Brésil moderne, dit-elle, et elle ne veut pas continuer à manger les mêmes aliments.

« Imaginez manger la même chose tous les jours pendant 21 ans », dit-elle. « Du riz, des haricots et de la viande : j’en ai marre.

Mais ce n’est pas seulement la nourriture, je me suis rendu compte, qui a rendu l’Outback si populaire ici. Que ce soit par accident du destin ou par un marketing astucieux, la chaîne est devenue une pierre de touche culturelle pour de nombreux Brésiliens, plus d’expérience que de repas, où les gens peuvent se livrer à la décadence et célébrer les plus grandes étapes de la vie. Un anniversaire. Une promotion d’emploi. Même un engagement.

Thalles Ivan, 30 ans, fait la queue dehors, vérifiant son application Outback. La première fois qu’il est allé à Outback, c’était il y a six ans. Cette nuit-là, il a demandé à sa petite amie, Laissa Inara, de l’épouser. Elle a dit oui et est maintenant assise à côté de lui, aux côtés de leur fils de 2 ans, Arthur.

Inara est au chômage et le couple n’a pas beaucoup d’argent. Mais ils se font un devoir de retourner dans l’Outback chaque mois pour célébrer leur relation et la famille qu’ils ont bâtie.

« Nous nous souvenons du début de notre histoire ici », dit Inara. « C’est un endroit où l’on se sent bien.

Après avoir attendu près d’une heure, leur nom est enfin appelé. Ils se dirigent vers l’intérieur, s’assoient avec Arthur et commandent les côtes levées au barbecue.

