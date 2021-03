Il a rappelé: «J’ai perdu mon caniche, Mighty. Il était hors de ma vue pendant sept minutes seulement; il est parti à l’aventure et n’est pas revenu, et a été emmené par un coyote, je pense. C’était horrible, vraiment douloureux; il m’a appris l’amour et la loyauté, et comment la connexion entre les êtres vivants peut être.

