Pourquoi Omni Man tue-t-il les Gardiens?

Les films et séries SUPERHERO sont apparemment à la mode en ce moment, et Invincible est l’un des rares à être complètement indépendant de l’une des deux principales franchises de super-héros de Marvel et DC.

Invincible d’Amazon Prime a été diffusé pour la première fois sur le service de streaming le mois dernier et revendique des noms impressionnants sur les fonctions de voix off, notamment Killing Eve et la star de Grey’s Anatomy, Sandra Oh.

Pourquoi l’homme Omni a-t-il tué les Gardiens?

Invincible est basé sur une série de bandes dessinées, et la torsion d’Omni-Man tuant tous les Gardiens du globe à la fin du premier épisode d’Invicible se produit également dans les bandes dessinées.

Cependant, la série télévisée semble appuyer sur la gâchette beaucoup plus rapidement que les bandes dessinées, qui attendent avant de rencontrer un certain nombre de problèmes.

Robert Kirkman, qui a écrit les bandes dessinées Invincible et dirige également la série, dit The Wrap pourquoi il a choisi d’accélérer le processus.

«En déplaçant cet événement vers le haut – dans la série de bandes dessinées, cela se produit beaucoup plus tard, il n’y a pas ce sentiment de: ‘Oh mon Dieu, quand les gens vont-ils le découvrir? Et que vont-ils faire lorsqu’ils le sauront? Parce que tout roule à partir de là.

Il a poursuivi: «En le faisant monter, nous obtenons un sentiment supplémentaire du genre: ‘Oh mon Dieu, Debbie [Omni-Man’s wife, voiced by Sandra Oh] n’a aucune idée de ce qui se passe avec son mari.

«Et comment va-t-elle le savoir, si elle le découvre ou quand elle le découvre? Cela devrait créer beaucoup de tension dans la série et devrait vous permettre de deviner d’épisode en épisode. «

Omni Man est-il un méchant dans Invincible?

Quand Omni-Man attaque pour la première fois les Gardiens dans la scène culminante à la fin de l’épisode 1, les héros se demandent s’il est peut-être sous le contrôle méchant de quelqu’un.

Omni-Man ne vient pas de la Terre, mais de Viltrum.

Les viltrumites sont connus pour avoir conquis d’autres planètes afin d’étendre leur propre empire, c’est peut-être les raisons derrière la décision d’Omni-Man de tuer les Gardiens, de renforcer son propre pouvoir.

Qu’est-ce qu’Invincible?

Invincible est un super-héros d’Image Comics Universe créé par l’écrivain Robert Kirkman et l’artiste Cory Walker.

Bien que le personnage soit apparu dans les bandes dessinées au préalable, Invincible n’a eu sa propre série éponyme qu’en 2003.

L’intrigue repose sur Mark Grayson qui devient ensuite « Invincible / Omni-Man ».





Mark est un adolescent normal, à l’exception du fait que son père, Nolan, est le super-héros le plus puissant de la planète.

Peu de temps après son dix-septième anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs et entre dans la tutelle de son père.

Comment puis-je regarder Invincible?

Invincible a été créée pour la première fois sur Amazon Prime Video le 25 mars 2021.

Depuis lors, il a déjà été annoncé que la série sera renouvelée avec une deuxième et une troisième saison.

Le dernier épisode de la saison 1 arrive aujourd’hui sur Amazon Prime dans le monde entier (vendredi 30 avril), les sept épisodes précédents de la série en huit parties étant tous disponibles pour rattraper via Amazon Prime avant la grande finale.