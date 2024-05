Pourquoi Ødegaard d’Arsenal mérite le prix POTY de la PFA Premier League

Le débat sur qui sera couronné Joueur PFA de l’année de cette saison de Premier League a été fascinant.

Contrairement à ces dernières années, où un candidat évident émerge (Erling Haaland) ou deux titans s’affrontent (Kévin De Bruyne contre. Mohamed Salah), la campagne 2023-24 a produit au moins six prétendants légitimes au prix, pour lequel les joueurs ont voté.

Le prix équivalent des Football Writers (FWA) a été décerné à l’attaquant de Manchester City. Phil Foden plus tôt ce mois-ci, avec Arsenal Declan Riz terminant deuxième et City’s Rodri complétant les trois premiers. Mais un joueur étonnamment peu en lice était le capitaine d’Arsenal. Martin Ødegaard.

Avec Foden, Rice et Rodri classés devant lui dans le vote de la FWA, l’international norvégien est huitième dans les cotes de pari pour le prix PFA POTY derrière Foden, Rodri, Rice et Chelsea. Cole PalmerHaaland, Aston Villa Ollie Watkins et Saka. Ce n’est pas seulement étrange ; c’est carrément choquant.

Quand on considère tout ce que Ødegaard fait sur le terrain, pour une équipe qui a passé un tiers de la saison en tête du classement et qui pourrait encore remporter le championnat, il est incroyable qu’il ne soit pas un favori étant donné à quel point il fait partie intégrante de tous les aspects du championnat. Le jeu d’Arsenal.

Voici pourquoi il devrait le gagner.

Il s’implique très tôt

Le capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, mène devant. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

L’équipe de Mikel Arteta cherche à contrôler les matchs, et l’un des principes clés de cette stratégie est de garder le ballon. Arsenal possède en moyenne 58,1 % de possession lors des matches de Premier League et cela commence à l’arrière, avec des coups de pied de but courts et un jeu de préparation que les milieux de terrain doivent approfondir et aider à orchestrer.

Jorginho est considéré comme le contrôleur des signaux dans les zones plus profondes, mais il n’a commencé que 10 matchs de Premier League cette saison. Rice a commencé la campagne en tant que milieu de terrain le plus profond, mais a eu du mal à diriger le jeu depuis la base du milieu de terrain et a connu plus de succès en progressant, ce qui a vu Ødegaard jouer un rôle plus important dans la première phase.

Bien qu’il fonctionne essentiellement sous le numéro 8/No. 10, il a continué à porter cette pression tout au long de la saison. Il peut et va intervenir pour récupérer les premières passes des défenseurs centraux, se libérer de la pression et avancer ; ou tout simplement jouer son rôle dans un circuit qui contourne la presse adverse.

Le fait qu’il ait reçu 1 791 passes (sans compter les centres) en championnat cette saison – le troisième record du club derrière William Saliba et du riz, mais plus que Gabriel Magalhaes et Ben Blanc – indique à quel point il est impliqué dès le début.

Il fait tout fonctionner

Une fois Arsenal sorti de la première phase, Ødegaard prend vraiment vie. Vous pouvez voir les rouages ​​dans son esprit commencer à tourner alors qu’il découvre comment ouvrir la défense d’un adversaire et il se dirige régulièrement vers la ligne de touche pendant les pauses du jeu pour théoriser avec Arteta sur la stratégie du jeu.

Il est presque toujours le premier choix de Saliba pour la passe en défense, en inclinant le ballon vers le côté droit. Ødegaard peut alors activer la combinaison Blanc-Saka et les regarder slalomer sur le flanc, ou recevoir le ballon à l’intérieur et retourner le jeu de l’autre côté du terrain.

Il a joué les passes les plus progressives (361) parmi tous les joueurs d’Arsenal – avec Rice (336) en deuxième position – et il est deuxième du classement général de la ligue, avec seulement Rodri (496) devant lui. Il est également de loin celui qui a tenté le plus de passes en profondeur (39), non seulement dans l’équipe, mais dans toute la Premier League.

Il y a un énorme biais du côté droit en faveur d’Arsenal lorsqu’il est sur le ballon et bien que Saka y joue un rôle, le facteur principal est que le jeu passe par Ødegaard. Il peut également porter lui-même le ballon du tiers médian au tiers final ; il l’a fait 79 fois cette saison, plus que tout autre joueur d’Arsenal. Avoir cette capacité à s’éloigner d’un marqueur, ou à se mettre côte à côte et à garder le ballon, ajoute une couche supplémentaire à son jeu.

C’est un maître créatif

Les choses s’intensifient encore lorsque Ødegaard récupère le ballon dans le dernier tiers. Il fait des choses qui font haleter l’Emirates Stadium de surprise ou sombrer dans un silence collectif perplexe. Il voit des passes que personne d’autre ne fait et crée des occasions qui ne devraient pas exister.

« Le public l’apprécie parce qu’il sait qu’il mènera et qu’il sera à la hauteur », a déclaré Lucy Ward, commentatrice de TNT en Premier League. « Il a une capacité particulière à trouver une relation avec chaque joueur sur le terrain, notamment à droite, et à la faire fonctionner. C’est un joueur somptueux. »

Le voir opérer à 20-25 mètres du but est spécial ; il ressemble au légendaire de Man City David Silva à son apogée, soit en effectuant d’incroyables passes inversées dans la surface en utilisant son pied gauche, soit en faisant circuler le ballon calmement pour tenter d’étrangler progressivement l’opposition jusqu’à la soumission.

Une fois de plus, les statistiques confirment son talent : Ødegaard est celui qui a réalisé le plus de passes dans la surface de réparation (152) parmi tous les joueurs de Premier League, avec Saka et Son Heung-Min miles en arrière en seconde (103). Il est également excellent pour les actions de création de plans (207), de pipping Bruno Fernandes (200) dans ce domaine.

Son total de huit buts est une saine contribution à une attaque qui tourne à plein régime, sans jamais trop demander à une seule source. Il a marqué presque le double de ce nombre (15) la saison dernière en championnat, mais cela ne veut pas dire qu’il a régressé – c’est plutôt que l’équipe avait besoin de lui pour assumer la charge de but l’année dernière, alors il l’a fait. Cette année, son équipe a besoin de sa créativité, et c’est ce qu’il est.

Il travaille dur

Au fil des années, nous avons accepté que les joueurs qui détiennent la clé pour débloquer leurs adversaires et qui déploient d’énormes chiffres en attaque ont tendance à être légers défensivement et ne font pas leur part. Mais ce n’est pas grave, car quelqu’un d’autre fera les travaux les plus difficiles, ce qui lui permettra d’économiser son énergie pour de plus grandes choses. Pas Ødegaard. Non seulement il fait tout ce qui précède, mais il dirige et dicte également la stratégie pressante d’Arsenal.

Les Gunners canalisent toujours leurs adversaires vers leur côté gauche pour se développer, poussant le ballon vers Ødegaard et Saka, qui sont brillants dans l’art de créer des revirements. Le Norvégien décide constamment quel joueur choisir, quand ne pas se concentrer sur le prochain homme, et équilibre le désir de presser avec le danger de laisser ses coéquipiers du milieu de terrain exposés.

Ødegaard a totalisé 10 plaqués dans le tiers offensif, juste derrière Saka (20) à Arsenal, ce qui suggère que le combo de pressing du côté droit fait une quantité décente de dégâts.

C’est un leader qui fixe les normes

La quantité d’endurance que nécessite ce champ de responsabilités ridiculement large est remarquable, mais Ødegaard ne manque pas souvent des matchs en raison d’une blessure. Il est sur le terrain 95 % du temps, contribuant partout et entraînant presque son équipe à chaque phase.

Il a joué 90 minutes lors de 28 de ses 34 matches de championnat cette saison, et dans deux des six où il n’a pas réussi, il en a joué 89. C’est probablement la raison pour laquelle Arteta lui a donné le brassard de capitaine et, même s’il s’agissait au départ plutôt d’un « mené par exemple », les qualités de leadership d’Ødegaard se sont considérablement développées au cours des deux dernières années.

Il attire constamment la foule et fait rugir les Émirats ; il a tiré le premier penalty lors de la fusillade gagnante contre le FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour donner le ton ; et il a infligé un penalty à Kai Havertz contre l’AFC Bournemouth en septembre, ce qui a permis à l’attaquant allemand de se démarquer pour Arsenal et de donner à son coéquipier un regain de confiance lorsqu’il en avait cruellement besoin.

Ce sont des choses subtiles, petites et non quantifiables, mais elles s’additionnent pour créer une image complète de ce qu’est Ødegaard : le joueur le plus important de cette équipe d’Arsenal. Il est le plus fonctionnel, mais aussi le plus excitant ; le plus calme, mais souvent le plus bruyant ; et est de loin le joueur le plus intelligent et le plus influent sur le terrain pour eux.

Compte tenu du niveau de cohérence avec lequel il a livré tout cela, il devrait absolument être en lice pour le prix du joueur PFA de l’année. D’autres ont certainement un cas – l’impact de Foden à City, les 31 buts de Palmer en 32 matchs pour Chelsea, ou les 19 buts de Watkins pour aider Villa à entrer en Europe – mais il est difficile de prétendre qu’il est meilleur que le sien.