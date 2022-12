Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’outsiders pour le titre de la Coupe du monde ?

Un à un, ils ont lâché prise, les espoirs du Maroc de vaincre la France s’amenuisant un peu à chaque pas. Nayef Aguerd, le défenseur central, est tombé à l’eau à l’échauffement. Romain Saiss, le capitaine, a fini par avouer – pour lui-même, autant qu’autre chose – qu’il s’était blessé après un quart d’heure de jeu. Noussair Mazraoui, rafistolé et percutant, n’est pas revenu en seconde période.

Même à pleine puissance, le Maroc n’aurait peut-être pas battu la France mercredi, mais il ne fait aucun doute que ses chances ont été entravées en devant jouer le plus grand match de son histoire avec une défense de fortune. Malheureusement, c’est le lot des outsiders à ces occasions. Les dernières étapes des Coupes du monde sont, en fin de compte, autant un test de ressources que de talents.

Très peu d’équipes en dehors des puissances établies du football se rendent jusqu’aux demi-finales d’une Coupe du monde, ce qui veut dire que le simple fait de le faire est, sans aucun doute, un exploit en soi. Les rares qui l’ont été sont, pour la plupart, faciles à rappeler : la Croatie en 2018 (et 1998), l’Uruguay en 2010, la Corée du Sud et la Turquie en 2002, la Bulgarie et la Suède en 1994.

Encore moins, cependant, font la finale. Parmi ces équipes, seule la Croatie, il y a quatre ans, a fait cette dernière étape. Pour tous les autres, c’est au stade des demi-finales que l’horloge a sonné minuit, la rêverie a pris fin et la réalité froide et impitoyable s’est à nouveau emparée.