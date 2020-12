Les dernières recherches ont montré que la résistance aux médicaments dans le cancer est causée par les fragments d’ADN circulaires flottants trouvés dans les cellules cancéreuses.

Cette recherche a été menée par des chercheurs de l’Université de Californie, de l’École de médecine de San Diego et de la branche UC San Diego du Ludwig Institute for Cancer Research. Des chercheurs de New York et du Wellcome Sanger Institute, Royaume-Uni ont également contribué à la recherche, ont rapporté Science Quotidien.

Les chercheurs ont observé la structure des chromosomes pour identifier les étapes de l’amplification génique. Ils voulaient également observer le mécanisme responsable de la résistance au méthotrexate, un médicament anticancéreux.

L’article décrit un phénomène appelé chromothripsie qui décompose les cellules. C’est un événement mutationnel catastrophique qui provoque un réarrangement massif de la cellule. Les cellules se réassemblent ensuite de manière à favoriser la croissance du cancer. Le réarrangement du génome est l’une des principales caractéristiques du cancer. Il permet aux cellules de se développer plus rapidement sans être affectées par la thérapie anticancéreuse.

Le premier auteur de l’article, Ofer Shoshani, a déclaré que pendant la chromothripsie, les chromosomes sont brisés et ensuite réunis, cependant, certaines cellules flottent sous forme d’ADN extra-chromosomique (ADNc). Ces ADNc sont connus pour favoriser la croissance des cellules cancéreuses. Ils forment également des chromosomes de taille minuscule.

Ofer est chercheur postdoctoral à l’Université de Californie. Il travaille dans le laboratoire de Don Cleveland, co-auteur principal de l’article et enseigne la médecine cellulaire et moléculaire, la médecine et les neurosciences à la faculté de médecine de l’UC San Diego.

Ils ont séquencé le génome entier de ces cellules qui ont développé une résistance aux médicaments. Les chercheurs ont découvert que lorsque le chromosome se brise, la formation de gènes porteurs d’ecDNA commence, ce qui est responsable de la résistance à la thérapie anticancéreuse.

Ofer met l’accent sur l’importance de la chromothripsie dans la formation d’ADN amplifié dans les cellules cancéreuses. Il a dit que les amplifications intra-chromosomiques peuvent être transformées en amplifications extra-chromosomiques par ce processus. Lorsque des dommages à l’ADN surviennent en raison de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, l’ADNc peut se réintégrer dans les localisations chromosomiques.

Parlant de leurs recherches, Cleveland a déclaré que leurs recherches ont permis de concevoir des thérapies médicamenteuses combinant différents médicaments pour empêcher la formation de résistance chez les patients atteints de cancer.

Selon le rapport, cette nouvelle découverte répond à l’un des neuf grands défis du développement de la thérapie anticancéreuse. Il s’agit d’un partenariat conjoint entre la recherche britannique sur le cancer et l’institut américain du cancer. La recherche a été publiée dans la revue à comité de lecture La nature le 23 décembre 2020.