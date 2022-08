Pourquoi n’y a-t-il pas de cliniques de collecte de sang à Thunder Bay? Les appels de la Société canadienne du sang frustrent les donneurs potentiels

Certains anciens donneurs de sang de Thunder Bay se disent frustrés que la Société canadienne du sang fasse appel à des donneurs tout en n’offrant pas de cliniques dans la ville du nord-ouest de l’Ontario.

Kathleen Murphy et Jennifer Jones font partie des Ontariens du Nord qui ont répondu aux appels des donateurs sur la page Facebook du service à but non lucratif en publiant des plaintes dans la section des commentaires.

“C’est très frustrant”, a déclaré Murphy à CBC News.

“C’est presque insultant, parce qu’il y a beaucoup de pression pour donner quelque chose que je ne peux pas donner. Il y a une sorte de culpabilité là-bas qu’il y a ce besoin désespéré, et nous avons besoin que vous donniez, mais ils ne donnent pas l’opportunité à nous de le faire.”

Société canadienne du sang a cessé de tenir des cliniques mobiles de donneurs à Thunder Bay en 2012 et également fermé un centre de plasma dans la ville.

Murphy, qui avait été un donneur de plasma régulier, a déclaré qu’elle était déçue par cette décision.

“Des veines saines qui ne sont pas utilisées”

“Nous avons beaucoup de personnes socialement responsables et orientées vers la communauté qui seraient heureuses de donner du sang”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons beaucoup de veines saines qui ne sont pas utilisées.”

Jones a dit qu’elle était frustrée de voir la Société canadienne du sang acheter des produits sanguins aux États-Unis qui sont fabriqués avec du plasma de donneurs américains payés alors qu’il y a des donneurs volontaires volontaires à la maison.

“J’ai donné plus de 70 fois”, a-t-elle déclaré. “Et il y avait des gens dans la clinique qui faisaient des dons 100 fois, 150 fois. C’est vraiment frustrant pour moi de savoir qu’il y avait des gens qui faisaient des dons tous les jours, et ils ont complètement effacé cela en fermant la clinique.”

Le chef de la chaîne d’approvisionnement et vice-président des relations avec les donateurs de la Société canadienne du sang a déclaré que le manque de cliniques à Thunder Bay est le résultat d’une «contrainte géographique».

Les produits sanguins dont les hôpitaux ont le plus besoin aujourd’hui exigent que le sang soit traité dans les 24 heures suivant le prélèvement, a expliqué Rick Prinzen.

Centre de traitement le plus proche de Thunder Bay à quelques heures de route

Le centre de traitement le plus proche de Thunder Bay est à près de huit heures de route, à Winnipeg.

“Si nous devions organiser un événement de collecte de quatre heures à Thunder Bay, le tout premier donneur, l’unité resterait au centre de collecte pendant au moins quatre heures, puis vous avez le temps de transit de huit heures. … et puis vous avez le temps de traitement de la production », a déclaré Prinzen.

“Donc, quand vous empilez tout cela, cela devient très, très serré – je l’admets, pas impossible, mais difficile.”

REGARDER | Le manque d’approvisionnement en plasma incite la Société canadienne du sang à envisager des dons rémunérés :

La Société canadienne du sang envisage des partenariats pour la collecte payante de plasma La Société canadienne du sang envisage de s’associer à des entreprises privées qui paient les dons de plasma pour pallier un manque d’approvisionnement adéquat en plasma.

Pressé de savoir pourquoi son agence ne ferait pas l’effort si elle est aussi désespérée pour les donateurs que ses appels l’indiquent, Prinzen a déclaré qu’elle se concentrait sur les communautés où elle peut atteindre le plus grand nombre “d’heures de lit disponibles pour 1 000 habitants”.

« Nous examinons un marché et nous disons : « Sommes-nous en mesure de collecter la cible prévue ou le potentiel de marché disponible ? », a-t-il déclaré.

“Thunder Bay – cela ne me dérange pas d’être assez franc – était un peu un défi à cet égard, en termes de capacité à répondre à ce que nous pensions que le potentiel du marché était disponible.”

Le coût de l’installation d’un centre de traitement du sang dans la ville serait prohibitif, a déclaré Prinzen, même s’il a reconnu qu’une présence à Thunder Bay pourrait aider l’agence à établir des relations avec les peuples autochtones et à poursuivre son objectif d’augmenter le nombre de donneurs de cellules souches autochtones. .

Cependant, a déclaré Prinzen, l’inscription en tant que donneur de cellules souches peut se faire en ligne et par courrier et est un moyen pour les gens de contribuer à ce que l’agence appelle «la bouée de sauvetage du Canada» sans se rendre dans une clinique.