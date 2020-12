La Nouvelle-Galles du Sud est devenue le seul État à interdire encore de boire debout dans les pubs, alors que les chefs de la santé poursuivent la mesure de distanciation sociale tant détestée.

Le Premier ministre australien du Sud, Stephen Marshall, a autorisé mardi les parieurs à profiter d’une boisson debout après que l’État ait enregistré son dixième jour sans nouveau cas de COVID-19.

Le changement signifie que les clients de NSW et d’ACT sont les seuls en Australie à pouvoir prendre un verre en se tenant à l’extérieur des lieux, mais qu’ils n’ont toujours pas le droit de le faire à l’intérieur.

Les Victoriens sont autorisés à boire debout depuis lundi, tandis que les chefs de la santé du Queensland ont abandonné la règle le 2 octobre.

Les Australiens occidentaux le font depuis le 27 juin et dans le Territoire du Nord depuis le 13 mai.

Mais l’expert en microbiologie, le professeur Peter Collignon, a averti qu’il faudra peut-être un an avant que les amateurs de pub de Nouvelle-Galles du Sud puissent savourer la tradition australienne séculaire de se tenir debout avec un verre au bar.

Un groupe d’amis profite de la Melbourne Cup Day au Sydney’s Opera Bar le 3 novembre (photo). En Nouvelle-Galles du Sud, les buveurs ne peuvent toujours pas supporter une bière – à moins qu’ils ne soient à l’extérieur

Un public profite d’un Aperol Spritz dans un bar de Brisbane (photo), les chefs de la santé du Queensland abolissant la règle le 2 octobre

Soutenant la science sur la mesure que l’on n’aime pas, il a déclaré que le virus pouvait se propager beaucoup plus facilement à l’intérieur – et que souvent les personnes debout sont beaucoup plus proches les unes des autres.

« Nous ne connaissons pas toutes les réponses sur la façon dont ce virus se propage, mais ce que nous savons, c’est que si vous êtes à l’intérieur, vous êtes plus susceptible de l’attraper », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Moins de ventilation et de circulation d’air dans les salles ainsi qu’une humidité plus faible signifient que les gouttelettes de virus sont plus susceptibles d’être en suspension dans l’air plus longtemps.

L’expert en maladies infectieuses de l’Université nationale australienne a déclaré que la propagation du coronavirus à l’intérieur avait joué un rôle central dans les épidémies de la maladie dans le monde.

«J’ai encore des réserves importantes sur la consommation excessive d’alcool à l’intérieur», a-t-il déclaré.

«Si vous regardez les épidémies à l’étranger, les personnes dans la vingtaine et la trentaine qui boivent dans les bars, les discothèques et les pubs ont été un facteur majeur.

«Boire debout à l’extérieur à proximité est dix à 20 fois plus sûr que de le faire à l’intérieur.

Les dernières directives de NSW Health sur la distanciation sociale publiées en septembre mettent un accent particulier sur la séparation « dans des environnements intérieurs », avec une boisson stand-up en plein air réintroduite lundi.

Mais la décision de restreindre la consommation d’alcool debout a mis en colère les propriétaires de pub désespérés de revenir à leur capacité normale – en particulier ceux qui ont des salles plus petites.

Le professeur Peter Collignon, expert en microbiologie, a déclaré que le fait de boire à l’intérieur rendait le virus 10 à 20 fois plus rapide que de le faire à l’extérieur (photo, parieurs du Royal Hotel rouvert à Richmond, au nord-ouest de Sydney)

Des femmes attendent dans un bar de Sydney pour commander un verre (photo du 1er juin). Le professeur Collignon a déclaré qu’il avait des « réserves sur la consommation excessive d’alcool à l’intérieur » et a soutenu la décision de NSW de maintenir la règle en place

LA VENTILATION INTÉRIEURE AFFECTE-T-ELLE RÉELLEMENT LA PROPAGATION DU COVID-19? Une étude américaine menée par des chercheurs de l’Université du Minnesota en juillet a révélé que même avec une bonne ventilation, seule une petite fraction du virus peut être filtrée hors d’une pièce. Dans une salle de classe, la ventilation a filtré seulement 10% des particules virales et laissé le reste collé aux murs. Les résultats ont montré qu’une bonne ventilation pouvait filtrer une partie du virus de l’air, mais les particules virales resteraient toujours sur les surfaces. Par exemple, dans la simulation en classe avec un enseignant asymptomatique parlant constamment pendant 50 minutes, seulement 10 pour cent des aérosols ont été filtrés.

« Se tenir debout et boire sera la chose la plus importante pour aider l’industrie hôtelière, car cela signifie que nous pouvons accueillir plus de personnes », a déclaré à ABC News le propriétaire du Sydney CBD Bar Employees Only Thomas Stott.

« Vous ne pouvez pas faire de place pour les tables sans avoir l’espace au sol. »

Le directeur de l’Australian Hoteliers Association NSW, John Green, a déclaré que l’assouplissement des restrictions lundi avait permis à l’industrie hôtelière de l’État de réembaucher 9 000 personnes.

Les règles assouplies signifient que les sites peuvent accueillir un client par deux mètres carrés, ce qui double leur capacité par rapport aux mesures précédentes.

«Cela a été en quelque sorte un cadeau de Noël précoce pour l’industrie», a déclaré M. Green au Daily Mail Australia.

« Se tenir à l’intérieur sera le prochain défi pour les sites, mais nous comprenons que NSW Health doit agir sur les conseils de santé. »

L’Australie-Méridionale assouplira une série de restrictions sur les coronavirus la semaine prochaine, y compris une décision visant à permettre des réunions de famille plus importantes à temps pour Noël, alors que le nombre d’infections actives tombera à zéro.

Le premier ministre Steven Marshall a déclaré que les changements faisaient suite à une réunion du comité de transition mardi et s’appliqueraient tous à partir du 14 décembre.

Ils ont été imposés le mois dernier après qu’un groupe de cas de COVID-19 a été déclenché lorsqu’un gardien d’un hôtel médical a détecté le virus d’un voyageur de retour.

« L’Australie du Sud n’a pas de nouveaux cas aujourd’hui et aucun cas actif dans tout l’État », a déclaré M. Marshall.

«Je veux vraiment féliciter chaque personne en Australie du Sud.

«Nous avons regardé ce groupe. Nous avons observé cette deuxième vague en Australie-Méridionale et maintenant nous allons tous en être les bénéficiaires avant Noël.

Dans le cadre des mesures révisées, les rassemblements à domicile passeront de dix personnes à 50 tandis que les clients des pubs et des restaurants seront autorisés à consommer des boissons debout.

D’autres changements comprennent l’augmentation de la taille des funérailles et des mariages à 200 tandis que la capacité des lieux de divertissement, tels que les théâtres de cinémas, passera de 50% à 75%.

Le système d’enregistrement par code QR, utilisé pour améliorer la recherche des contacts, sera étendu à tous les points de vente et SA abandonnera sa recommandation générale pour que les personnes travaillent à domicile.

Des familles font la queue pour prendre des photos avec le père Noël et ses aides à l’atelier du père Noël sur Federation Square à Melbourne dimanche (photo) avant que les règles ne soient assouplies

Les limites de capacité des restaurants et des bars à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud ont doublé pour atteindre une personne par deux mètres carrés (photo, fêtards dans un bar de Melbourne)