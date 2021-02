Pourquoi nous voulons que les copies techniques échouent

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Tu peux inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

L’une des choses qui m’obsède est de savoir si notre état actuel de la technologie est immuable.

Amazon, Facebook, Google, Apple et d’autres géants de la technologie sont-ils invincibles? Vont-ils toujours retenir une grande partie de notre attention et de notre argent, façonner le fonctionnement des économies et des marchés du travail et influencer ce que les gens croient? Ou y a-t-il de la place pour les autres?

Une façon d’explorer ces questions est de se pencher sur les imitateurs technologiques. Quand nous le faisons, je vois une lueur d’espoir.

Cette histoire commence avec TikTok. C’est un exemple rare de propriété Internet devenue énorme et n’appartenant pas à l’une des stars américaines de la technologie. Il appartient à… un très grand conglomérat Internet chinois appelé ByteDance. Mais cela compte toujours comme différent.