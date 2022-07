Pourquoi nous sommes tous sur DuckDuckGo

Depuis Le scandale Cambridge Analytica de Facebook, les gens sont devenus plus conscients des informations qu’ils donnent aux entreprises et aux annonceurs, parfois à leur insu ou sans leur consentement. Le nombre de violations de données a également atteint un record de 1 862 en 2021. De plus en plus de personnes prennent des mesures pour protéger leurs informations, et certaines le font en utilisant le moteur de recherche DuckDuckGo.

CanardCanardAller s’est positionné comme une alternative axée sur la confidentialité aux moteurs de recherche comme Google. DuckDuckGo a été déployé Android et iOS applications mobiles et extensions de navigateur pour vous aider à protéger vos informations, peu importe si vous utilisez-le sur votre téléphone ou votre ordinateur.

Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez utiliser DuckDuckGo.

Empêchez les traqueurs en ligne de vous espionner

Les trackers en ligne sont partout sur Internet. Découverte du projet Web Transparency & Accountability de Princeton que les trackers Google sont présents dans environ 75% des sites Web, et les trackers Facebook sont présents dans environ 25% des sites. Ces traceurs collectent des données sur vos intérêts et votre comportement sur certains sites Web. Bien que ces données ne vous identifient pas, ces habitudes Internet associées à l’accès à votre profil sur les réseaux sociaux suffisent à vous reconnaître, selon une étude de Universités de Princeton et de Stanford. (PDF)

DuckDuckGo identifie et bloque ces trackers en ligne sur des sites comme Google et Facebook. Le moteur de recherche peut également vous montrer les réseaux qui vous ont suivi au fil du temps pour vous donner une image plus complète de la façon dont vos données sont utilisées.

Cependant, DuckDuckGo a été critiqué en Peut après que certains scripts de suivi du partenaire de l’entreprise, Microsoft, aient été trouvés lors de l’utilisation des navigateurs de DuckDuckGo. Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, a déclaré que cela était dû à l’accord de partenariat de l’entreprise et a déclaré DuckDuckGo travaille pour changer cette politique.

Vous verrez moins d’annonces

Lorsque vous utilisez DuckDuckGo, vous devriez voir moins d’annonces dans l’ensemble.

Si vous lancez une recherche via Google, vous verrez peut-être des publicités dans les premiers résultats de la recherche. Vous ne verrez pas toujours des annonces à ces endroits, mais elles sont formatées de la même manière que les résultats de recherche normaux, avec juste une “annonce” en gras et un point de séparation pour les distinguer.

Lorsque vous recherchez quelque chose sur DuckDuckGo, vous verrez moins d’annonces dans vos résultats de recherche et vous gagnerez du temps.

En plus de moins de publicités sur la page de résultats, étant donné que DuckDuckGo bloque les trackers en ligne, les publicités ne vous suivront pas sur le Web. Si vous utilisez DuckDuckGo pour rechercher quelque chose comme un nouveau bol de nourriture pour votre animal de compagnie, vous ne verrez plus d’annonces pour les bols pour animaux de compagnie sur différents sites. Ces publicités ne vous suivent pas partout comme ledit animal vous demande de le nourrir alors qu’il vient de lui donner de la nourriture il y a 5 minutes.

Les sites Web devraient se charger plus rapidement

En plus de collecter vos données et de faire en sorte que les publicités vous suivent, les trackers en ligne ajoutent également des données supplémentaires aux sites Web que vous visitez, ce qui ralentit le temps de chargement du site Web. DuckDuckGo bloque ces trackers, libère de la bande passante et permet aux sites Web de se charger plus rapidement.

Votre historique de recherche n’est pas stocké

Disons que vous vous lancez dans un débat avec votre partenaire sur la manière dont le papier toilette doit être suspendu. Vous dites qu’il devrait pendre en dessous. Ils disent le brevet papier toilette a clairement le papier toilette qui passe, ce qui en fait la bonne manière. Vous recherchez le brevet et constatez que oui, le papier toilette est suspendu. Vous êtes assis dans l’incrédulité, et maintenant votre historique de recherche vous fera honte à moins que vous n’ayez activé la fonction de suppression automatique dans Google, ou que vous alliez dans Mon activité dans Google et supprimiez la recherche.

Si vous utilisez DuckDuckGo, cependant, ce défaut n’apparaîtra pas dans votre historique de recherche pour commencer car le moteur de recherche n’enregistre pas vos recherches. Chaque fois que vous ouvrez DuckDuckGo, c’est un nouveau départ, libre de tout ce que vous avez pu rechercher auparavant.

Un inconvénient est qu’il n’y a pas d’options de recherche suggérées. De plus, si vous voulez regarder quelque chose que vous avez vu précédemment, vous ne pourrez pas le rechercher dans votre historique.

Le mode Incognito de Google garde également votre historique de recherche privé, mais il le fait en supprimant votre historique de recherche une fois que vous fermez la fenêtre. Si vous ne fermez pas la fenêtre, elle est toujours stockée. Le mode navigation privée collecte également certaines de vos informations, comme votre emplacement et l’activité de recherche.

Vos résultats de recherche ne seront pas influencés par votre historique de navigation

Google filtre les résultats qu’il vous montre lorsque vous l’utilisez pour rechercher quelque chose. Google vous montre des éléments liés à votre recherche sur lesquels il pense que vous cliquerez en fonction des données qu’il a collectées sur vous. Cela ne vous dérange pas de vous montrer des résultats, il ne pense pas que vous cliquerez. Cela signifie qu’en fonction de votre historique de recherche, si vous recherchez “café”, votre meilleur résultat pourrait être les cafés les plus proches, un article sur les bienfaits du café pour la santé ou l’histoire du café.

DuckDuckGo vous montrera des résultats de recherche plus robustes car il ne filtre pas vos résultats. Certains des résultats que vous voyez sur la première page d’une recherche DuckDuckGo peuvent apparaître sur la deuxième ou la troisième page d’une recherche Google.

Étant donné que vos résultats de recherche ne sont pas adaptés à vous et à vos intérêts, les résultats de recherche peuvent sembler imprécis par rapport à Google. Certains utilisateurs de DuckDuckGo sur Reddit ont déclaré avoir utilisé Google pour certaines recherches lorsque DuckDuckGo leur donne des résultats de recherche non pertinents. Cela ressemble à un inconvénient, mais cela signifie finalement que DuckDuckGo fonctionne correctement.

Pour en savoir plus sur la confidentialité, consultez comment utiliser le mode de verrouillage d’Apple, comment le contrôle de sécurité sur iOS 16 peut aider les victimes d’abus et comment vos recherches d’avortement pourraient être utilisées pour vous poursuivre.

Rectificatif, 27 juillet: Ceci a été corrigé pour indiquer que Google n’affiche pas des pages entières d’annonces et pour expliquer que les trackers seuls ne peuvent pas identifier une personne et comment votre activité sur Internet peut avoir un impact sur vos résultats de recherche.