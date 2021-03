Pourquoi nous sommes toujours obsédés par Mary-Kate et Ashley Olsen une décennie plus tard

Elle félicite MK&A pour avoir « resté humble et équilibré » à travers tout cela, et admet qu’elle regarde leurs films plus fréquemment maintenant qu’elle ne le faisait quand elle était enfant. «Ma fille a 3 ans et elle les adore», dit-elle. « C’est amusant de revivre tous les films amusants [and] série à travers ses yeux! Tout est nouveau pour elle. »

Alors que les fans – jeunes et moins jeunes – continuent de bing leurs émissions, ne retenez pas votre souffle quand il s’agit de faire sortir de nouveaux films des jumeaux Olsen. Ils ont déjà fait allusion à la raison de leur sortie d’Hollywood, avec Ashley racontant Séduire en 2013, «Il y a beaucoup de compromis dans l’industrie du divertissement». Mary-Kate a ajouté: « Je ne suis pas douée pour ne pas pouvoir contrôler le produit final. »

Et, en 2012, Ash a dit Elle, « Je voulais travailler sur d’autres choses. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé par Hollywood. J’aime son fonctionnement, j’aime les gens qui sont impliqués et le sens des possibilités. Mais si je reviens un jour , ce ne sera pas en tant qu’actrice. »