Pourquoi nous sommes toujours dans une pandémie

Le Dr Ashish Jha a une théorie sur la raison pour laquelle, après deux ans et plus, la pandémie de Covid-19 n’est toujours pas terminée.

Selon Jha, le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, les scientifiques et les responsables de la santé publique ont pour la plupart cloué la réponse médicale à la pandémie : Alors que les experts en apprenaient davantage sur le coronavirus, les États-Unis ont continuellement adapté leurs directives de sécurité et leurs plans de traitement en conséquence.

Le problème, a dit Jha à la Festival des idées d’Aspen à Aspen, Colorado, la semaine dernière, c’est que ces experts ne parviennent souvent pas à communiquer efficacement sur ces changements, ce qui conduit de nombreux Américains à se méfier de la science et à se tourner vers les médias sociaux pour obtenir des informations sur la santé plutôt que des médecins et des scientifiques nommés publiquement.

“Nous avons bien compris la science biologique, mais nous n’avons pas bien compris la science sociale”, a déclaré Jha.

La réponse médicale à Covid a en effet été impressionnante : en un temps record, les scientifiques ont créé de multiples très sûr Les vaccins Covid qui sont particulièrement efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. De nouveaux rappels ciblant des souches Covid spécifiques – pour une protection encore plus forte – sont également sur la voie de l’approbation fédérale.

Pour ceux qui tombent particulièrement malades d’une infection Covid, plusieurs médicaments thérapeutiques sont actuellement sur le marché, avec plus dans le pipeline de développement. Jha a directement attribué ces avancées à une communication stellaire au sein de la communauté scientifique.

“La quantité de collaboration qui s’est produite dans la communauté scientifique était sans précédent”, a déclaré Jha, ajoutant: “C’était l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons obtenu des vaccins et des traitements, et tout cela était que les scientifiques se faisaient confiance pour utiliser [each other’s] informations à bon escient.”

Mais les changements fréquents apportés aux directives de sécurité du pays, en particulier au début de la pandémie, ont torpillé la confiance de nombreuses personnes dans les messages officiels autour de Covid – les obligeant à interpréter une grande partie des informations des experts en santé publique comme inexactes. Cette méfiance peut empêcher certaines personnes de se faire vacciner même aujourd’hui, et le taux de vaccination à la traîne du pays est une raison importante pour laquelle le virus circule toujours.

Jha a souligné un fait particulièrement frustrant : les premières directives Covid du pays n’étaient même pas basées sur le coronavirus lui-même. Le virus était trop nouveau pour que les scientifiques en sachent encore beaucoup, alors les agences de santé publique ont élaboré leurs recommandations à partir de leur connaissance d’un virus apparemment comparable : la grippe.

L’incapacité – ou la réticence – à communiquer ce fait au début de la pandémie pourrait avoir des conséquences considérables, a déclaré Jha: “Je pense que ce que nous aurions dû faire, c’est dire:” Nous ne savons pas comment ce virus se propage. Notre mental modèle est la grippe. Voici comment la grippe se propage et c’est pourquoi nous disons cela en ce moment.

Une telle approche aurait pu laisser plus de place aux experts pour modifier les directives tout en maintenant la confiance du public, a déclaré Jha.

“Vous n’allez pas réussir le premier jet”, a-t-il expliqué. “Je pense que ça va. Mais vous devez expliquer aux gens pourquoi vous avez changé d’avis et pourquoi vous étiez si sûr au départ… Expliquer votre niveau de confiance, puis expliquer comment vous allez vérifier sont des éléments importants du message. .”

Un schéma similaire s’est produit lorsque les vaccins Covid sont devenus disponibles pour le grand public au début de 2021, a déclaré Jha: Parce que les experts en santé publique ont supposé que la plupart des Américains voudraient se faire vacciner immédiatement, ils ont concentré leurs messages sur ce qu’ils ne savaient pas encore sur le vaccins, plutôt que ce qu’ils savaient.

“La plupart des scientifiques sont allés là-bas et ont dit:” Nous n’avons aucune idée si ces vaccins réduisent ou non la transmission. Et la plupart des Américains ont entendu : “Ces vaccins ne réduisent pas la transmission””, a déclaré Jha. “Parce que nous n’étions pas sûrs, nous avons commencé par” Nous ne savons pas “, ce qui était censé signifier” non “.”

À l’avenir, a déclaré Jha, les responsables de la santé publique – y compris lui-même – devraient faire des efforts concertés pour tout mettre sur la table. Souvent, dit-il, les gens n’ont pas nécessairement besoin de certitude. Ils ont besoin d’un jugement d’une source fiable.

“La science est un voyage. La science est un processus”, a déclaré Jha. “Et cela, je pense, n’a pas été clairement communiqué aux gens.”

