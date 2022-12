Pourquoi nous sommes si mauvais pour former de nouvelles habitudes – et comment être meilleurs – NBC New York

Ceci est un extrait de la newsletter CNBC Make It. Abonnez-vous ici.

C’est presque la saison des résolutions – c’est-à-dire le mois où je regrette chaque décision que j’ai prise au cours des six dernières semaines et je jure d’être plus gentil, en meilleure santé et plus enrégimenté.

Ma sœur cadette, plus disciplinée, déteste les résolutions : « Pourquoi attendre une date calendaire pour faire quelque chose qui est bon pour vous ? Prenez la décision d’aller mieux maintenant », dit-elle, alors que je mange de la pâte à biscuits de Noël et que je promets d’abandonner le sucre à partir du 1er janvier.

Je ne serais pas une bonne sœur aînée si je ne trouvais pas un défaut dans sa façon de penser : il s’avère que se résoudre à manger moins de pâtes et à faire plus de promenades n’est pas vraiment une décision, explique la psychologue sociale Wendy Wood dans son livre. , “Bonnes habitudes, mauvaises habitudes.”

Après avoir interrogé des centaines de participants, elle a découvert que l’une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à adopter des habitudes plus saines est que nous supposons que la mise en œuvre d’une nouvelle routine commence par une décision unique et ferme et est réalisée par une volonté personnelle à toute épreuve. Cet état d’esprit est non seulement faux, mais inutile, écrit Wood.

Quand on se promet d’arrêter de commander des sushis trois fois par semaine (juste moi ?) et qu’on n’y tient pas, on s’en veut de ne pas se contrôler.

“La philosophie est que votre volonté est tout”, écrit Wood. “Le changement de soi devient donc une sorte de test de notre personnalité – ou du moins de notre partie consciente.”

Fini l’autodérision ! Nous n’avons pas besoin de nous punir, écrit Wood. Nous devons mieux comprendre comment se forment les habitudes. Et apprendre à les connaître est important : 43 % de nos actions quotidiennes sont des comportements automatiques et habituels, dit Wood.

Le mot clé de cette phrase est automatique, ce qui signifie que nos habitudes reposent sur un comportement subconscient. Le bois l’encadre comme ceci : Vous devez prendre la décision de demander une promotion à votre patron. Vous n’avez pas à penser à embrasser votre enfant tous les jours avant de partir au travail. Vous n’avez pas

C’est pourquoi il est difficile de décider d’être en meilleure santé. Il faut décider (presque) tous les jours de choisir une salade plutôt qu’un burger. Il faut se décider chaque matin à se lever, enfiler ses baskets et aller faire un jogging, même s’il fait 9 degrés dehors.

Alors, comment mettre en place des habitudes plus saines sans trop réfléchir ? C’est une combinaison d’intentions et d’objectifs, plutôt que de prise de décision et d’auto-torture, écrit Wood.

Commencez petit, suggère-t-elle. Si vous voulez courir un marathon sans expérience préalable, vous n’allez pas simplement courir 26,2 milles (ou même 5 milles, dans mon cas). Alors, lève-toi et va te promener. Développez progressivement votre endurance. Ensuite, lacer vos chaussures et frapper la piste ou le tapis roulant ne ressemblera pas à une telle production. ça va doucement sentir comme une seconde nature.

Pour être honnête, ma sœur avait presque raison. Une nouvelle année fraîche ne vous aidera pas nécessairement à prendre de nouvelles habitudes. Mais vous devez être gentil avec vous-même pour commencer. Lorsqu’il est difficile de faire de l’exercice ou de manger parfaitement ou si vous avez vraiment, vraiment envie de plats à emporter dans un récipient en plastique à usage unique, pardonnez-vous. Les habitudes sont construites avec des objectifs et des intentions, et non parce que vous n’avez pas la volonté.

Pour vous inspirer, voici quelques-unes des habitudes que le personnel de Make It prévoit de poursuivre au cours de l’année à venir :

Je veux allonger ma durée d’attention et arrêter de vérifier mon téléphone si souvent. — Megan Sauer, journaliste de succès associée

J’aimerais recommencer à composter. — Jessica Leibowitz, productrice superviseure

J’aimerais trouver des moyens d’augmenter mon énergie sans dépendre de la caféine. — Renee Onque, journaliste santé et bien-être

Je veux me débarrasser en toute sécurité des déchets électroniques qui se sont accumulés dans ma maison. — Kathryn Mavrikakis, directrice principale de la production

J’aimerais réduire mes achats de café à seulement deux fois par semaine et utiliser une tasse réutilisable lorsque j’achète. — Marisa Forziati, monteuse vidéo

J’espère augmenter mon nombre de pas à 10 000 pas par jour (idéalement en marchant davantage à l’extérieur). — Morgan Smith, journaliste de travail

J’aimerais lire plus de livres ! Mon objectif est d’au moins un par mois. — Gili Malinsky, journaliste principal du travail

Mon objectif l’année prochaine est de faire de l’exercice régulièrement et de remplacer l’alcool et les friandises sucrées par de l’eau de Seltz, des fruits et des options plus saines. — Jenna Goudreau, vice-présidente et rédactrice en chef

