L’industrie du divertissement a une relation d’amour-haine avec Wall Street. Hollywood sait que les téléspectateurs aiment les histoires de gens qui ont, dépensent et gaspillent des tas d’argent, mais détestent (ou envient) généralement les banquiers, les commerçants et les types de fusions et acquisitions qui contrôlent la machine capitaliste.

Montre d’amour, montre de haine: Tout va bien, tant qu’ils regardent.

Showtime a «Billions» et «Black Monday», donnant au réseau de câble payant son propre bloc Richie Rich qui perpétue la longue tradition hollywoodienne de lionnisme et de diabolisation du genre fermé de la haute finance.

Plus:Don Cheadle sur « Black Monday », les années 80 sauvages de Wall Street et cette limousine Lamborghini

Investissons un peu de temps dans le portefeuille diversifié de projets qui ont généré de solides rendements financiers:

Si vous aimez un étranger non invité qui ruine la fête des enfants riches (et peut-être toute l’économie): «Lundi noir»

Maurice «Mo le Maraudeur» Monroe (Don Cheadle) est le dernier héros / méchant de Wall Street, une incarnation de l’excès de Lamborghini-limousine, coca-snorting dont le triste comportement peut servir de catalyseur pour le krach boursier de 1987, bien qu’il soit équilibré (un peu) par sa transformation d’un club exclusif de garçons blancs.

Si vous aimez un jeu complexe de chat et de souris entre des ennemis brillants et moralement compromis: « Milliards »

Jusqu’à récemment, Chuck Rhoades (Paul Giamatti) était un puissant avocat américain avec un goût prononcé pour le pervers qui a repoussé les limites du fair-play en essayant de faire tomber le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Bobby Axelrod (Damian Lewis), un up-from-the- philanthrope de rue qui a le goût de l’initié commerce. Dans la saison 4, il y a une sorte de trêve, bien que ce soit probablement temporaire. Ces gars-là ont toujours une fin de partie complexe, avec de la place pour un seul gagnant.

Si vous voulez détester un banquier à Noël: « C’est une vie merveilleuse »

Mean M. Potter (Lionel Barrymore) est un prêteur grossier qui a à peu près créé l’archétype télévisuel et cinématographique du banquier qui pince un sou. Le misérable avare, l’opposé et antagoniste de George Bailey dans le classique de Noël de 1946, aurait transformé toutes les belles chutes de Bedford en Pottersville laide et appauvrie si George n’avait pas sauvé la situation.

Si vous voulez aimer un banquier à Noël: « C’est une vie merveilleuse »

Une profession qui reçoit rarement une image sympathique à l’écran met également en vedette l’un des héros les plus aimés du cinéma: George Bailey (Jimmy Stewart). George sacrifie ses propres rêves personnels pour maintenir le bâtiment et le prêt de la famille, aidant ses voisins à faire de Bedford Falls une communauté saine et heureuse. Pas de prêts subprime avec ce type.

Si vous voulez haïr et aimer un banquier à Noël: « A Christmas Carol »

Ebenezer Scrooge, le personnage central du roman de Charles Dickens et de nombreux films, passe de la parcimonie mesquine à la philanthropie joyeuse avec l’aide de fantômes interdits – et apparemment aucun souci de maximiser les déductions fiscales caritatives.

Si vous aimez les transactions financières complexes qui nécessitent toute votre attention: « The Big Short »

Le réalisateur Adam McKay, qui a apporté ses compétences explicatives divertissantes à «Vice» nominé aux Oscars en 2018, à propos de l’ancien vice-président Dick Cheney, a visité l’arène mystérieuse des investissements complexes pour explorer la crise financière de 2008. Les prêts hypothécaires à risque et les dettes garanties ont été utilement expliqués par Margot Robbie et d’autres stars pour aider les téléspectateurs sans MBA.

Si vous aimez les transactions financières complexes qui nécessitent peu d’attention: « Trading Places »

Ce film d’Eddie Murphy-Dan Aykroyd de 1983 est centré sur une expérience humaine bizarre menée par deux racistes de la vieille monnaie, et s’articule sur les détails des options de jus d’orange. Mais vous n’avez pas à réfléchir trop (bien que Planet Money de NPR offre un explication sur la transaction et qu’une loi de révision financière de 2010 inclut une règle d’Eddie Murphy). Après tout, cela se termine par l’un des méchants en costume de gorille qui repousse les avances romantiques d’un vrai gorille.

Si vous aimez les banquiers gourmands comiques: « The Beverly Hillbillies »

Milburn Drysdale (Raymond Bailey) a établi la norme en tant que président de banque sycophantique et salivante qui se rabaissait pour un client riche comme Jed Clampett tout en régnant en tant que petit tyran sur quiconque n’a pas de compte bancaire à sept chiffres.

Si vous aimez (ou aimez détester) les investisseurs avides dramatiques: «Wall Street»

Gordon Gekko (Michael Douglas) a le pouvoir de rester. Son mantra «La cupidité est bonne», prononcé dans le film de 1987, est cité 30 ans plus tard à la fois par ceux qui la condamnent et par d’autres qui en vivent.

Si vous détestez les manipulateurs sordides qui demandent à grand-mère sa pension: « Chaufferie » ou « Enron: les gars les plus intelligents de la pièce »

La classe ouvrière de la « Boiler Room » fictive des années 2000 utilise des techniques de vente par pompage et vidage pour arnaquer les petits investisseurs. Dans la catégorie la vérité est plus laide que la fiction, deux employés réels d’Enron, la société de négoce d’énergie qui s’est avérée être une fraude massive, ont été surpris en train de plaisanter durement sur le vol d’argent de «Grandma Millie».

Si vous aimez l’idée qu’une femme intelligente de la classe ouvrière puisse s’asseoir à la table de puissance: « Working Girl »

La célébration du capitalisme de Wall Street par Mike Nichols en 1988 n’a pas bien vieilli compte tenu des événements des 30 dernières années, mais elle plaide en faveur de l’égalité avec l’héroïne Tess (Melanie Griffith), la militante de Staten Island qui trouve le succès dans un monde dominé par hommes aux pedigrees cuillères d’argent.

Si vous aimez les histoires de cupidité et d’excès qui se terminent par un désastre: « Barbarians at the Gate »

Ce film de 1993 de HBO, basé sur un livre à succès sur le rachat par emprunt de RJR Nabisco, montre le coût de la dette des entreprises et des emplois des employés lorsque des hommes riches se battent pour de l’argent et du pouvoir.

Si vous aimez les histoires d’avidité et d’excès qui évitent le désastre: « Too Big to Fail »

Un film de HBO de 2011, également basé sur un livre à succès, a exploré la crise financière de 2008. Dans le film, les personnalités gouvernementales et financières tentent héroïquement d’atténuer les coups économiques provoqués par – vous l’avez deviné! – les actions du gouvernement et du secteur financier.