Pourquoi nous sommes entrés dans le marché moche de cette semaine pour faire un tas d’achats

Ce fut une semaine agitée pour les principales moyennes des actions, car les données macroéconomiques ont une fois de plus dépassé les attentes. Le plus notable : La révision finale du produit intérieur brut du troisième trimestre a bondi de 0,3 % par rapport à sa lecture précédente, tandis que l’indice annuel des prix des dépenses de consommation personnelle de base de novembre a montré une légère augmentation de 0,1 %. Étant donné que la principale préoccupation du marché est l’inflation et les actions de la Réserve fédérale pour la combattre, des lectures plus fortes que prévu ne sont pas positives. Ils soutiennent l’idée que la Fed restera agressive dans des taux plus élevés pendant une période plus longue. Le Dow a gagné 0,9% sur la semaine, tandis que le S&P 500 a chuté d’environ 0,2% et le Nasdaq Composite a perdu 2%. Alors que l’environnement économique reste problématique pour les haussiers, nous restons convaincus que l’investissement à long terme dans de grandes entreprises est le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs financiers. Il est facile de conseiller aux investisseurs de tout vendre. Mais cela passe à côté du fait que les actions représentent la propriété des entreprises. Et bien que toutes les entreprises traversent des périodes difficiles, les investisseurs sont finalement récompensés pour avoir fait leurs devoirs et rester fidèles aux entreprises qui ont des fondamentaux solides et peuvent traverser les moments difficiles. N’oubliez pas que l’idée est d’acheter bas et de vendre haut et généralement, vous ne pourrez pas acheter bas quand tout va bien et qu’il n’y a pas de souci dans le monde. Aussi difficiles qu’ils soient à traverser, les marchés baissiers sont ceux où les investisseurs à long terme gagnent leur argent. C’est pourquoi nous sommes intervenus cette semaine et avons fait beaucoup d’achats. Ce n’est pas que nous prenions plaisir à faire travailler l’argent dans un marché qui risque de rester sous pression pendant un certain temps. La première moitié de 2023 sera probablement aussi difficile que le dit la Fed, car elle fait tout ce qu’elle peut pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 %. Mais nos devoirs nous disent que les noms que nous ajoutons ont de solides fondamentaux commerciaux sous-jacents avec des douves compétitives et se révéleront sous-évalués aux niveaux actuels à mesure que les vents contraires de l’inflation, de Covid en Chine et de la guerre russe en Ukraine s’apaiseront. Du bon côté, nous voyons un soulagement en 2023. L’inflation, bien qu’encore élevée, tend à redescendre. La Chine s’est retirée de sa politique zéro-Covid (bien qu’elle ne paie pas le prix de son entêtement à refuser d’accepter l’aide étrangère et semble s’engager sur la voie de la vaccination par infection de masse) et il y a des signes que le président russe Vladimir Poutine a eu assez de son invasion injustifiée de l’Ukraine, déclarant jeudi “nous nous efforcerons de mettre fin à cette [war]et le plus tôt sera le mieux, bien sûr.” Enfin, alors que nous nous dirigeons vers la dernière semaine de trading de l’année, nous voulons souhaiter le meilleur à tous nos membres en cette saison des fêtes ! Pour rappel, les marchés seront fermés le lundi , 26 décembre. Sous le capot, l’énergie a conduit à la hausse, suivie par les services publics et les services financiers, tandis que la consommation discrétionnaire a conduit à la baisse, suivie par la technologie et les services de communication. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain se maintient juste en dessous du niveau de 105. L’or reste à peu près 1 800 $ l’once Les prix du brut WTI oscillent autour de 80 $ le baril tandis que le rendement du Trésor à 10 ans se situe autour du niveau de 3,75 %. que les mises en chantier ont chuté de 0,5 % par mois (-16,4 % par an) en novembre pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 1,427 million, au-dessus des attentes d’un SAAR de 1,4 million. Parallèlement, les permis de construire ont baissé de 11,2 % par mois (-22,4 % par an ) à 1.342 millions de SAAR, en deçà des attentes pour un 1,48 million de SAAR. Mercredi, les ventes de maisons existantes auraient chuté de 7,7 % par mois (-35,4 % par an) en novembre pour atteindre un SAAR de 4,09 millions d’unités, en dessous des 4,17 millions de SAAR attendus. Jeudi, nous avons obtenu la lecture finale du produit intérieur brut pour le troisième trimestre, indiquant une progression de 3,2 %, une augmentation par rapport au taux de 2,9 % observé lors de la deuxième lecture. Jeudi également, les demandes initiales de chômage pour la semaine se terminant le 17 décembre se sont élevées à 216 000, soit une augmentation de 2 000 par rapport à la semaine précédente, mais en deçà des attentes de 222 000. Vendredi, le rapport sur les dépenses et les revenus personnels pour le mois de novembre a montré une augmentation mensuelle de 0,1 % des dépenses et une augmentation mensuelle de 0,4 % des revenus. Plus important encore, l’indice des prix PCE (la mesure d’inflation préférée de la Fed) a augmenté de 4,7 % par rapport à la période de l’année précédente, légèrement au-dessus des 4,6 % que nous recherchions. Enfin, nous avons enregistré vendredi les ventes de maisons neuves de novembre, qui indiquaient un SAAR de 640 000, supérieur aux 600 000 SAAR attendus. Ce qui nous attend La saison des résultats est presque terminée. Aucune société de portefeuille ne fera rapport la semaine prochaine. Voici quelques autres rapports sur les bénéfices et chiffres économiques à surveiller : Lundi 26 décembre Marché fermé Mardi 27 décembre Après la cloche : Green Tree Hospitality (GHG) Mercredi 28 décembre Après la cloche : Cal-Maine Foods (CALM) 10h00 am ET : Ventes de maisons en attente Jeudi 29 décembre 8 h 30 HE : Réclamations initiales de chômage Vendredi 30 décembre Pas de revenus ni de données (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné à la CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin le 02 décembre 2022 à New York. Michael M.Santiago | Getty Images