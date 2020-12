Il y a eu plus de recherches pour des termes tels que «désinformation» et «désinformation» en 2020 que les années précédentes. | John Nacion / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Ni les médias ni les fact-checkers n’ont contrôlé la conversation en ligne entourant la «désinformation» cette année.





Il était difficile d’éviter la désinformation en ligne en 2020. Une pandémie et une élection présidentielle polarisée ont fait tourner Internet avec tout, des faux remèdes pour Covid-19 aux allégations trompeuses de fraude électorale. Mais une autre raison pour laquelle vous continuez à rencontrer de la désinformation est que les gens en parlent beaucoup plus qu’ils ne l’étaient l’année dernière.

Il est devenu courant pour des personnes de tous les horizons politiques – et même des diffuseurs notoires de désinformation – d’invoquer le terme «désinformation» pour tenter de discréditer les faits et les récits qu’ils n’aiment pas. Le terme est devenu un raccourci pour renvoyer les opposants politiques dans la guerre polarisée contre la vérité qui se déroule en ligne.

Selon la société de suivi de la désinformation Zignal Labs, le nombre de termes liés à la désinformation publiés sur Twitter a augmenté de plus de 200% cette année par rapport à 2019, passant d’un peu plus de 8 millions de mentions l’année dernière à plus de 26 millions en 2020 – et le l’année n’est pas encore terminée. Sur Facebook, un peu moins de 43000 publications de pages Facebook publiques basées aux États-Unis ont mentionné la désinformation en 2019, mais plus de 117000 ont mentionné le terme cette année, selon un outil appartenant à Facebook appelé CrowdTangle.

«Une partie de ce que nous constatons est une attention accrue portée aux problèmes centraux liés à la désinformation, en particulier aux fausses déclarations de fraude électorale et électorale et à la désinformation sur la pandémie de Covid-19», Brendan Nyhan, professeur de sciences politiques au Dartmouth College , a déclaré à Recode. «D’un autre côté, les gens sont plus susceptibles d’invoquer la désinformation pour écarter les faits inconfortables ou comme cause de divers problèmes qu’ils trouvent difficiles ou malheureux.»

Toutes ces discussions sur la désinformation suscitent l’intérêt et l’engagement sur les plateformes de médias sociaux. Google Trends montre que les internautes recherchent la «désinformation» et la «désinformation» à un volume beaucoup plus élevé en 2020 que les années précédentes. Dans le même temps, les données de NewsWhip montrent que l’engagement sur les liens qui utilisent la «désinformation» a également augmenté considérablement au cours de l’année écoulée. L’engagement – qui correspond aux interactions en ligne telles que les likes, les commentaires et les partages – sur les liens mentionnant la désinformation est passé de 12 millions en 2019 à plus de 70 millions en 2020. Le nombre de liens mentionnant le terme est passé d’environ 34 000 l’année dernière à plus de 90 000 cette année, ce qui a également stimulé l’engagement.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », (function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}))} ();

Mais la conversation en ligne autour de la désinformation n’est souvent pas conduite par des vérificateurs de faits ou des médias rapportant de fausses déclarations.

Zignal Labs a constaté que les discussions en ligne sur la désinformation provenaient de diverses sources. Certaines mentions provenaient de médias grand public comme le New York Times rapportant le rôle de Trump dans la diffusion de la désinformation; d’autres venaient de points de vente conservateurs et commentateurs, comme Breitbart qui amplifie le groupe américain Frontline Doctors qui a poussé l’hydroxychloroquine comme remède contre Covid-19 au cours de l’été, ainsi qu’un contributeur de Fox News accusant Twitter de servir d ‘«égout à ciel ouvert de désinformation» concernant les accusations selon lesquelles Trump a collégialement avec la Russie.

D’autres messages ont été partagés par des politiciens, comme Représentant démocrate Adam Schiff et Sénateur Elizabeth Warren, qui a évoqué le terme pour critiquer Trump. Le président Donald Trump – qui partage souvent lui-même la désinformation – a également partagé plusieurs messages viraux accusant les démocrates et les médias de répandre de la désinformation. Et parfois, les mêmes messages qui se sont plaints du problème de la désinformation ont eux-mêmes poussé la désinformation. Un tweet faisant la promotion de l’hydroxychloroquine comme remède contre le Covid-19 qui a été retweeté plus de 18 000 fois a accusé les médias de «désinformation».

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », (function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}))} ();

«Les gens utiliseront des termes comme la désinformation pour parler de choses qu’ils perçoivent comme biaisées ou négatives», a déclaré Sam Rhodes, qui étudie les communications politiques à l’Université de l’Utah Valley. «Lorsqu’ils utilisent ces termes, comme« faux »ou« désinformation », ce que je pense qu’ils essaient de dire, c’est que leurs adversaires ne sont pas calmes … qu’ils disent peut-être quelque chose qui est considéré comme hors limites, c’est-à-dire peut-être au-delà du pâle.

Les publications sur Facebook montrent également comment les comptes de tous les côtés ont adopté le terme de «désinformation». Cette année, le post le plus engagé d’une page publique basée aux États-Unis contenant le terme «désinformation» est venu de l’UNICEF, au sujet d’une jeune femme sensibilisant aux mesures de sécurité de Covid-19 dans un camp de déplacés au Mali. Mais le deuxième article le plus populaire utilisant le terme est venu d’un compte conservateur populaire connu sous le nom de Hodgetwins, accusant le président Barack Obama de répandre de fausses informations lors des funérailles du défunt membre du Congrès John Lewis, ainsi qu’une vidéo qui a été visionnée près de 6 millions de fois.

«Le danger est que le terme devienne dénué de sens ou surutilisé de la même manière que les ‘fausses nouvelles’ l’ont été, que les gens utilisent essentiellement simplement la ‘désinformation’ [and] «désinformation» de manière si inexacte ou aveugle qu’elle commence à manquer d’une référence objective », a déclaré Nyhan, ajoutant qu’il n’est pas clair qu’une discussion générale accrue sur la désinformation soit nécessairement une bonne chose. Il souligne des recherches qui ont révélé que mettre en garde les gens sur la désinformation en général peut les rendre moins susceptibles de croire à de fausses informations, mais aussi moins susceptibles de croire à des sources crédibles.

L’impact de la désinformation peut être difficile à comprendre pleinement, car les entreprises de médias sociaux ne publient généralement pas de données sur ce qui est le plus vu sur leurs plateformes. (Bien que le nombre de publications mentionnant la «désinformation» ait augmenté cette année, le nombre total de publications dans son ensemble peut également avoir augmenté.) Les recherches ont donc tendance à se concentrer sur l’engagement (j’aime, partages et commentaires) et la fréquence des publications elles-mêmes . Pourtant, les chiffres dont nous disposons indiquent que les vérificateurs de faits et les organes de désinformation sont loin d’être les seuls à publier des informations sur la désinformation et qu’il est peu probable qu’une conversation en ligne intense axée sur la désinformation disparaisse.

Rhodes, de l’Université de l’Utah Valley, a déclaré que le mégaphone en ligne de Trump ne disparaîtra probablement pas lorsqu’il quittera ses fonctions. Trump a maintenant amassé près de 90 millions d’abonnés sur son compte Twitter personnel, ce qui en fait l’un des comptes les plus suivis au monde. «Les problèmes structurels à long terme qui nous ont mis dans ce pétrin ne disparaissent pas de sitôt», a déclaré Rhodes, soulignant la confiance érodée du public dans les médias et les professionnels de la santé publique. Lorsqu’on lui a demandé si la «désinformation» pouvait devenir la nouvelle «fake news», il a répondu rapidement: «Nous sommes déjà là».

