Pourquoi nous partageons trop sur Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux

Le partage excessif dans la conversation n’a rien de nouveau. Au cours de milliers d’années d’interaction sociale, les gens ont divulgué certains secrets, vulnérabilités et désirs, peut-être au mauvais auditeur, avec des résultats allant d’un léger embarras à une réputation brisée. Grâce aux médias sociaux, il est plus facile que jamais de pouvoir faire ces confessions à un public potentiellement beaucoup plus large.

Ce qui n’est pas aussi simple, c’est de définir ce qui constitue un partage excessif en ligne. Chaque plateforme a ses normes spécifiques et ses utilisateurs qui ont leur propre opinion sur le contenu qu’ils considèrent comme trop effrayant ou vulnérable pour la consommation publique. Par exemple, selon une étude de 2017, lorsque les gens expriment des émotions négatives sur Facebook, cela ne semble pas si déplacé. Au contraire, c’est sur Instagram que les utilisateurs s’attendent à voir du contenu positif, même s’il n’est pas particulièrement authentique. Une étude, datant de 2021, suggère que les normes de TikTok permettent aux utilisateurs de vivre des expériences à la fois difficiles et positives lorsqu’ils publient.

Cependant, à mesure que les médias sociaux continuent d’occuper un espace de plus en plus intime dans nos vies, comme le pense Ysabel Gerrard, maître de conférences en communication numérique à l’Université de Sheffield, ce que nous publions – et la façon dont le public l’interprète – va changer. Gerrard, qui étudie les expériences des jeunes en matière de médias sociaux et d’identités numériques, affirme que lorsque les plateformes sociales deviendront un lieu de stockage de souvenirs significatifs, la façon dont nous publions ne fera que devenir plus personnelle. Mais cela nous donne-t-il la permission de publier via ce site ?

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

D’un côté, je considère le partage de détails en ligne sur quelque chose de difficile ou de frustrant comme étant cathartique.. Mais qu’est-ce qui est trop ?

Le problème avec tout phénomène numérique, c’est qu’il existe une alternative pré-médias sociaux. De nombreux sociologues ont parlé de ce qu’est une communication et une conduite acceptables. Mais maintenant, nous reposons ces questions par rapport aux médias sociaux. Qu’est-ce qui est réellement nouveau ici et qu’est-ce qui est resté le même par rapport aux normes sociales précédentes ?

Il y a quelque chose de distinctif et de nouveau, c’est que cela dépend vraiment de la raison pour laquelle le compte d’une personne est utilisé. Les médias sociaux sont devenus tellement ancrés dans la vie de tant de gens – pas tout le monde, et évidemment tout le monde ne les utilise pas – que les gens ont tendance à faire ce qu’Emily van der Nagel appelle compartimenter votre identité entre différents comptes sur différentes plateformes et parfois entre plusieurs comptes au sein de la même plateforme. . Ce qui pourrait être un partage excessif sur un compte peut sembler complètement différent à votre audience sur un autre. Pour beaucoup de gens, la façon dont vous interprétez un partage excessif dépend de ce que vous imaginez être le compte de cette personne, et cela peut entrer en conflit avec ce à quoi cette personne souhaite que son compte soit destiné. Si vous parlez à quelqu’un en face à face, vous êtes dans ce contexte spécifique. Ces indices contextuels sont perdus et dispersés lorsqu’il s’agit des médias sociaux.

Dans quelle mesure les normes de chaque plateforme jouent-elles dans la mesure dans laquelle les gens sont à l’aise pour partager ?

Pour moi, c’est le point crucial. Il y a un article de Martin Gibbs et de quelques autres auteurs sur les funérailles et le deuil. Mais en réalité, c’est un moyen pour eux de discuter de ce qu’ils appellent les langages vernaculaires des plateformes, sur la façon dont chaque plateforme est une combinaison vraiment complexe de politiques, de technologies, d’esthétique visuelle, de modèles financiers — tout ce qui se combine pour faire d’une plateforme une plateforme. Ce qu’ils disent, c’est que chaque plateforme est si distincte que votre identité se manifeste différemment sur chaque plateforme. Vous pouvez avoir le même nom d’utilisateur et la même photo de profil sur toutes les mêmes plateformes, mais votre comportement et votre lien émotionnel avec cette plateforme, les personnes à qui vous parlez ou celles à qui vous ne parlez pas, sont fondamentalement différents d’une plateforme à l’autre. C’est pourquoi nous constatons souvent cette tension dans la façon dont les gens interprètent le contenu des autres. Est-ce un partage excessif ? N’est-ce pas un partage excessif ?

Si je vous dis : « Choisissez une publication sur une plateforme que vous pensez être un partage excessif et montrez-la-moi. » Si vous interrogeiez un nombre X de personnes présentant de nombreux marqueurs d’identité différents – âge, sexe, origine ethnique, classe sociale, origine religieuse – je serais vraiment choqué si vous parveniez à un consensus sur ce point. Ce serait vraiment délicat.

J’ai récemment vu une publication très vulnérable sur Instagram à propos d’une rupture et je me souviens avoir pensé : « C’est trop pour Instagram. » Mais je pense que si je l’avais vu sur TikTok, cela n’aurait pas semblé si déplacé.

La manière dont chacun de nous accède à une plate-forme spécifique détermine non seulement la façon dont vous publiez et ce que vous y faites, mais également la manière dont vous recevez le contenu des autres. Cette personne qui a partagé cela, peut-être pour elle, son Instagram occupe une place vraiment, vraiment intime et personnelle dans sa vie, mais pas la vôtre et c’est là que vous obtenez ce décalage entre les attentes et la compréhension.

Je sens, dans ma propre vie et mes recherches, que les médias sociaux occupent désormais un rôle encore plus intime dans nos vies. Nous utilisons des plateformes qui nous sont très familières, en particulier Instagram, de manière bien plus intime que jamais – et il existe de nombreuses tendances qui soutiennent cela, par exemple les finstas et les photos. Tout cela nous oriente vers un endroit où la plateforme joue un rôle vraiment intime dans nos vies, et peut-être que cela façonne ce que nous partageons et donc la façon dont les gens l’interprètent.

Pourriez-vous nous expliquer davantage comment cette intimité se manifeste ?

J’ai écrit un article pour Conversation sur la tendance des photos dumps sur Instagram. Cela m’a amené à revenir sur la littérature sur les albums photo tangibles : comment les gens les fabriquent, pourquoi ils les utilisent, comment ils les interprètent. L’une des choses que j’ai réalisé, c’est que la tendance du photo dump nous montre que nous voulons organiser un ensemble de photographies et réfléchir à des éléments importants de notre vie – peut-être que ce sont des vacances, peut-être une saison, peut-être que c’est un événement – au lieu de simplement présenter cette image esthétique puissante. Cela fait écho aux albums photo et à la manière dont nous concevons et plaçons soigneusement les photographies dans des albums tangibles. Ce changement, pour moi, signifie que nous utilisons la plateforme de manière plus intime, ce qui signifie que nous l’utilisons davantage comme forme d’archivage. Cela signifie que nous avons des relations sur certains comptes avec certaines personnes qui se sentent intimes, avec qui vous voudriez partager ces moments de votre vie. Instagram en particulier devient de plus en plus significatif et constitue une forme de mémoire, et on peut suggérer que nous pensons qu’il va exister pendant un certain temps si nous sommes prêts à y mettre ces morceaux de notre histoire.

Nous sommes tous conscients du fait qu’il y a généralement un public lorsque nous publions de cette manière publique. Comment la façon dont les gens interagissent avec nous ou nous perçoivent potentiellement influe-t-elle sur ce que nous choisissons de partager ?

Il est entendu que certaines formes d’intimité généreront plus de clics, plus de likes, plus de vues, plus de viralité. Vous devez aborder ces choses avec un bon degré de scepticisme et vous demander : « Quelle était la motivation derrière cela ? Il y a beaucoup de discours autour de la militarisation des larmes, notamment en termes de race. Il existe des formes d’intimité qui ne sont pas innocentes.

Mais pour moi, je pense qu’une bonne partie du contenu est véritablement composée de personnes qui souhaitent utiliser les médias sociaux comme moyen d’exprimer leurs émotions, de partager des histoires de leur vie. Il existe de nombreuses histoires dans lesquelles les médias sociaux ont sauvé des vies parce que les gens ont eu accès à des communautés où ils se sentent vus et entendus et où ils peuvent trouver des personnes partageant des expériences communes. Beaucoup de gens ne l’admettraient pas, mais [maybe] ils ont créé un compte jetable sur Reddit, puis ils sont allés sur un subreddit et ils ont partagé les détails personnels les plus poignants et les plus intimes de leur vie parce qu’ils ont besoin d’aide et ils obtiennent ce soutien. Parce que c’est dans un contexte vraiment limité – dans un subreddit, là où il est censé être – ce n’est pas considéré comme un partage excessif parce que les normes de cet espace dictent qu’il devrait être là.

Lorsque vous avez quelque chose comme Instagram ou TikTok, cela dépend vraiment de qui vous êtes et de qui utilise la plateforme. Vous avez tous ces publics différents issus de différentes parties de votre vie qui ont été regroupés en un seul : vous avez vos collègues de travail, vous avez votre aventure d’un soir, vous avez votre partenaire, vous avez la famille de votre partenaire, vous avez vos parents. Il est vraiment difficile de publier quoi que ce soit sans que quelqu’un quelque part ait quelque chose à dire à ce sujet, que ce soit un partage excessif ou inapproprié. C’est pourquoi les subreddits et autres espaces de niche sont si précieux et si puissants, et ce ne sont pas vraiment des endroits où les gens sont accusés de partage excessif. Les endroits sur lesquels nous accusons les gens de faire cela sont vos plateformes plus traditionnelles et généralisées.

Comment un partage excessif peut-il se retourner contre vous ?

Il y a une manière très évidente que cela puisse mal tourner, c’est-à-dire lorsqu’une personne dit quelque chose d’objectivement nuisible ou blessant, puis cela dégénère à partir de là. Mais pour moi, il y a deux micro-façons principales pour lesquelles les choses peuvent mal se passer. L’un des problèmes liés au partage excessif est lorsque vous publiez quelque chose et que quelqu’un dans votre audience n’est pas vraiment le destinataire prévu et que cela se retourne contre vous. Cela peut également mal tourner lorsque vous publiez au mauvais endroit. Ce serait un jeu équitable sur cette plateforme, mais pas sur celle-ci.

Alors devrions-nous publier via celui-ci ?

J’ai fait de nombreuses recherches sur la façon dont les personnes souffrant, par exemple, de dépression et de troubles de l’alimentation, partagent, de quoi elles parlent et comment elles utilisent différentes plateformes. J’ai tendance à me concentrer sur les personnes qui font cela de manière anonyme. J’ai beaucoup écrit sur la façon dont les gens dissimulent leur identité pour parler de ces choses, en partie, pour beaucoup de gens, parce qu’ils sont stigmatisés, et les gens ne veulent pas que leur identité juridique soit liée à ce qui est essentiellement leur plus profond. réflexions sur leur état de santé.

D’un autre côté, il y a beaucoup de gens qui mettent leur nom et leur visage sur beaucoup de choses différentes. J’ai vu l’autre jour ce TikTok de cette fille dont le partenaire était décédé. Elle sanglotait et les premiers mots qui sortaient de sa bouche furent « Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Je pensais que c’était une phrase vraiment puissante. Nous supposons qu’il y a tellement d’artisanat et de réflexion dans ces moments. Un mot qui revient souvent est « recherche d’attention ». Il y a beaucoup de dénigrement à l’égard des gens qui font cela, mais comme je l’ai dit, les médias sociaux sont devenus très intimes dans nos vies. Nous arrivons probablement à un point dans la société où il semble plus normal et plus naturel de parler de ce que l’on ressent et de le publier.

Il existe une explication très simple selon laquelle vous pouvez dire que cela pourrait profiter à quelqu’un d’autre qui traverse cette situation. De nombreuses preuves suggèrent que c’est le cas, que cela aide à déstigmatiser certaines choses et que cela a été très utile. Mais cela, pour moi, est une explication simple. En plus de cela, nous vivons, en tant que société, un niveau d’intimité très différent à l’égard des médias sociaux que nous ne serions peut-être pas à l’aise d’admettre à ce stade. Je ne pense pas qu’il soit désormais aussi facile de simplement dire : « C’est un partage excessif » ou « C’est une grimace ».