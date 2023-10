Beaucoup d’encre – et d’inquiétude – ont coulé sur la manière dont l’IA pourrait être utilisée pour les emplois humains. Mais Selon l’économiste Cory Stahle d’Indeed, même si nous n’en sommes qu’aux débuts de l’intelligence artificielle, il y a peut-être moins de raisons de craindre que nous ne le pensons.

Aujourd’hui (26 octobre) le chantier a publié un rapport évaluer les emplois les plus exposés (ou touchés par) à l’IA générative et comment l’intelligence artificielle pourrait changer, plutôt que tuer, les carrières. Le rapport a collecté plus de 15 millions d’offres d’emploi pour évaluer les compétences que les employeurs incluent généralement (plus de 2 000 au total) et qui pourraient être réalisées ou assistées par ChatGPT.

Parmi les constats : Les femmes sont légèrement plus exposés à l’IA générative que les hommes. Parmi les groupes raciaux et ethniques, les Américains d’origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique sont les plus exposés à l’IA générative, tandis que les Hispaniques sont les moins exposés.

Cela soulève une distinction importante : l’étude d’Indeed souligne que la race et le sexe ne sont pas les principaux facteurs d’exposition à l’IA ; ce sont plutôt les professions dans lesquelles certains groupes démographiques ont tendance à se concentrer qui ont un impact sur ces groupes. Les femmes sont légèrement plus susceptibles de voir l’IA changer leur emploi, par exemple, car elles sont plus susceptibles d’être employées dans des secteurs à forte exposition comme l’éducation et l’administration. Et les Américains d’origine asiatique et les îles du Pacifique ont tendance à travailler dans les secteurs les plus exposés à l’IA générative, comme les mathématiques et l’informatique, car les Hispaniques sont représentés dans les secteurs les moins exposés.

Il existe également des différences en ce qui concerne le titre du poste ou le lieu. Les managers sont plus exposés à l’IA que les non-managers, et les emplois à distance sont plus exposés que ceux en présentiel ou hybrides. Et contrairement à certains discours, le rapport affirme que les emplois qui nécessitent généralement des compétences physiques sont les moins affectés par l’intelligence artificielle.

OpenAi voit des valorisations de 80 milliards de dollars Image : FLORENCE LO ( Reuters )

Pourquoi l’IA générative n’est peut-être pas venue pour votre travail

Stahle a déclaré que le but de l’étude est d’examiner tous les emplois dans lesquels l’IA générative pourrait éventuellement être utilisée. Même dans le cadre d’un travail physique (par exemple, le responsable de l’entrepôt ou le responsable de la classe), il peut être nécessaire de ChatGPT pour les communications par courrier électronique. Mais il est sceptique quant à l’arrivée de l’IA générative pour n’importe quel travail, même dans des rôles confrontés à l’automatisation comme caisses d’épicerie et voitures sans conducteur.

« Il y a encore des aspects humains dans les métiers qui sont difficiles à reproduire par la génération AI, ou c’est difficile de faire accepter et utiliser les gens“, a déclaré Stahle. « Nous sommes si tôt dans ce mouvement Gen AI qu’il est difficile de savoir quel serait l’impact global. C’est pourquoi nous mesurons en fonction de l’exposition plutôt qu’en fonction des tendances concrètes.

Cela vaut la peine d’ajouter que seulement 0,05 % des millions d’offres d’emploi Indeed ce mois d’août a demandé des compétences en IA générative. 1,7 % des offres d’emploi demandaient des compétences technologiques plus larges dans des domaines tels que l’apprentissage automatique ou science des données. Ce sont des chiffres assez faibles, a déclaré Stahle.

Mais même si les parts restent faibles, a déclaré Stale, cela vaut la peine d’acquérir dès maintenant de l’expérience avec des applications d’IA comme ChatGPT, car chaque secteur finira par les utiliser d’une manière ou d’une autre.

« Il est peu probable que des gens perdent leur emploi. Ce qui est plus probable, c’est que les gens seront remplacés par des personnes possédant ces compétences en matière d’outils d’IA », a déclaré Stahle. « Les demandeurs d’emploi de tous âges et de tous groupes devraient envisager d’adopter ces technologies : elles peuvent libérer la capacité d’avancer et libérer le potentiel des travailleurs. »