Pourquoi nous nous attendons à davantage de réductions de coûts chez Amazon après un solide quatrième trimestre

Amazon (AMZN) a enregistré jeudi un chiffre d’affaires au quatrième trimestre, alors même que ses prévisions ont déçu les investisseurs et fait chuter les actions après les heures de bureau. Mais nous restons fidèles au géant du commerce électronique dans l’espoir qu’il s’engagera à réduire davantage les coûts cette année, permettant ainsi à l’action de monter en flèche. Les revenus ont augmenté de 8,5 % en glissement annuel, pour atteindre 149,2 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 145,42 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) est tombé à 3 cents, contre 1,39 $ par action il y a un an. Cependant, ce chiffre comprend une perte d’évaluation avant impôts de 2,3 milliards de dollars liée à l’investissement d’Amazon dans Rivian Automotive (RIVN). En raison de la participation importante d’Amazon dans le constructeur de véhicules électriques, Amazon est tenu d’enregistrer les modifications de son investissement en tant que produits hors exploitation en cas de gains, ou en tant que dépenses en cas de baisse, comme ce fut le cas au quatrième trimestre. Les analystes n’incluent pas les fluctuations de Rivian dans leurs estimations, c’est pourquoi la prévision consensuelle d’un bénéfice par action de 18 cents n’est pas une comparaison précise. Les actions d’Amazon ont chuté de plus de 5 % après les heures de négociation, à environ 107,06 $ chacune, après une séance jeudi au cours de laquelle l’action a gagné plus de 7 %. Dans l’ensemble, ce fut un bon trimestre d’Amazon, avec des battements dans tous les segments d’activité. Cependant, cela aurait semblé plus propre sans la perte d’évaluation de Rivian et certaines des charges imprévues. Les prévisions du premier trimestre sont apparues, mais les prévisions sont les prévisions – et Amazon propose généralement une gamme large et prudente en raison de l’étendue de ses activités et des éléments inattendus qui peuvent survenir d’un trimestre à l’autre. Dans le même temps, la direction doit trouver d’autres moyens d’accroître l’efficacité, que ce soit par de nouvelles mises à pied ou en abandonnant des projets non rentables. Si Amazon prend le marteau sur ses dépenses comme Meta Platforms l’a fait mercredi, nous pensons que l’action pourrait s’échanger beaucoup plus haut. Nous continuons d’attribuer à l’action Amazon la note de 1, ce qui signifie que nous chercherions à renforcer notre position à ces niveaux, dans l’espoir que 2023 sera une année au cours de laquelle l’entreprise optimisera ses coûts. Nous réitérons également un objectif de cours sur l’action de 140 $ par action. Résultats du quatrième trimestre Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats d’Amazon jeudi soir, le PDG Andy Jassy a déclaré qu’il avait l’intention de stimuler la croissance du commerce de détail nord-américain grâce à des délais d’expédition plus rapides et à l’amélioration de l’expérience client, de gagner des parts de marché dans le secteur de l’épicerie en offrant des services omnicanaux (en ligne et physiques store), continuez d’aider les clients AWS à trouver des moyens de dépenser moins et augmentez la valeur d’un abonnement Prime grâce à davantage de contenu de divertissement et de nouveaux services comme le RX Pass récemment lancé. La direction a également noté que le bénéfice d’exploitation de la société avait été affecté négativement par trois éléments importants, qui, ensemble, ont ajouté environ 2,7 milliards de dollars de coûts pour le trimestre. L’un des trois était une indemnité de départ de 640 millions de dollars, résultat direct des quelque 18 000 emplois supprimés par l’entreprise le mois dernier. La seconde était une charge de 720 millions de dollars liée à des dépréciations d’immobilisations corporelles, ainsi qu’à des contrats de location simple. Cela était lié à la fermeture par Amazon de certains magasins physiques Amazon Fresh et Amazon Go, bien que nous apprécions qu’Amazon ferme des magasins qui offrent un potentiel de croissance plus faible. Il y a également eu une réduction de valeur sur les coûts capitalisés et la valeur associée des immeubles loués. Le troisième élément était une dépense de 1,3 milliard de dollars liée à l’augmentation des réserves pour les passifs généraux d’assurance-produits et d’auto-assurance automobile. Sans ces charges, le bénéfice d’exploitation aurait été de 5,4 milliards de dollars, soit le double de ce qui a été déclaré. Un objectif clé pour les investisseurs sera probablement le ralentissement d’AWS, qui, avec la publicité, a toujours servi de moteur de profit pour l’entreprise. Mais le manque à gagner n’était pas une surprise à la suite des résultats Azure de Microsoft. L’industrie du cloud computing est largement confrontée à une tendance des clients à rechercher des moyens d’optimiser leurs dépenses dans un environnement macroéconomique difficile – une gestion du développement qui s’essouffle depuis des mois. La direction a noté que ses efforts d’optimisation des clients devraient être un frein à la croissance d’AWS “au moins au cours des deux prochains trimestres”. C’est décevant, mais cela reflète également la raison pour laquelle tant d’acteurs du marché sont entrés dans l’année en baisse sur le cloud computing. En janvier, les revenus d’AWS ont augmenté à un taux de pourcentage moyen d’une année sur l’autre, a déclaré la direction. Perspectives du premier trimestre Amazon est généralement prudent lorsqu’il fournit des orientations financières, mais les perspectives de jeudi laissaient plus à désirer. La direction s’attend à ce que les ventes nettes se situent entre 121 et 126 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, ce qui représente une croissance d’environ 4 % à 8 % d’une année sur l’autre. Le point médian de 123,5 milliards de dollars de cette fourchette était inférieur aux prévisions des analystes d’environ 125 milliards de dollars. Les prévisions de bénéfice d’exploitation étaient également légères, la direction s’orientant vers une fourchette de 0 à 4 milliards de dollars. Ce point médian de 2 milliards de dollars est inférieur aux estimations de 4 milliards de dollars. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un chauffeur Amazon charge des colis dans une camionnette de livraison dans une station de livraison Amazon le 28 novembre 2022 à Alpharetta, en Géorgie. Justin Sullivan | Getty Images Actualités | Getty Images